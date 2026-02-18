「それどこの！？」思わず聞きたくなる「DIYガーリーウォッチ」が3月新発売。セカイにひとつだけの腕時計でクラスの主役確定！
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年3月より、カスタマイズして自分だけの"かわいい"を作れる「DIYガーリーデジタルウォッチ」や「ラブリービーズセットガーリーコレクション」また、手のひらサイズで持ち運びしやすい「キララメシール手帳（A8/A7タイプ）」を新発売します。
フレームやデコチャームでアレンジできるウォッチは、世界にひとつだけのオリジナルデザインが楽しめます。キラキラのビーズセットやシール手帳とあわせて、毎日をもっとかわいく演出。おうち時間やギフトにもぴったりなガーリーアイテムです。
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：DIYガーリーデジタルウォッチ
特徴：自分だけの“かわいい”を作れる、DIYタイプのデジタルウォッチ。パーツを自由に組み合わせて、ウォッチとブレスレット2WAYで楽しめるガーリーなアイテムです。アクセサリー感覚で身につけられ、毎日のコーデのワンポイントにもぴったり。
商品ページ：https://hac72.jp/item/diy_girly_digital_watch/
小売参考価格：\1,680(税込)
※3月発売
商品名：ラブリービーズセットガーリーコレクション
特徴：キラキラして可愛い♪自分だけのアクセサリーをいっぱい作れて嬉しいハンドメイドキット。テグス付きだからすぐに作れて遊べる！色々なカラフルビーズを組み合わせて、自分だけの可愛いアクセサリーを作っちゃお♪大容量で友達と一緒に作って楽しめます♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/lovely_beads_set/
小売参考価格：\1,480(税込)
※3月発売
商品名：キララメシール手帳（A8タイプ）
特徴：お気に入りのシールをきれいに整理・保管できるリフィル付きキララメシール手帳！集めたシールのコレクションはもちろん、整理にも！自由にデコれて自分好みにカスタマイズ♪チャームホール付きで好きなチャームもつけれます。コンパクトな手のひらサイズで持ち運びしやすく、いつでもどこでもシール選びが楽しめます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/sparkly_sticker_notebook_a8/
小売参考価格：\680(税込)
※3月発売
商品名：キララメシール手帳（A7タイプ）
特徴：お気に入りのシールをきれいに整理・保管でき、2種類のリフィルが付いたキララメシール手帳！集めたシールのコレクションはもちろん、整理にも！自由にデコれて自分好みにカスタマイズ♪チャームホール付きで好きなチャームもつけれます。コンパクトサイズで持ち運びしやすく、いつでもどこでもシール選びが楽しめます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/sparkly_sticker_notebook_a7/
小売参考価格：\980(税込)
※3月発売
・その他直近発売の「おもちゃ」のリリース
自分のぬいぐるみをぎゅーっと抱っこ！10代トレンド「ぬいぐるみチャーム」など12月新発売
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000336.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com