ブッキング・ドットコム、「Traveller Review Awards 2026」発表！全世界181万のパートナー施設が受賞

Booking.com Japan K.K.- 数億件にのぼる信頼性の高いクチコミをもとに、221の国と地域から181万のパートナーが、2026年の「Traveller Review Award」を受賞- 受賞パートナー数の多い国トップ5は、イタリア（21万4,666）、フランス（17万596）、スペイン（15万2,292）、ドイツ（11万1,685）、イギリス（9万3,989）で、その地位を確固たるものに- 宿泊施設タイプ別では、キャンプ場、ヴィラ、旅館が受賞数の伸び率が最も大きく、一方、レンタカー会社の受賞数では、アメリカ、イギリス、スペインが上位3ヶ国にランクイン- 2026年に「Traveller Review Award」を受賞した宿泊施設の割合をもとに選出された、今年の「世界で最も居心地の良い都市」10選には、日本から高山市が選出

【2026年2月18日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com は、今年で14回目となる「Traveller Review Awards」*の受賞パートナーを発表しました。この賞は、世界中の旅行者から寄せられた3億7,000万件を超える信頼できるクチコミをもとに、世界各地で卓越したホスピタリティを一貫して提供しているパートナーを表彰するものです。

2026年は、世界的な旅行の規模と多様性の拡大を反映し、221の国と地域から181万のパートナーが「Traveller Review Award」を受賞します。受賞パートナーには、181万7,848軒の宿泊施設(https://www.booking.com/index.ja.html)、1,977社のレンタカー(https://www.booking.com/cars/index.ja.html)会社、137社の空港送迎サービス(https://www.booking.com/taxi/index.ja.html)提供会社が含まれます。

受賞パートナー数は、イタリアが21万4,666で9年連続トップとなり、続いてフランス（17万596）、スペイン（15万2,292）、ドイツ（11万1,685）とイギリス（9万3,989）が、トップ5を占めました。ブラジルは2つ順位を上げて6位（8万791）となり、その後、アメリカ（7万7,949）、ポーランド（7万2,619）、ギリシャ（7万1,230）、クロアチア（5万8,707）が続き、トップ10を締めくくりました。

■2026年に受賞した、ホスピタリティを発揮したパートナー

旅行者がこれまで以上に本物志向を強める中、「Traveller Review Awards」は、思い出に残る体験と信頼できるホスピタリティを一貫して提供してきたパートナーにスポットライトを当てています。こうした流れの中で、宿泊施設は引き続き中心的な役割を担っています。アパートメント(https://www.booking.com/apartments/index.ja.html)は90万1,481軒が受賞し、9年連続で最多受賞となる宿泊施設タイプとなり、これに別荘(https://www.booking.com/holiday-homes/index.ja.html)（28万7,464軒）、ホテル(https://www.booking.com/hotel/index.ja.html)（19万7,658軒）が続きました。一方、キャンプ場(https://www.booking.com/campings/index.ja.html)とヴィラ(https://www.booking.com/villas/index.ja.html)は受賞数の前年比増加率が最も高く、それぞれ15%増となり、それに続く旅館(https://www.booking.com/ryokans/index.ja.html)も13%増と高い伸びを示しました。これらの傾向は、その土地ならではの魅力を感じられる、ユニークで特徴的な滞在先に対する旅行者の継続的な関心を示しています。

賞を受賞したレンタカー会社は1,977社に増加し、2025年比で49%増となりました。これは、国内外の車両ネットワーク全体において、高水準のサービスが提供されていることを示しています。その中でも、アメリカが受賞レンタカー会社数で最多となる203社を記録し、続いて、イギリスが2位（174社）に浮上、スペインが3位（155社）となりました。また、空港送迎サービスの提供会社も137社が受賞し、前年比11%増と大きな成長を見せています。これらの成果は、旅行中の移動をよりシームレスにし、旅のあらゆる段階で優れたサービスを提供する上で、交通分野の役割が拡大していることを示しています。

ブッキング・ドットコムの最高業務責任者であるJames Watersは、次のように述べています。

「ゲストの滞在をより良いものにするため、期待を超えるサービスを提供する温かいホストから、『地元ならでは』の情報を共有してくれる熟練のタクシードライバーまで、そうした一人ひとりの心遣いが、旅行者にとって本当に特別な旅を生み出しています。『Traveller Review Awards』は、旅行者の一生の思い出づくりを支える弊社のパートナーの皆さまに、心からの敬意を込めて表彰する取り組みです。本アワードは、ブッキング・ドットコムのスタッフ一同、そして世界中の数億人の旅行者からの『ありがとう』の気持ちをお伝えする方法の一つでもあります。」

■最も成長を遂げている国

これまで多くの賞を受賞してきた国々が引き続き高い存在感を示す一方で、今年は受賞数が大幅に増加した国々にも、特に注目すべき動きが見られました。ブルガリアは2025年比で68%増という著しい伸びを記録し首位になり、これに韓国（46%増）、中国（39%増）が続きました。日本（29%増）とノルウェー（19%増）もトップ5に入り、思い出に残る本物のゲスト体験を提供しようとする地元のホストの取り組みが、こうした結果に表れています。

■2026年に選ばれた「世界で最も居心地の良い場所」

ブッキング・ドットコムでは、「Traveller Review Awards」の一環として、2026年の「世界で最も居心地の良い場所」**（都市および地域、各10選）を発表しました。

2026年に「Traveller Review Award」を受賞した宿泊施設の割合をもとに選出された、今年の「世界で最も居心地の良い場所」では、ゲスト一人ひとりへの配慮が行き届いた、本物で心温まる体験ができる目的地に光を当てています。イタリアの丘の上にある歴史豊かな町から、台湾の海岸沿いの都市、オーストラリアののんびりとしたビーチコミュニティまで、いずれの目的地においても、細やかな心遣いや温かな交流、そして期待以上のサービスを提供するホストのおもてなしが、旅をより思い出深いものにしてくれます。

2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選

- モンテプルチャーノ(https://www.booking.com/city/it/montepulciano.ja.html)、イタリア- 馬公市(https://www.booking.com/resorts/city/tw/ma-kung.ja.html)、台湾- サン・マルティン・デ・ロス・アンデス(https://www.booking.com/city/ar/san-martin-de-los-andes.ja.html)、アルゼンチン- ハロゲート(https://www.booking.com/city/gb/harrogate.ja.html)、イギリス- フレデリックスバーグ(https://www.booking.com/city/us/fredericksburg-texas.ja.html)、テキサス州、アメリカ合衆国- ピレノポリス(https://www.booking.com/city/br/pirenopolis.ja.html)、ブラジル- スワコプムント(https://www.booking.com/city/na/swakopmund.ja.html)、ナミビア- 高山市(https://www.booking.com/city/jp/takayama.ja.html)、日本- ヌーサヘッズ(https://www.booking.com/city/au/noosa-heads.ja.html)、オーストラリア- クライペダ(https://www.booking.com/city/lt/klaipeda.ja.html)、リトアニア

2026年の「世界で最も居心地の良い地域」10選

- イダルゴ(https://www.booking.com/region/mx/hidalgo.ja.html)、メキシコ- ニューファンドランド・ラブラドール州(https://www.booking.com/region/ca/newfoundland-and-labrador.ja.html)、カナダ- ナバラ(https://www.booking.com/region/es/navarre.ja.html)、スペイン- アイダホ州(https://www.booking.com/region/us/idaho.ja.html)、アメリカ合衆国- ヒマーチャル・プラデーシュ州(https://www.booking.com/region/in/himachal-pradesh.ja.html)、インド- ザクセン州(https://www.booking.com/region/de/saxony.ja.html)、ドイツ- バンガー県(https://www.booking.com/region/th/phang-nga.ja.html)、タイ- オーファーアイセル州(https://www.booking.com/region/nl/overijssel.ja.html)、オランダ- イピロス(https://www.booking.com/region/gr/epirus.ja.html)、ギリシャ- チリキ(https://www.booking.com/region/pa/chiriqui.ja.html)、パナマ

＜「世界で最も居心地の良い都市」10選に選ばれた高山市の魅力とは＞

2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選には、日本から岐阜県高山市が選出されました。日本国内の都市が選出されるのは、2024年の富士河口湖町以来となります。

日本の山岳地帯・飛騨地方の高地に位置する高山は、江戸時代の風情が今も色濃く息づく町です。三町筋地区には、狭い通り沿いに美しく保存された木造の商家や伝統的な酒蔵、工芸品店が立ち並び、まるで時代を遡ったかのような感覚を味わえます。宮川朝市は毎朝活気にあふれ、ガイド付きの酒蔵ツアー(https://www.booking.com/attractions/jp/prlsju01llec-guided-sake-tour.ja.html)に参加すれば、日本酒造りの奥深さに触れながら、最後には名物の地酒を試飲することができます。周辺には、飛騨民俗村やユネスコ世界遺産に登録されている白川郷があり、何世紀にもわたって受け継がれてきた農村の建築様式を間近に見ることができます。こうした体験が、旅に一層の奥行きを与えてくれます。また、ジュージューと音を立てて焼き上げる飛騨牛の焼肉や、心温まる味わいのラーメンのほか、朴葉の上で味噌を焼く郷土料理・朴葉味噌など、地元ならではの味覚も堪能できます。歴史、職人の技、そして豊かな食文化が融合する高山では、温かく忘れがたい、日本ならではの伝統的な体験を楽しむことができます。

高山市でおすすめの滞在先：

■旅館田邊

https://www.booking.com/hotel/jp/ryokan-tanabe.ja.html

■旅館あすなろ

https://www.booking.com/hotel/jp/ryokan-asunaro.ja.html

■いろり宿 飛騨屋

https://www.booking.com/hotel/jp/irorisu-fei-tuo-wu.ja.html

■ザ・町家ホテル高山

https://www.booking.com/hotel/jp/the-machiya-takayama.ja.html

■ホテル ウッド 高山

https://www.booking.com/hotel/jp/jia-wood-gao-shan.ja.html

*「Traveller Review Awards 2026」の受賞条件

宿泊施設：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、3件以上のクチコミに基づく平均クチコミスコアが8.0点以上（10点満点）であること

レンタカー会社：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、10件以上のクチコミに基づく平均クチコミスコアが8.0点以上（10点満点）であること

タクシー会社：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、2,000回の乗車を完了し、平均クチコミスコアが4.6点以上（5点満点）であること

ブッキング・ドットコムに利用体験のクチコミを投稿できるのは、実際に当社プラットフォームで宿泊施設を予約したり、車をレンタルしたり、タクシーに乗車したりしたユーザーのみです。クチコミが何らかの方法で編集されたり調整されたりすることはありません。そのため旅行者は、ブッキング・ドットコムに掲載されているすべての宿泊施設や地上交通手段サービス提供会社に関するクチコミについて、他の旅行者による実際の体験に基づく記述として参考にすることができます。

** 「世界で最も居心地の良い場所」は、当該市内または地域内の対象施設（宿泊施設のみ）の総数に対する、「Traveller Review Award 2026」の受賞施設数の割合に基づいています。また目的地については、受賞施設が市内および地域内に平均数以上（200軒以上）あることが本リスト掲載の条件となっており、地理的な偏りが無いように調整されています。

