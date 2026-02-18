2026年3月4日（水）ウェビナー開催のお知らせ『AI活用の号令が、制作現場で止まるのはなぜか？ ― 属人化から解放する生成AI導入プロセス』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年3月4日（水）、『AI活用の号令が、制作現場で止まるのはなぜか？― 属人化から解放する生成AI導入プロセス』をテーマにウェビナーを開催します。

多くの企業がAXを掲げ、各部門にAI活用の号令をかけています。クリエイティブの現場も例外ではありません。社内にAI推進チームが立ち上がり、ポータルやガイドラインも整備されている。それでも、制作フローそのものが大きく変わったと言い切れる組織はまだ多くありません。

「触ってはいるが、組み込めていない」

「一部の人に留まっている」

「リスクや責任の線引きが曖昧で踏み込みきれない」

なぜ、AI活用の号令は制作現場で止まってしまうのか。

本ウェビナーでは、生成AI時代のクリエイティブワークを"スキル"ではなく"設計"の観点から再整理します。実際の企業事例も交えながら、現場が動き出すために必要な構造を解き明かします。

スピーカー

岡村 徹

株式会社アマナ／Producer

企業のブランディングから各種コミュニケーションコンテンツの開発、リアル空間の開発など、幅の広いプロデュース力が強み。企業が持つ様々な課題に対して、丁寧にリサーチやヒアリングを行い、本質的な課題や価値を理解した上で、プロデュースすることを大切にしている。2025年11月よりAI専門組織「A³｜amana AI architects」Produce Section Manager／Producerとして活動。

堀口 高士

株式会社アマナ／Department Manager｜Creative Director

事業構想大学院大学 修士課程（Master of Project Design）修了。家電、モビリティ、食品、飲料、通信、インフラなど幅広い業界の企業が抱える、さまざまなコミュニケーション課題をクリエイティブで解決するディレクターとして活動している。

こんな方におすすめ- 企業のクリエイティブ部門に所属している方- ブランドマネージャーなどブランディングに関わる方- 広告代理店のクリエイティブ部門に所属している方開催概要

日時：2026年3月4日（水）12:00～12:50

定員：200名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4tOXgI3

問合せ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

