生成AIによる分析業務のアウトプットを実演！Claudeで激変する定性分析セミナー、3月12日(金)12時開催

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『【Freeasyオンラインセミナー】Claudeで激変する定性分析 生成AIによる分析業務のアウトプットを実演』を、2026年3月12日(木)12時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-02-15/wg4g8

本ウェビナーは、「生成AIを活用した定性分析」をテーマに開催いたします。

事業会社での豊富な支援実績をもつ松本氏が、従来は時間と労力がかかっていた自由回答（フリーアンサー）の分析を、生成AIでどこまで効率化・高度化できるのかをご紹介します。

※『スナック菓子』に関する定性データを用いて、Claudeによる分析のアウトプットをライブでお見せします。生成AIを分析業務に取り入れたいとお考えの方はぜひご参加ください。

講師紹介

＜このような方におすすめ＞- 自由回答の分析に時間がかかっていると感じている方- 生成AIをリサーチ・分析業務にどう活用できるか知りたい方- 定性分析の属人化を解消し、分析の質と速度を両立させたい方＜プログラム＞- 定性分析の課題--なぜ時間がかかり、属人的になるのか- 【実演】スナック菓子の自由回答データをClaudeで分析してみる- アウトプットの精度と活用のポイント- セルフ型アンケートツール「Freeasy」の紹介

株式会社EVERRISE 執行役員CMO、株式会社コモレビ CDO 松本 健太郎 氏

龍谷大学法学部卒業後、エンジニア業務に従事。データサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院でリスキリング。その後、デジタルマーケティングや消費者インサイトの分析業務を中心に、幅広いデータ分析に携わる。現在は「日経COMEMO」メンバーとして、オピニオンリーダーの知見を社会に発信・共有する活動にも取り組んでいる。



政治、経済、文化など、さまざまなデータをデジタル化し分析することを得意とし、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌にも登場している。



主な著書に『人は悪魔に熱狂する 悪と欲望の行動経済学』『データサイエンス「超」入門 嘘をウソと見抜けなければ、データを扱うのは難しい』（以上、毎日新聞出版）、『なぜ「つい買ってしまう」のか？～「人を動かす隠れた心理」の見つけ方～』『誤解だらけの人工知能』（以上、光文社）、『データから真実を読み解くスキル』（日経BP）など。

開催概要

セミナー名：【Freeasyオンラインセミナー】

Claudeで激変する定性分析 生成AIによる分析業務のアウトプットを実演

配信日時：2026年3月12日（木）12:00～13:00

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

