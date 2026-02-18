石垣市ふるさと納税、春フェア観光座談会、市長を囲み

株式会社たしざん記念撮影にのぞむ石垣市 中山義隆 市長（中央）及び観光返礼品事業者6社のみなさん

石垣市ふるさと納税寄附はここ2、3年、県内上位で推移している。人気の返礼品目は大別3類、果樹、肉、旅行で寄附額割合では果樹1、肉1に対し、旅行が6を占める。寄附全体は観光分野が牽引するが、登録施設の拡充、魅力発信の強化等まだ工夫余地がある。南国リゾートイメージで人気のある石垣島。その観光魅力の一つ一つを具体的に選べるものにできれば、旅行先検討者の背中を押すことができる。今年新たな試みとして、座談会では島の観光責任者による支配人＆支社長いちおしプランを出しあい、「春フェア ～3/31」で括り、発信していくこととなった。

・「春フェア ～3/31」、石垣市 次の旅はふるさと納税

「まず、寄附者のみなさまからの日頃のご支援に深く感謝申し上げます」と、中山義隆 石垣市長

冒頭、寄附ご支援への感謝の言葉が中山義隆 石垣市長からあった。市長は、石垣市ふるさと納税寄附は熱帯果樹、銘柄牛、観光が堅調なこと、総じて寄附件数、額ともに明るいこと、これら成果は島の事業者の努力、市民の協力によるものであることに触れ、お礼を述べた。

旅中客・旅前訪島検討者へ制度活用＝「次回の石垣島旅行は、ふるさと納税で」を訴求する目印

続いて、令和7年度は、品目の多様化、供給の安定、プロモーションの強化に取り組んだこと、ふるさと納税は仕組みとして定着しつつあるがこれからも石垣島の強みは変わらないこと、主要3分野のさらなる強化こそ他地域との差別化になること、とりわけ観光の拡充は目指すところで、令和8年度は「寄附額沖縄一自治体を目指したい。観光のみなさん、どうぞよろしくお願いします」と語った。

・島の自然を、感じてください。フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ マーケティング支配人 岩崎美佳さん

観光で人気上位は、フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ。マーケティング支配人である岩崎さんは「当リゾートは、石垣の自然の中に場所を借りているという意識です。これまでも自然を感じていただける企画を重ねてきました」と語る。八重山は今年3月14日に海びらきを迎え、以降春夏の魅力が続く。先立つこと3月3日には、皆既月食が見られるビーチイベントを準備しているとのこと。「以前宿泊されたお客さまからから季節を変えて来てみたいという声もあり、島の魅力が伝わっていることを嬉しく思っています」と話す。 ふるさと納税については「石垣島を知ってもらう入り口になるといい」と。岩崎さんから【フサキ春旅スペシャル】として"3連泊ごとに1回ディナーブッフェ特典付・朝食付"がご提示された。

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ： ホテル宿泊ギフト券、および【フサキ春旅スペシャル】3連泊ごとに1回ディナーブッフェ特典付・朝食付《 ご宿泊・ご飲食・お買物にご利用いただけます！ 》

> フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ ホテル宿泊ギフト券(https://tinyurl.com/rfr01ign01)

《 春フェア【フサキ春旅スペシャル】 》

> 3連泊ごとに1回ディナーブッフェ特典付・朝食付(https://tinyurl.com/526bh34t)

・20年通う、ご夫婦がいます。石垣島ビーチホテルサンシャイン

石垣島ビーチホテルサンシャイン 代表取締役 赤城陽子さん

目の前が竹富島、島でオーシャンフロントホテルといえば、石垣島ビーチホテルサンシャイン。年に2度訪れるお客さま、20年通い続けるご夫婦、と熱烈なリピーターがいる宿だ。「3、4月はうりずん、島には花粉がありません。梅雨らしくない過ごしやすい梅雨、ゆどぅん。そして海、空が力強く鮮やかになる本気の夏、まぁなち。デリケートな季節の流れが島にはある。春、夏を島で過ごす快適さをお客さまは知ってらっしゃる」と赤城さん。「せっかくの春フェアです。南十字星、パイナップルフェアも控えます。ぜひご旅行に活かしてください」と代表から即決でペア食事券付プランのご提供があった。

石垣島ビーチホテルサンシャイン： ホテル利用券50,000円 ペアランチ（1回付）、およびホテル利用券100,000円 ペアディナー（1回付）《 ご宿泊・ご飲食・お買物にご利用いただけます！ 》

> 石垣島ビーチホテルサンシャイン ホテル利用券(https://tinyurl.com/rbh1ign01)

《 春フェア ～3/31【特別プラン】 》

> １. ホテル利用券50,000円 ペアランチ（1回付）(https://tinyurl.com/mrxbcnhv)

> ２. ホテル利用券100,000円 ペアディナー（1回付）(https://tinyurl.com/57vursmf)

* 寄附受領後、クーポンコードをメール送付。公式ホームページ(https://tinyurl.com/2xy4dd78)よりご予約ください。

・少しいい、ちょうどいい、アーバンリゾートホテル。アートホテル石垣島

アートホテル石垣島 総支配人 大家知気さん

昨年着任されたアートホテル石垣島の大家総支配人は「年間を通じて7、8月に続き人気なのは4月です。3、4、5月は気候のいい時期。お客様もよくご存知で、選ばれる季節です」と語った。「当ホテルは繁華街まで徒歩圏内にあり、無料駐車場も161台完備。石垣島と周辺離島を含めた八重山観光の拠点となる宿です。レストラン、ガーデンプール、大浴場、最上階の絶景バーなどの施設を備えた『少しいいホテル』。ここを拠点に、旅を準備する、出発する、旅を終えて帰路に泊まる『ちょうどいいアーバンリゾート』です。」「春フェア、はい！ 3月末までのご予約で“夕食ご招待”はいかがでしょう」その場での即断となった。

アートホテル石垣島： 施設利用券50,000円 夕食招待券2名様分付《 ご宿泊・ご飲食・お買物にご利用いただけます！ 》

> アートホテル石垣島 施設利用券(https://tinyurl.com/rat3ign01)

《 春フェア ～3/31【特別プラン】 》

> 施設利用券50,000円 夕食招待券2名様分付(https://tinyurl.com/2fykjamt)

* 寄附受領後、チケットを発送。公式ホームページ(https://tinyurl.com/jd53e73w)またはお電話にてご予約ください。

・飛行機、ホテルが、ワンセット。石垣パッケージ旅行補助券

沖縄ツーリスト株式会社 石垣観光センター長 西表淳さん

沖縄ツーリストからは、パッケージツアーです。特長は「飛行機、ホテルが、ワンセット。便利な旅行補助券です」と、西表さん。旅行会社の強みを生かし「航空会社が選べて、島内ホテルが選べる」仕様になっている。飛行機、ホテルを別々に手配する手間がなく、サイト上でワンストップ予約できるのが魅力。さらに「レンタカーが選べて、アクティビティも選べる」しくみ。アクティビティについては、ジャンル別に、オールシーズン楽しめるメニューを今後強化していきたいとのこと。「ぜひご活用、ご検討ください」。

沖縄ツーリスト： 石垣パッケージ旅行補助券《 沖縄ツーリストサイトにてご利用いただけます！ 》

> ＜選べる価格＞石垣パッケージ旅行補助券(https://tinyurl.com/ywncea89)

* 寄附受領後、ご案内メールをお届けします

・JALダイナミックパッケージ旅行クーポン 《 JALふるさと納税 限定 》

日本トランスオーシャン航空 八重山支社長 黒島勝さん

「石垣島は全国のJAL会員さまに大好評。日本で最も人気ある旅先の一つ」と語る黒島さん。JALからは「往復航空券＋宿泊」がセットで予約できるパッケージのご提案です。「これから春、夏、石垣島が光り輝く季節にJALで島へ足を運び、宿泊して楽しんでいただけるプランをご提供できることに航空会社として喜びを感じます。石垣島へはJALで、ふるさと納税でお越しください。おまちしてます」。

JALふるさと納税： ALダイナミックパッケージ旅行クーポン《 JALふるさと納税 限定 》

> JALダイナミックパッケージ旅行クーポン(https://tinyurl.com/e3k3fx72)

・ANAﾄﾗﾍ゛ﾗｰｽ゛ダイナミックパッケージクーポン 《 ANAのふるさと納税 限定 》

全日本空輸株式会社 兼 ANAあきんど株式会社 石垣八重山支店長 木下省三さん

「八重山は海びらきが3月ですが、海だけじゃないのが石垣島です」と木下さん。「沖縄県最高峰の於茂登岳をはじめ山登りがたのしめます。南十字星が輝き、星空が広がります。食では銘柄牛、パイナップルが旬となり、お米のヌーボー、新米が出回ります。ANAは春休み、名古屋線などを増便。大型機を準備し、機内では最新映画が楽しめます。次の旅はANAで、ぜひふるさと納税でお越しください」。

ANAのふるさと納税： ANAトラベラーズダイナミックパッケージクーポン《 ANAのふるさと納税 限定 》

> ANAトラベラーズダイナミックパッケージクーポン(https://tinyurl.com/2s7an8t3)

・「春フェア ～3/31」、花粉のない石垣を楽しんでください

「この春フェア、そして続く夏。今年の石垣島観光、楽しみになりました」座談会を締め括る、中山市長

「今年の石垣島観光、楽しみになりました」と、ひとしきり観光事業者の声を聞いた中山市長。「フサキ、ビーチホテル、アート。ホテルのみなさん、春フェア ～3/31【特別プラン】のご用意、ありがとうございます。沖縄ツーリスト、JAL、ANAのみなさん、春は花粉のない石垣へ、飛行機でたくさんご案内ください」そして「いい季節です、肉が動く。パインが始まる。くわえて海の本マグロ、先行予約開始です。寄附額沖縄一自治体、いや目標はもっと高いところにある。みなさん、よろしくお願いします」と座談会を締め括った。

<参考> 石垣市ふるさと納税： カテゴリ別 寄附状況 石垣市 2025累計

石垣市ふるさと納税： カテゴリ別 寄附状況 石垣市 2025累計

寄附額比で、旅行6：果樹1：肉1。石垣市ふるさと納税は観光分野が寄附全体を牽引する。