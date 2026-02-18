オンライン塾の情報漏えいリスクを低減するシステムを開発 自社運営塾で新年度から導入

一般社団法人概念工学研究所

一般社団法人概念工学研究所（東京都港区、代表理事：粂川美紀、以下ICE）は、オンライン塾における生徒の個人情報漏えいリスクを低減する「エイリアスシステム」を開発いたしました。自社が運営する総合型選抜専門「RETAQ Youth Academy(http://retaq-youth-academy.com/)」（リタック・ユース・アカデミー、以下当校）において、新年度（3月開始）より正式に導入します。

■開発の背景：オンライン塾と個人情報の取り扱い

教育現場において、個人情報の適切な管理は重要な課題です。特にオンライン塾では、指導や提出物の受け渡しなどをインターネットを介して行うため、個人情報を扱う機会が日常的に発生します。

そこでICEは、生徒の個人情報の取り扱いを最小限にする仕組みとして「エイリアスシステム(http://retaq-youth-academy.com/alias-system/)」を開発しました。今後は自社運営塾での実運用を通じて改善を重ね、同様の課題を抱えるオンライン教育現場でも再現可能な仕組みとして整備していく予定です。



■エイリアスシステムの概要

エイリアス（alias）とは、英語で「仮名、別名」のことです。 エイリアスシステムでは塾内のやり取りにおいて生徒の本名を使用せず、ニックネームで統一します。運用の柱は次の2つです。

1. 本名を使用せず、ニックネームで受講

塾内では、授業中や提出物等のやり取りをニックネームで統一します。生徒の本名や在籍校などの個人情報は、講師や他の生徒にも共有いたしません。これにより個人情報の漏えいリスクが最小限に抑えられます。

※事務手続きに必要な生徒の個人情報は、事務局で適切に管理します。

2. エイリアスポートで、個人情報を出さずに課題のやり取り

課題提出や資料配布は、すべて当校独自のオンラインファイル共有「エイリアスポート」を使用します。一般的なファイル共有システムとは異なり、メールアドレス等の個人情報を相手に表示することなく、ファイルの受け渡しができます。

また、ファイルの内容を確認し、内容に問題がない場合のみ承認したうえで相手に共有します。学習に関係のない情報が含まれる場合は、共有を保留します。

エイリアスシステムの詳細は下記のリンクをご参照ください。

http://retaq-youth-academy.com/alias-system/





■新年度入会・受験相談のご案内

RETAQ Youth Academyでは、2026年度の生徒を募集しております。

2026年3月31日（火）までにご入会の方は、通常20,000円の入会金が無料となります。

入会をご検討の方は、下記よりお問い合わせください。

http://retaq-youth-academy.com/contact/

オンライン無料受験相談も随時受付しております。

進路や受験に関するご相談、総合型・学校推薦型選抜に関する疑問など、お気軽にご利用ください。

http://retaq-youth-academy.com/counseling/

■RETAQ Youth Academyについて

RETAQ Youth Academyは、国内外の大学・研究所で実績を持つ研究者らが設立した総合型・学校推薦型選抜専門塾です。入試の採点者である大学教員の視点から、志望理由書・探究型課題・面接まで一貫して指導します。単なる受験対策にとどまらず、論理的に考え、表現する力を養います。

公式サイト：http://retaq-youth-academy.com/



■運営元

一般社団法人概念工学研究所

所在地：東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

代表者：粂川 美紀

ウェブサイト：http://concept.or.jp