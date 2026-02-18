株主総会総合支援サービス「Sharely」、グリーホールディングス株式会社に導入

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一）が提供する株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」は、グリーホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 最高経営責任者：田中 良和）に導入されたことをお知らせします。

導入事例：https://sharely.app/case/gree

バーチャルオンリー型株主総会にて、配信/Web議決権行使プラットフォームの提供に加え、株主総会の準備から当日の総会運営を支援させていただいており、本日公式サイトにて、導入事例を公開しています。

Sharelyは、株主総会のオンライン化を総合的に支援するサービスです。議決権行使や質問ができるシステムに加え、シナリオ作成や当日までの運営サポートなども提供しており、カスタマイズ可能なシステムやきめ細やかな運営サポートを好評いただいています。

今後もSharelyでは、株主総会のデジタル化を総合的に支援することを通じて、株主総会への参加をより身近なものに変え、資産運用や投資を始めるきっかけを提供していきます。

■グリーホールディングス株式会社様 コメント（一部抜粋）

当社は継続的にバーチャルオンリー型で株主総会を開催しています。前年までの運用結果を踏まえた改善点に加え、市場のトレンドや方向性も考慮し、目指す “株主総会のあり方”を毎年明確に持っており、それに伴い「システムがこうあってほしい」という強い願望があるので支援する会社にとっては大変な点もあるとは思いますが、Sharelyさんは否定から入らず、我々の願望を実現する方向で常に考えてくださり、さらに実際のシステム改善や追加開発対応のスピード感には感動を覚えました。

事務局の現場では例年、株主総会当日のギリギリまで運営の変更を伴う準備を進めており、当社の要望に対してタイトな期日で対応をお願いする場面が多々あったのですが、招集通知作成、システムの改修、システム操作担当に対するサポート等、あらゆる面でSharelyさんから能動的にアクションをしていただけたので、タイムリーかつスムーズに意思決定と対応フロー構築を進めることができ、大変助かりました。

そして実際のプラットフォームの画面構成もシンプルなので、いま自分がどのステータスの操作を実行しており、次に何をするべきなのかがとても分かりやすく、総会当日の操作でもまったく迷うことがなかったです。そして質問に関しても、Sharelyさんのプラットフォームでは事前に権限管理ページでメール通知設定をしておけば、タイムリーに確認できるためキャッチアップが早くでき、大変効率良かったことに加え、メールの通知要否を個人ごとに変更できるため、個人情報管理の観点からも使いやすかったです。

■Sharelyについて

Sharelyは株主総会の開催・運営を総合的に支援するサービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt