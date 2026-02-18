EC事業者に特化したWeb広告改善サービスを開始。自社D2Cの運営知見を活かした運用支援を提供

KURO HOLDINGS株式会社

KURO HOLDINGS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：永山博基）は、EC事業者に特化したWeb広告改善サービスの提供を開始いたしました。

背景

当社はこれまで、業種・業態を問わずWeb広告運用を中心としたマーケティング支援を行ってまいりました。



一方で近年、EC事業者様から「広告は回しているが利益に繋がらない」「CPAは合っているはずなのに売上が伸びない」「代理店に任せているが事業理解が浅い」といった声を多くいただいておりました。

こうした背景を踏まえ、この度改めて「EC事業者に特化した広告改善サービス」としてご支援内容を整理・強化いたしました。

本サービスの強み

本サービスの特長は、当社がマーケティング支援会社であると同時に、自社でD2Cブランドを運営している点にあります。KURO HOLDINGS株式会社では、2022年よりインテリアセレクトショップ「territory（テリトリー）」の運営を行ってまいりました。

その中で、

- 広告CPA40～50％削減、広告費用対効果700％UPを実現- 立ち上げから11ヶ月で単月黒字化（一般的には2～3年かかるとされる水準）- 立ち上げから3年でInstagramフォロワー12万人を獲得

といった実績を積み重ねてきました。本サービスでは、こうした「運用支援側」と「事業者側」両方の視点を活かした改善策をご提案いたします。

ご支援内容

単なる広告配信や数値改善にとどまらず、

- 効率的な広告配信のための市場調査・ターゲット設計- 事業フェーズや利益構造を踏まえたKPI設計- 商材・価格帯・購買行動に合わせた広告戦略の立案- クリエイティブ・導線・訴求軸まで含めた改善提案/運用

など、EC事業全体の成果につながる広告運用をご支援します。

ご支援例１. 顧客特性に合わせた広告戦略

Web広告で成果を上げるためには「幅広い顧客に同じ広告を届ける」運用ではなく、「顧客理解の高さ」と「ターゲットごとの広告戦略」が重要です。本サービスでは、購買頻度・購買経験・認知度などの観点から顧客を分類し、それぞれの特性に応じた広告戦略を設計します。

当社は自社ECの運営を通じて「どの顧客層に、どのタイミングで、どの打ち出しが成果につながるのか」を実践的に検証してきました。その知見をもとに、単なる属性分けにとどまらない、売上と利益につながる広告戦略をご提案します。

ご支援例２. SNSと広告の連動配信によるCPA改善

広告用に新たなクリエイティブを大量に制作しても、必ずしも成果につながるとは限りません。SNSを活用されている事業者様の場合、SNSの通常投稿で実際にユーザーから高い反応を得ているコンテンツを広告に活用することでCPAの改善と安定化を図ります。

自社ECにおいても、日々のSNS投稿の中からエンゲージメントの高い投稿を抽出し、広告配信へと展開することで、Meta広告を中心にCPAの改善を実現してきました。

また、「一過性のバズ投稿」を作るのではなく、「誰に向けた投稿か」「どの感情にアプローチするか」「どの媒体・フォーマットが最適化」といった視点でSNS投稿を設計し、再現性のある勝ちパターンとしてご提案します。

さらに、前述の顧客特性に応じたターゲティングと組み合わせることで、より精度の高い広告配信が可能となります。SNS運用と広告運用を分断せず、一体で設計・改善していくことが、ECにおける広告成果最大化につながります。

最後に

今後もKURO HOLDINGS株式会社は、自社事業で培った知見をクライアント支援へ還元し、マーケティングを「施策」ではなく「事業成長の手段」として機能させる支援を行ってまいります。

すでに広告代理店を利用しているものの成果に課題を感じているEC事業者様や、これから広告強化を検討している事業者様に対して、事業成長に直結する広告改善パートナーとして伴走いたします。

KURO HOLDINGS株式会社について

会社名：KURO HOLDINGS株式会社

所在地：東京都港区麻布台1丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 5F・6F

設立日：2020年11月20日

代表者：代表取締役 永山 博基

URL：https://kuroholdgs.jp/

インテリアセレクトショップ「territory」について

オンラインショップ：https://kh-territory.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/territory_official

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

マーケティングソリューション事業部 セールスユニット：佃（つくだ）

TEL：03-6434-7767（平日10:00～19:00）

E-mail：support@kuroholdgs.jp