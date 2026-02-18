～九州新幹線開業15 周年記念～ペットボトルキャップアートを博多駅に展示

九州旅客鉄道株式会社

九州新幹線は、2026 年３月12 日に全線開業15 周年を迎えます。これを記念し、お客さまからお寄せいただいたペットボトルキャップで制作したアート作品（横12m×縦3m）を、２月20 日（金）より博多駅博多口エレベーター前に展示いたします。

当日10 時よりお披露目式を開催し、日頃のご利用・ご応援への感謝をお伝えします。作品に使用したキャップは「NPO 法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」へ寄付し、開発途上国の子どもたちへのワクチン支援につなげます。

１ お披露目式

・日時：2026 年２月20 日（金）10 時～11 時

・場所：博多駅博多口エレベーター前

２ 展示期間

2026 年２月20 日（金）～６月30 日（火）

３ その他

・九州新幹線沿線の地域の魅力を表現したデザインです。色とりどりのキャップを組み合わせ、遠くからも近くからも楽しめる作品に仕上げました。

・作品の中には15 個の「隠れキャラクター」キャップが散りばめられています。ぜひ探してみてください。

・キャップは鹿児島本線 赤間駅～鳥栖駅間の各駅にて、お客さまからご提供いただいたものです。

▼参考（2025 年12 月10 日リリース）

https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2025/12/10/20251210_Kyushu_Shinkansen_15th_Anniversary_Plastic_Bottle_Cap_Art_Project.pdf