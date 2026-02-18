【阪急うめだ本店】関西初上陸！ヨガウェアブランド「easyoga」や人気インストラクターによるヨガ・ピラティス体験も

株式会社阪急阪神百貨店

New Life Wellness, Better You(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12685602_2067.html)

会期：2月25日(水)～3月24日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)・8階 コトコトステージ81・8階 コミュニティパーク

冬の寒さが少しやわらぎ、心も軽やかに動き出す春。阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)では、2月25日(水)～3月24日(火)の期間「New Life Wellness, Better You」をテーマに、新しい季節を健やかに、自分らしくスタートしたい方におすすめの多彩な体験メニューをご用意しました。 人気講師によるヨガやピラティスなどの心と身体に向き合う体験をはじめ、 関西初上陸の注目ブランドによる期間限定イベントなど、 日常にそっと前向きな変化をもたらすウェルネスなひとときをご提案します。

人気講師 久野絵梨香らによるヨガ・ピラティス体験など、心身をアップデートできるワークショップが充実

自分を慈しむ、ウェルビーイング・ピラティス ～心身の軸を整える30分～

開催日時：2月25日(水) 午前11時/午後3時

開催場所：8階 コミュニティパーク 参加費：2,200円

骨格矯正ピラティススタジオ alim 関西代表 久野絵梨香（ERIKA KUNO）による、日常生活で崩れがちな姿勢や心のバランスを整えるピラティス体験。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1768200594290)

10年後も動ける体へ。一生モノの骨格調整ピラティス

開催日時：2月25日(水)午後1時

開催場所：8階 コミュニティパーク

参加費：2,200円

骨格矯正ピラティススタジオ alim 関西代表 久野絵梨香（ERIKA KUNO）による、骨格の歪みを整え、機能的な体の使い方を学ぶピラティス体験。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1768201101755)

【NEROLILA】「香りと植物の力で、スキンケアをもっと心地よく」ー忙しい日常でスキンケアが作業的になってしまう方へ

開催日：3月6日(金)・7日(土)

開催場所：8階 コミュニティパーク

参加費：2,200円（ご参加特典あり）

自然由来成分にこだわるスキンケアブランド「NEROLILA」のアイテムを通して、自分に合うケアのヒントを見つけるスキンケアカウンセリング体験。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1768979554323)

【to/one】 SAKURA COLLECTION 2026 メイクアップアーティストによるタッチアップイベント

開催日：3月4日(水)・6日(金)・7日(土)・8日(日)

開催場所：8階 コトコトステージ81

参加費：無料（ご参加特典あり）

プロのメイクアップアーティスト3名による、「SAKURA COLLECTION 2026」のコスメを使ったタッチアップイベント。大人の肌を美しく見せる質感や色味を、プロの技術で丁寧に仕上げます。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1769754673969)

【お土産付き】初心者でも簡単！塩麹・醤油麹作り ～ 東京神楽坂の麹専門店MURO ～

開催日時：3月22日(日)午前11時/午後3時

開催場所：8階 コミュニティパーク

参加費：2,981円

塩麴・醤油麹キットを使って、失敗しない仕込みのポイントや日々の料理に活かせるコツや活用アイデアを実演形式でわかりやすくレクチャー。発酵を暮らしに取り入れる第一歩にぴったりの体験です。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1769850249020)

※ワークショップについては一部応募満員のものもございますのでご了承くださいませ。

ワークショップに参加してポイントを貯めて、素敵な特典と交換できる！『GREEN AGE CLUBカード』

コミュニティパークで開催される有料イベントご参加につきポイントを進呈します。貯まったポイントは素敵な特典と交換できます。

特典：『GREEN AGE』オリジナルグッズ、お買い物券など。

ご登録はこちらから(https://liff.line.me/1654883656-XqwKRkd4/accounts/919zbnea/shopcards/01JZPM58E12JGKYZ27V5WK6RYN?utm_source=LINE&utm_medium=Owner&utm_campaign=Share)

関西初上陸のヨガウェアブランド「easyoga」や、阪急先行販売イベントも！

WELLNESS GATE ～私を好きになる、春のウェルネス習慣～

開催日時：2月25日(水)～3月3日(火)

開催場所：8階 コトコトステージ81

関西初上陸のヨガウェアブランド「easyoga」や、注目のステンレスボトルブランド「Revomax」が登場。また話題の講師によるヨガ・ピラティス体験を通して、健やかな身体づくりと前向きな自分に出会う時間を提案します。

to/one 2026 SAKURA MATSURI

開催日時：3月4日(水)～3月10日(火)

開催場所：8階 コトコトステージ81

トータルビューティーブランド「to/one（トーン）」と「KEITA MARUYAMA」とのコラボレーション「SAKURA COLLECTION 2026」の先行販売イベントを開催。夜桜の幻想的な美しさをテーマに、桜の気配が匂い立つカラーメイク、ベースメイク、スキンケア、フレグランスなどが揃います。

〈大阪初出店〉「NEROLILA」 POP UP

開催日時：3月4日(水)～3月10日(火)

開催場所：8階 コミュニティパーク

自然由来成分にこだわるスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」が、大阪に初出店。自然農法・有機農法で育てられた植物エキスをはじめ、海底泥や湧水など、自然の恵みを贅沢に取り入れたスキンケアアイテムが揃います。

新しい季節を心地よくスタート！心身を整えるリカバリーウェアもご紹介

「ReD」スリープ プルオーバー半袖【男女兼用】6,600円 / スリープ ショートパンツ【男女兼用】6,600円 ゆったりとしたシルエットで寝返りがしやすく、ストレスフリーな着心地。 吸水速乾性に優れ、寝汗をかいてもさらっとした肌触りで「血行促進」や「疲労回復」などのリカバリー効果を発揮します。医療機器製造届出番号：23B2X10055RD0202「TENTIAL」BAKUNE スウェット 上下各 13,420円 よりよい睡眠のための機能を備えた疲労回復パジャマ（リカバリーウェア）。血行を促進し、疲労回復をサポートする特殊繊維と、寝返りを打ちやすい設計。この2つの機能が、睡眠中にあなたのコンディションを整え、心地よい目覚めをもたらします。医療機器製造販売届出番号：13B2X10608000001

ABOUT GREEN AGE

自然と共に暮らすコミュニティ。「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」。都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかに。家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気に。「GREEN AGE」は、自然との新たな関わり方を提案し、生活者やブランド、地域と、持続可能で豊かな未来を共創していきます。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

Instagram：https://www.instagram.com/hankyu_greenage/

