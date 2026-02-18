首都圏スーパー「クイーンズ伊勢丹」で“春”を先取り 2/23「富士山の日」に向け、桜海老や苺など静岡の美食が集結
静岡県
＜開催日＞
＜開催場所＞
＜販売内容＞
＜参考＞
静岡県は、首都圏で店舗を展開する高品質な食品スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」（運営会社：株式会社エムアイフードスタイル）と連携し、２月18日（水）～23日（月）の６日間、県産農林水産品・加工品を販売する「静岡フェア」を開催します。
なお、同時期・同店舗で、山梨フェアも開催されます。
＜開催日＞
令和８年２月18日（水）～２月23日（月）６日間
＜開催場所＞
食品スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」14店舗
（東京都12店舗、埼玉県１店舗、千葉県１店舗）
＜販売内容＞
青島みかん、きらぴ香、アメーラトマト、プリンセスパプリカ、藁焼きかつおたたき、釜揚げ桜海老・しらす、かつおへぞじまん、うなぎ蒲焼（でしこ）、うなぎパイ、富士山もなか、掛川牛、静岡おでんほか
＜参考＞
株式会社エムアイフードスタイル（(株)三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社）
・設立 平成29年12月
・本社所在地 東京都新宿区西落合2-18-20ナレッジパーク落合ビル３階
・事業内容 スーパーマーケット・小売・食品製造・卸売