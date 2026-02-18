「それどこの！？」思わず聞きたくなる「DIYガーリーウォッチ」が3月新発売。セカイにひとつだけの腕時計でクラスの主役確定！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年3月より、カスタマイズして自分だけの"かわいい"を作れる「DIYガーリーデジタルウォッチ」や「ラブリービーズセットガーリーコレクション」また、手のひらサイズで持ち運びしやすい「キララメシール手帳（A8/A7タイプ）」を新発売します。

フレームやデコチャームでアレンジできるウォッチは、世界にひとつだけのオリジナルデザインが楽しめます。キラキラのビーズセットやシール手帳とあわせて、毎日をもっとかわいく演出。おうち時間やギフトにもぴったりなガーリーアイテムです。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：DIYガーリーデジタルウォッチ

特徴：自分だけの“かわいい”を作れる、DIYタイプのデジタルウォッチ。パーツを自由に組み合わせて、ウォッチとブレスレット2WAYで楽しめるガーリーなアイテムです。アクセサリー感覚で身につけられ、毎日のコーデのワンポイントにもぴったり。

商品ページ：https://hac72.jp/item/diy_girly_digital_watch/

小売参考価格：\1,680(税込)

※3月発売

商品名：ラブリービーズセットガーリーコレクション

特徴：キラキラして可愛い♪自分だけのアクセサリーをいっぱい作れて嬉しいハンドメイドキット。テグス付きだからすぐに作れて遊べる！色々なカラフルビーズを組み合わせて、自分だけの可愛いアクセサリーを作っちゃお♪大容量で友達と一緒に作って楽しめます♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/lovely_beads_set/

小売参考価格：\1,480(税込)

※3月発売

商品名：キララメシール手帳（A8タイプ）

特徴：お気に入りのシールをきれいに整理・保管できるリフィル付きキララメシール手帳！集めたシールのコレクションはもちろん、整理にも！自由にデコれて自分好みにカスタマイズ♪チャームホール付きで好きなチャームもつけれます。コンパクトな手のひらサイズで持ち運びしやすく、いつでもどこでもシール選びが楽しめます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/sparkly_sticker_notebook_a8/

小売参考価格：\680(税込)

※3月発売

商品名：キララメシール手帳（A7タイプ）

特徴：お気に入りのシールをきれいに整理・保管でき、2種類のリフィルが付いたキララメシール手帳！集めたシールのコレクションはもちろん、整理にも！自由にデコれて自分好みにカスタマイズ♪チャームホール付きで好きなチャームもつけれます。コンパクトサイズで持ち運びしやすく、いつでもどこでもシール選びが楽しめます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/sparkly_sticker_notebook_a7/

小売参考価格：\980(税込)

※3月発売

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com