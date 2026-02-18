サービスオフィス専門ポータル 「 Service Office . jp 」全面リニューアル　 仲介を介さない新モデルへ

サーフィス株式会社

サービスオフィス専門ポータルサイト「Service Office.jp（https://service-office.jp/）」は、サービスオフィス（レンタルオフィス）市場の拡大と多様化するニーズに対応するため、

このたび全面リニューアルを実施し、従来の仲介型ビジネスモデルから、

全国のサービスオフィスと利用検討企業を直接つなぐ送客特化型ポータルサイトとして新たにスタートいたしました。

これまで「Service Office.jp」は、東京23区内を中心に、入居検討企業からの問い合わせ対応、物件紹介、条件交渉までを担う仲介型モデルで運営し、多くの企業とサービスオフィスと入居希望者のマッチングを支援してきました。

今回のリニューアルでは、掲載課金型モデルへとビジネスモデルを転換いたします。（※一部の施設は仲介型モデルを継続いたします。）

サイト経由で施設に興味を持った企業からの問い合わせは、当社を通じて施設運営会社様へ送客され、条件提示・内覧対応・契約交渉を施設運営会社様ご自身で行っていただく仕組みとなります。

本サイトを集客窓口として活用することで、

・集客への労力と営業コストの削減

・本サイトにて比較検討した顧客を直接獲得

・中長期的な集客チャネルの確保

が可能となります。

全国の施設を掲載さらに、掲載エリアを東京23区内から全国へ拡大。

東京エリアのみならず、地方都市やサテライト拠点としてのサービスオフィス需要にも対応し、近年多様化・拡大するワークプレイス戦略に対応して全国規模での集客を実現します。

「Service Office.jp」は、サービスオフィス市場に特化した情報設計とユーザー導線の改善を進め、施設運営会社様と利用検討企業双方にとって価値あるプラットフォームの構築を目指してまいります。

今後も掲載施設・利用検討者双方にとって価値ある情報提供を行い、日本のサービスオフィス市場の発展に貢献してまいります。

＜サービス概要＞

サービス名：Service Office.jp

URL： https://service-office.jp/

「Service Office.jp」は、サービスオフィス（レンタルオフィス）に特化した専門ポータルサイトです。

全国の施設情報を集約し、利用検討企業からの問い合わせを施設運営会社へ直接送客することで、仲介を介さないマッチングを実現します。

本サービスでは、成果報酬型ではなく掲載課金型を採用し、施設運営会社が主体となって集客・交渉・契約を行える環境を提供。

施設運営会社の事業戦略やブランディングを尊重した集客支援を行います。

※従来型の仲介型サービス提供は一部対応を継続行致します。

＜会社概要＞

会社名：サーフィス株式会社

所在地：東京都港区高輪３丁目23番17号

代表者：前 渉

<事業内容>

・サービスオフィスポータルサイトの企画・運営

・サービスオフィス事業立ち上げ支援、コンサルティング

・サービスオフィスの運営

＜本件に関するお問合せ先＞

サーフィス株式会社 運営企画グループ

・Email：contact@serffice.co.jp

・URL：https://service-office.jp/

・電話：03-6277-1126