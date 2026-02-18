ヤプリ、国内最大級の流通DX展示会「リテールテックJAPAN2026」に出展

株式会社ヤプリ

株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

本展示会は、流通業向け情報システム分野における国内最大級の総合展です。深刻化する人手不足、消費行動の変化、改正物流法への対応、多様化・高度化するデータ活用ニーズなど、流通業界が直面する課題に対する最新の「流通DX」ソリューションが一堂に集まります。

ヤプリブース（小間番号：E-6-1）では、アプリ・LINE・Webを横断するデジタルエクスペリエンスプラットフォーム「Yappli」を紹介します。先般発表した「Yappli MobileOrder」「Yappli MiniApp」をはじめとするソリューションを通じ、顧客体験を支援するデジタル施策を提案します。

■今回の出展ポイント

今回のブースでは、以下のようなお悩みをお持ちの企業様に向けたソリューションをご提案します。

1. ネイティブアプリ・LINE・Webを横断した「顧客体験の設計方法」

チャネルが増える中で分断されがちな顧客接点を統合し、一貫性のある体験を実現する方法をご紹介します。

2. 施策の複雑化により増大する「担当者の運用工数の下げ方」

複数ツール・複数チャネルの管理による負担を軽減し、効率的な運用体制を構築する具体策を解説します。

3. 新規顧客をリピーター・ファンに繋いでいく「プロセスの作り方」

CRM設計・データ活用を通じて、来店・購入後の関係構築を強化する取り組み事例をご紹介します。

ブース内では、お客様の企業に合わせて、参考になる業界事例のご紹介や、管理画面を実際に触りながらYappliの使いやすさをご体験いただくこともできますので、ぜひ気軽にお越しください！

■「リテールテックJAPAN2026」概要

・展示会名：「リテールテックJAPAN 2026」

・開催日時：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

・場所：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

・出展箇所：小間番号：E-6-1

・入場料：無料

・申し込み：ウェブサイトでの事前登録制

https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

・公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

■主な展示内容

・ノーコードでアプリ開発

・運用・分析を実現する「Yappli」

・AIとノーコードを融合したWeb構築プラットフォーム「WebX」

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、ウェブ、LINEミニアプリ、モバイルオーダーのプラットフォームを展開しており、1,000社以上に導入されています。

Yappli. ：https://yapp.li/(https://yapp.li/)

Yappli WebX. ：https://webx.sites.yappli.com/(https://webx.sites.yappli.com/)

Yappli MiniApp. : https://miniapp.yapp.li/(https://miniapp.yapp.li/)

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/(https://yappli-fc.co.jp/)

UNITE by Yappli. ：https://unite.yapp.li/(https://unite.yapp.li/)

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館８階(大阪)、Signature 福岡大名ガーデンシティ８階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL. ：https://yappli.co.jp(https://yappli.co.jp)