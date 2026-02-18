キンメ漁発祥の地で金目鯛を捌いて稲取名産『金目鯛の味噌漬け』を作ろう！『日本さばける塾 in 稲取』を開催！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 海のごちそう推進機構と株式会社Dプランは、魚を実際にさばくこと、地域の海洋変化や魚種の変遷を学ぶこと、さらに地域の郷土料理に根差した調理体験など、日本の豊かな海の食文化を継承し輪を広げるイベント「日本さばける塾 in 稲取」を2月28日（土）に開催いたします。

「日本さばける塾」は「さばく」って楽しい！を多くの方々に知ってもらうことを目的に、魚を実際にさばくことを入口にした日本の豊かな海の食文化を継承するイベントです。「魚を獲る、さばく、地域の郷土料理に仕上げて実食」まで一気通貫で行うことで、地元の海を味わい、より深く知る体験づくりをします。

2025年度は、青森・宮城・富山・石川・千葉・静岡・岐阜・島根・愛媛・長崎の10エリアで開催いたします。

「日本さばける塾 in 稲取」では、伊豆稲取で水揚げされた金目鯛を地域の名産である金目鯛の味噌漬けの元祖である有限会社山長水産の店舗で魚の目利き、味噌漬けのこだわりや歴史などを学び、その後、参加者自ら捌いた魚を味噌漬けやキムチ漬けにして食すまで体験していただきます。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

■「日本さばけるプロジェクト」公式WEBサイト

https://sabakeru.uminohi.jp/

本イベントでは、キンメ漁の発祥の地である稲取で水揚げされた金目鯛を山長水産の指導の下、参加者自らさばき、地域の名産である金目鯛の味噌漬け仕上げます。

また新たなる名産を目指している金目鯛のキムチ漬けにも体験していただきます。

魚を捌いて郷土料理作りを体験することで、命をいただく大切さや食の背景にある文化を学ぶ事が出来ます。

また、伊豆半島認定のジオガイドによる「伊豆半島の誕生と海との繋がりの学びの講座」も実施し、単なる調理体験にとどまらず、伊豆半島の歴史を学んでいただき伊豆半島の魅力をより感じていただくプログラムです。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/521_1_a0463b750fa2d7fca8309533bca916de.jpg?v=202602180551 ]

参加方法

応募はこちらから

https://forms.gle/X8DmdS1zcnXbufW76

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 海のごちそう推進機構

URL：http://sabakeru.uminohi.jp/

活動内容：日本さばけるプロジェクトの運営

（日本さばける塾・YouTube「さばけるチャンネル」の企画・運営などの業務）

団体名称：株式会社Dプラン（福耳キムチ）

『福耳キムチ』https://fukumimijirushi.com/

『全国キムチ化計画』https://kimuchika.com/

活動内容：全国の地域ならではの食材でご当地キムチを作り地域活性に繋げたり、

規格外などで値がつきづらい訳あり食材をキムチ化することで新たな価値を

見出す取り組みをしている。

協 力：有限会社山長水産

https://yamacho-suisan.jp/

株式会社micro development

https://microdeve.com/

湊庵-so-an- (ゲストハウス）

https://www.so-an.co.jp

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/