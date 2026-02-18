【40代・50代の体型悩み】「隠す」より「整える」が正解。春の新生活に向けた「着痩せトップス」提案＆20%OFFキャンペーンを2月20日より開催

有限会社伊勢屋コンサルタント

「上質・低価格」をコンセプトに、多様なライフスタイルを応援するファッションブランド「aquagarage（アクアガレージ）」を展開する株式会社伊勢屋コンサルタント（本社：広島県江田島市、代表取締役：山下真由美）は、春の新生活シーズンに向け、40代・50代女性の体型悩みに寄り添う「着痩せトップス」のスタイリング提案を強化いたします 。 あわせて、2026年2月20日（金）より、対象アイテムがお得になる「春待ち服キャンペーン」を公式オンラインストアにて開催いたします 。

「aquagarage」公式サイト： https://www.aqua-garage.jp/

■第一印象が決まる春、大人世代の悩みは「隠す」から「整える」へ

新生活が始まる春は、仕事や地域行事、学校関連など、人と会う機会が増え、第一印象が重要視される季節です 。その一方で、40代・50代の女性からは「お腹まわり」「腰まわり」「二の腕」といった体型変化に関する悩が多く寄せられています 。

これまでの体型カバーは「ゆったりとした服で隠す」ことが主流でしたが、アクアガレージでは「隠すのではなく、シルエットを整える」ことで自然な細見えを叶えるという新しい発想を提案します 。 「縦ラインの強調」「視線誘導」「素材選び」を計算し尽くしたアイテムを活用することで、無理なく美しいバランスを実現します 。

■本提案のポイント：着痩せを叶える3つの条件

アクアガレージが提案する着痩せのカギは、以下の3点です 。

1. 縦のラインをつくる：視覚的な縦長効果でスッキリ見せる 。

2. ウエスト位置を高く見せる：脚長効果とメリハリを演出する 。

3. 身体の丸みを拾いすぎない素材：肉感を拾わず、落ち感のある素材を選ぶ 。

■「春待ち服キャンペーン」対象・着痩せトップス5選（一部抜粋）

本キャンペーンでは、大人の体型悩みを解決する以下のアイテム等を対象に、期間限定で20%OFFクーポンを配布いたします 。

1. 立体シルエットでお腹まわりをカバー

バックパールフレアニット「バックパールフレアニット」

裾に向かって広がるフレアラインが、ウエストを締め付けることなく自然なくびれを演出。後ろ姿にはパールをあしらい、360度美しいシルエットを作ります

・商品URL：https://www.aqua-garage.jp/c/category/tops/knit/mw00305

・着用動画：https://www.instagram.com/reel/DQOtHzFj4SA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DQOtHzFj4SA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

2. 縦ラインを強調

配色スポンジニットペプラムトップス「配色スポンジニットペプラムトップス」

縦リブ編みが視覚的な縦ラインを強調。身体に沿いすぎない設計で、上半身をコンパクトに見せます 。

・商品URL：https://www.aqua-garage.jp/c/category/tops/knit/iw00012

・着用動画：https://www.instagram.com/reel/DRrUJHDj1TR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DRrUJHDj1TR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

3. 視線を上へ導く

バンドカラーロングシアーシャツ「バンドカラーロングシアーシャツ」

デコルテに抜け感を作ることで視線を上に集め、顔まわりをスッキリとした印象に。落ち感のある素材が体型を拾いません 。

・商品URL：https://www.aqua-garage.jp/c/category/tops/shirt/fw00004

4. 丸みをやわらかくカバー

ドルマンスリーブニット「ドルマンスリーブニット」

適度なゆとりと落ち感で、二の腕や背中の丸みを自然にぼかします。パンツにもスカートにも合わせやすい丈感が特徴です 。

・商品URL：https://www.aqua-garage.jp/c/category/tops/knit/kw00769

5. バランス補正

2wayラッフルフリル襟ブラウス「2wayラッフルフリル襟ブラウス」

肩まわりのラッフルデザインが視線を上に誘導。身体のラインを強調せず、ふんわりと包み込むシルエットで華奢見えを叶えます 。

・商品URL：https://www.aqua-garage.jp/c/category/cw00830

■キャンペーン概要

春待ち服キャンペーン開催

● 名称：春待ち服キャンペーン

● 内容：体型カバー商品や春アイテムを対象に期間限定20%OFFクーポンをプレゼント

● 期間：2026年2月20日（金）20:00 ～ 2月24日（火）12:00

● 開催場所：アクアガレージ公式サイト（https://www.aqua-garage.jp）

■会社概要

商号：有限会社 伊勢屋コンサルタント

代表者：代表取締役 山下 真由美

所在地：〒737-2212 広島県江田島市大柿町大君2389-2

設立：1989年1月5日

事業内容：アパレル製品の企画・製造・販売、Eコマース事業

ブランドコンセプト：「ファッションを通じて多様なライフスタイルを応援し、関わる人の幸福度でNo.1企業を目指す」

URL：https://www.aqua-garage.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社 伊勢屋コンサルタント 広報担当：山下 真由美

E-mail：yamashita@iseiya.co.jp / hirai@iseiya.co.jp

TEL：0823-36-3537

※高解像度画像データのダウンロードについてはお問い合わせください。