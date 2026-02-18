【名古屋初出店!】人と地域が、あたたかくつながる場所へ。「1Place cafe ～Fluffies～ 名東店」、名古屋・名東区高針にオープン

株式会社1PLACE

株式会社1PLACE（所在地：岐阜県各務原市那加日新町5-43-1、代表者：田浦慎也）は、2026年2月16日（月）、愛知県名古屋市名東区高針原に 「1Place cafe ～Fluffies～ 名東店」 をグランドオープンいたしました。

私たちが目指すのは、“映えるカフェ”や“流行の店”だけではなく、人の温かみが感じられ、地域のつながりが生まれる場所。

訪れたお客様が、店を出るときに 少しだけ温かい気持ちになれる--そんな日常の拠りどころを、高針の街に育てていきます。

1Place cafeがつくりたいのは、「温かい気持ちが循環する」カフェ

忙しさの中で、誰かと会話をしたり、ひとりで深呼吸をしたり。

1Place cafe ～Fluffies～は、そうした時間を大切にするため、接客や空気感にも人の温かみ”を込めています。

また、地域の方が気軽に集まり、会話が生まれ、関係が深まることで、街が少しずつ元気になっていく。私たちは、カフェが担える役割として 「地域のつながりをつくり、活性化に貢献する」ことを大切にしています。

岐阜・各務原／江南で大人気の既存店1 Place cafe 各務原店

住所：岐阜県各務原市那加日新町5-43-1

電話番号：058-382-0010

営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）※祝前日以外の日~木 11:00～22:30 (L.O.22:00)

定休日：年末年始

駐車場：40台完備

1 Place cafe 江南店

住所：愛知県江南市東野町神田164-1

電話番号：0587-22-7710

営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）※祝前日以外の日~木 11:00～22:30 (L.O.22:00)

定休日：無休

駐車場：44台完備

ゆったりくつろげる、開放的な空間

名東店では、日常のさまざまなシーンに寄り添えるよう、ゆったりとくつろげる開放的な空間を整えました。

おひとりさまのカフェタイム、友人との会話、家族でのお食事まで、気負わず過ごせる“居場所”としてご利用いただけます。

こだわりの美味しいコーヒーと、パンケーキのやさしい時間

お店の中心にあるのは、こだわりの美味しいコーヒー。香りの立ち方、飲み口、余韻まで丁寧に向き合い、パンケーキや食事とも合わせやすい一杯を目指しています。

そして、店名の“Fluffies”が表すのは、ふわっと心がほどけるような感覚。

看板メニューのパンケーキは、焼き上げの香りと軽やかな口どけにこだわり、コーヒーとともに “温かい気持ちになれる一皿” を目指しました。

“カフェ利用”だけじゃない。料理も充実し、日常使いできる店へ

コーヒーとパンケーキを軸にしながらも、名東店では「食事もしっかり楽しめる」ことを大切にしています。

ランチやディナーの時間帯にも選びやすい料理メニューを充実させ、ごはん目的でも立ち寄れるカフェとして、地域の皆さまの暮らしに寄り添います。

※料理・スイーツ・ドリンクの詳細は、公式Web／Instagramにて順次ご案内します。

店舗概要

店名：1Place cafe ～Fluffies～ 名東店

オープン日：2026年2月16日（月）

所在地：愛知県名古屋市名東区高針原2-1708

Web： https://1placecafe.com/

公式Instagram：@1placecafe.meito(https://www.instagram.com/1placecafe.meito/)

※営業時間・定休日等は公式発信をご確認ください。

代表コメント

私たちは、カフェを“飲食を提供する場所”以上のものにしたいと考えています。人の温かみがあり、地域のつながりが生まれ、お客様が温かい気持ちになって帰っていける--そんな場所を名東の街で育てていきたいです。こだわりのコーヒーとパンケーキはもちろん、料理もしっかり楽しめる店として、日常のさまざまなシーンでご利用いただけたら嬉しいです。 代表 田浦慎也

会社概要

会社名：株式会社1PLACE

所在地：岐阜県各務原市那加日新町5-43-1

代表者：田浦慎也

Web： https://1placecafe.com/

本件に関するお問い合わせ先

TEL：0587-22-7710

MAIL：1place.cafegroup@gmail.com