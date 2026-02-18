阪急茨木市駅の高架下商業施設「ロサヴィア」 「ノルテエリア」が4月9日（木）にリニューアルオープン スーパーマーケット「KOHYO」など、6店舗が新規オープン

阪急阪神不動産株式会社

阪急電鉄株式会社と阪急阪神不動産株式会社、阪急阪神ビルマネジメント株式会社は、阪急茨木市駅の高架下商業施設「ロサヴィア」において、「セントエリア」（中央）、「スールエリア」（南側）、「ノルテエリア」（北側）のリニューアルを順次行っています。

このたび、昨年6月より進めてきた「ノルテエリア」のリニューアルが完了し、4月9日（木）にリニューアルオープンすることが決定しましたのでお知らせします。

「ロサヴィア」は、阪急京都線 茨木市駅付近の高架化工事に伴い創出された高架下空間に1991年10月に誕生した、「毎日の暮らしに彩りと艶を添える『生活彩艶』」をコンセプトとする生活提案型の商業施設です。開業以来、30年以上にわたり多くのお客様にご愛顧いただいており、これからもお客様の日々の暮らしに寄り添い、便利さ、快適さ、豊かさを提供できる魅力的な施設であり続けるために、2022年6月以降、エリアごとに順次リニューアルを進めてきました。

今回のリニューアルで「ノルテエリア」にオープンする新規店舗は、スーパーマーケット「KOHYO」や100円ショップ「セリア」などの普段使いに適した全6店です。また、同エリアの内装を『毎日立ち寄りたくなる、歩きたくなる木漏れ日降り注ぐ散歩道』をイメージしたデザインへと一新するほか、ベンチや照明など館内の什器の一部に茨木市産の間伐材を利用するなど、環境面にも配慮しています。

詳細は次のとおりです。

■リニューアルオープンする「ノルテエリア」の新規店舗一覧

■フロアマップ（ノルテエリア）

■施設ロゴデザインの変更について

「ノルテエリア」のリニューアルの完了にあわせて、施設ロゴもシンプルで洗練されたデザインにブラッシュアップします。

■ロサヴィアの施設概要

所在地：大阪府茨木市永代町1番5号（阪急茨木市駅と直結）

開業日：1991年10月5日

延床面積：16,500平方メートル

店舗数：44店舗（うち6店舗は新規オープン）

施設HP： https://rosavia.hankyu.co.jp/access/

