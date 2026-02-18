ベリーグッドマン・SUSHI BOYSのDAY2追加出演が決定！『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』２日間の全出演アーティストが出揃う

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、『TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY』期間に開催される『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』のDAY2に、ベリーグッドマンとSUSHI BOYS（オープニングアクト）の追加出演が決まり、2日間の全出演アーティストが決定したことをお知らせします。また本日2月18日（水）12:00よりDAY2のチケットの追加先行販売を開始します。

なおDAY1のチケットは、本日までがチケット最速先行受付期間となり、2月21日（土）より2次先着先行受付を開始します。

【DAY1 出演アーティスト】

YONA YONA WEEKENDERS、Jeremy Quartus（Nulbarich）｜＜O.A＞ oops cool

【DAY2 出演アーティスト】

MONKEY MAJIK、ベリーグッドマン｜＜O.A＞ SUSHI BOYS

『TOTTEI KOBE開港祭 1st ANNIVERSARY』のイベントの一つとして行われる今年の『TOTTEI PARK FESTIVAL』は全6アーティストが出演する２DAY開催です。

DAY1にはYONA YONA WEEKENDERSとJeremy Quartus（Nulbarich）、オープニングアクトとしてoops coolが出演。DAY2にはMONKEY MAJIKに加えて、今回発表した2アーティストが出演します。270度を海に囲まれた開放感抜群のロケーションで行われる音楽の祭典を是非お楽しみください。

チケット情報

【席種・価格】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/205_1_4488b985d976e2dea9d3a9ea6db7bbe0.jpg?v=202602180251 ]

VIP付き入場券

ライブ当日にTOTTEI PARK 緑の丘施設内の2階VIPフロアとVIP専用テラス席を利用可能。VIPフロアではアルコール・ソフトドリンクの飲み放題や、薪火調理した鶏もも肉グリル・骨付きソーセージなどBBQフードが提供されるほか、ライブ前やステージ転換中にはDJライブも楽しむことができます。

【今後の販売スケジュール】

『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/205_2_1a147a23cb2aed731c3270edf3afc3f4.jpg?v=202602180251 ]

追加アーティストプロフィール

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/205_3_d7370da9e3ca9afb81d9329081636381.jpg?v=202602180251 ]ベリーグッドマン

Rover、MOCA、HiDEXからなるボーカルユニット。



「ライオン」「ライトスタンド」などのパワーソング(応援歌)が彼らの代名詞であり、2020年には自主レーベルから外れ「アイカタ」「花束」がバイラルヒットし続けている誕生わずか5年で今後の夢であった大阪城ホールでのワンマンライブを開催しチケットは即完売！

2022年には『阪神甲子園球場100周年記念事業アンバサダー(アーティスト)』に任命され、来年2023年11月18日に阪神甲子園球場でワンマンライブを開催。チケット完売し超満員の中大盛況に終わった。



TOTTEIでは、2025年8月にTOTTEI PARKで『ベリーグッドマン 超好感祭2025～ベイサイドパーティ編～』、2026年2月にGLION ARENA KOBEで『メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 ～全員集合！！～』と、２度の単独ライブを開催し大盛況となった。またB.LEAGUE「神戸ストークス」の応援アンバサダーにも就任し、クラブの応援ソング「コウノトリ」も制作している。

オープニングアクト：SUSHI BOYS

埼玉県越生町に突如現れた国民の最後の希望。

映画マトリックスの世界観に衝撃を受け、2016年にグループ結成。

自身たちが作成した楽曲は国民に真実を気付かせてしまうため、再生回数が伸びないよう政府によって厳重に管理されている。

メンバーはFARMHOUSE、サンテナ、DJ兼カメラマン兼マネージャー兼運転手兼スーパーバイザーのneo yosikawaで構成される。アヒルの形をしたゴムボートのようなものを客席に投げるLIVEに定評がある。

「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY 」について

TOTTEI KOBE 開港祭 特設サイト https://totteikobe-anniversary.com/1st/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yz9WA-syJ78 ]

「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽、スポーツ、そして昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションによる“新感覚なイマーシブアート体験”が特徴の「KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ） 2026」など、様々なイベントを開催します。

多種多様なカルチャーや価値の集まり・混ざりから新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月です。

【同時開催イベント】

KOBE BUBBLUMI 2026

開催期間：3月20日（金祝）～4月19日（日）

TOTTEI西側の水辺を彩る、バブル×イルミネーションの“新感覚なイマーシブアート”。海外アーティストを招聘した日本初開催のアートイベントとして、昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションをお楽しみください。

神戸ストークス ホームゲーム

TOTTEI PARK FESTIVAL 2026が開催される２日間は、GLION ARENA KOBEで、B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームゲーム vs 愛媛オレンジバイキングスが開催されます。13:00試合開始のため、試合観戦後にライブへ参加も可能です。この両日はバスケ＆音楽のダブルヘッダーをお楽しみください。

また4月4日（土）・5日（日）の両日は上記の他にも様々なイベントを開催予定です。内容は詳細が決定後、TOTTEI公式サイト、SNS、TOTTEI KOBE開港祭特設サイトで発表します。