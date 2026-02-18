国産大豆100％使用！市場拡大中のプラントベースの腸活おやつ『 豆乳おからクッキー　瀬戸内レモン 』が新発売

株式会社 MDホールディングス

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、京都の豆腐屋「京とうふ藤野」とのコラボレーションにより共同開発した『豆乳おからクッキー』シリーズの新たなラインアップとして、爽やかな瀬戸内レモンが香る『豆乳おからクッキー 瀬戸内レモン』を、2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は、京都の豆腐屋「京とうふ藤野」との共同開発で展開する『豆乳おからクッキー』シリーズの新商品です。本シリーズは、アップサイクルをテーマに掲げており、「京とうふ藤野」の製造工程で副産物として生まれるおからと、湯葉のくみ上げで残った豆乳を活用し、環境に配慮しながら、素材のやさしい味わいが美味しく楽しめるクッキーとして、多くのお客様にご支持をいただいております。

さらに、動物性原材料を使用しない「ヴィーガン認証」を取得したプラントベース食品として、カラダにやさしい食事を心がける方や、さまざまな理由で動物性原材料を控えたい方にも安心して手に取っていただきやすい設計に仕上げました。

このたび、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、新たなラインアップとして『豆乳おからクッキー 瀬戸内レモン』が登場いたします。瀬戸内レモンのペーストを生地に練りこみ、豆乳とおからのまろやかで素朴な味わいに、爽やかな香りとほどよい酸味をプラスしました。サクッとした軽やかな食感のあとに、レモンの香りがふわっと残る味わいに仕上げており、コーヒーや紅茶のお供にもぴったりです。

さらに、1枚当りのカロリーは22kcal、食物繊維はたっぷり含んでいるため、毎日の間食として罪悪感なく取り入れていただけます。

《 商品特長 》- アップサイクルをテーマに掲げる『豆乳おからクッキー』シリーズの新商品- 京都の豆腐屋「京とうふ藤野」との共同開発により展開している、環境に配慮しながら、素材のやさしい味わいが美味しく楽しめるクッキー- 動物性原材料を使用しない「ヴィーガン認証」を取得したプラントベース食品- 「京とうふ藤野」の製造工程で副産物として生まれるおからと、湯葉のくみ上げで残った豆乳を活用している- おからと豆乳は、厳選した国産大豆を100％使用- 豆乳は、京都・丹後与謝野町の地下水を使って炊き上げた成分無調整・無添加のものを使用- 瀬戸内レモンのペーストを生地に練りこみ、豆乳とおからのまろやかで素朴な味わいに、爽やかな香りとほどよい酸味をプラスしている- サクッとした軽やかな食感のあとに、レモンの香りがふわっと残る味わい- 1枚当り、22kcalかつ食物繊維を豊富に含んでおり、罪悪感が少ないヘルシーなカロリー設計- 個包装タイプのため、オフィスや外出先での間食、食べすぎ防止に最適- 個包装一つ一つに賞味期限を印字しているため、保管やシェアする時も安心ちょうどよいサイズ感で間食に最適『豆乳おからクッキー 瀬戸内レモン』個包装

■『豆乳おからクッキー』シリーズ

『豆乳おからクッキー』は、京都の豆腐屋「京とうふ藤野」との共同開発により展開している、アップサイクルをテーマにした商品です。本シリーズは、豆腐の製造過程で発生する、栄養価が高いおからと豆乳の廃棄が心苦しいという「京とうふ藤野」の想いと、SDGsが課題とする環境への配慮を重視した持続可能な食品開発に力を入れている当社の思いが合致し、開発がスタートしました。

なお、豆乳・おからはいずれも国産大豆100％由来で、豆乳は京都・丹後与謝野町の地下水で作り上げた成分無調整・無添加のものを使用しています。

本シリーズは、動物性原材料を使用しない設計のもと「ヴィーガン認証」を取得しており、カラダにやさしい食事を心がける方や、さまざまな理由で動物性原材料を控えたい方など、多くの方に楽しんでいただける商品を目指しています。

（左）『豆乳おからクッキー 瀬戸内レモン』（右）『豆乳おからクッキー プレーン』

■京とうふ藤野株式会社

1964年（昭和39年）創業の京都の豆腐店として、厳選した国産大豆と京都の水で豆富や湯葉を製造しています。京都ではまだまだ新しい会社ですが、その分柔軟な発想を持ち、豆富料理や豆乳スイーツも提案しています。豆富や豆乳を毎日の生活で美味しく摂り入れていただきたいと願い、安心安全を第一に製造しています。

＜公式サイト： https://www.kyotofu.co.jp/ ＞

湯葉のくみ上げ途中の様子「京とうふ藤野」の商品『京の生ゆば』

■特定非営利活動法人べジプロジェクトジャパン

ベジタリアン認証マークやヴィーガン認証マークを発行する認証制度や、食品を扱う企業やまちづくりを行う行政との協業、観光案内所等で配布されるベジマップ制作などを行い、ベジタリアン・ヴィーガンの「選択肢」を作りながら、ベジタリアン・ヴィーガンの意義や利用できる機会を社会的に広めている法人です。

＜公式サイト： https://vegeproject.org/ ＞

■べジプロジェクトジャパンが定めるヴィーガンの定義

原材料として肉、魚介類、卵、乳製品、はちみつ等、動物に由来する物を含まないことが確認できたものを、“ヴィーガン” として定義しています。その他にも「原材料に記載される砂糖に関しては、ろ過・脱色工程に骨炭が使用されていないこと」等、細かな基準も設定しています。

『豆乳おからクッキー』2品ヴィーガン認定証

■商品概要

商品名：豆乳おからクッキー 瀬戸内レモン

参考価格：378円（税込）※消費税8％

内容量：10枚

発売日：2026年3月2日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（ https://store.md-holdings.com/ ）

MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/