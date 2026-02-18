【緊急開催】2/20(金)無料ウェビナー「専門家と現地所長が語る！バングラデシュ総選挙と現地最新情報」

特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

認定NPO法人シャプラニール=市民による海外協力の会（東京都新宿区、代表理事：村山真弓）は、日本貿易振興機構（ジェトロ）との主催・共催にて、2026年2月20日(金) 13:00より、無料ウェビナー「専門家と現地所長が語る！バングラデシュ総選挙と現地最新情報」を緊急開催いたします。

イベントに申し込む :https://www.shaplaneer.org/news/events/260213_bdelection/

グローバルサウスの一員として注目を浴びるバングラデシュは、インドとアセアンの結節点に位置し、地政学的にも重要な位置を占めています。縫製産業やインフラ開発、豊富な内需などを背景として経済成長を遂げています。

しかし、2024年7月、公務員採用の優遇枠に反対する学生デモを契機とした全国的な反政府運動が発生。同年8月には長期政権を担っていたシェイク・ハシナ首相が退陣し、暫定政権が発足されました。暫定政府は各種改革に着手し、大規模改革に関する提案も行われてきました。

そして2026年2月12日、総選挙および国民投票が実施されました。報道では、バングラデシュ民族主義党（BNP）が勝利する結果となりました。

本イベントは、シャプラニールとジェトロの主催・共催により、総選挙の結果と最新の情報をいち早く、バングラデシュに駐在するジェトロ所長と南アジア地域研究の専門家による情報発信ウェビナーとして開催します。皆さま、どなたもぜひご参加ください。

＜セミナー開催概要＞

■日 時：2026年2月20日(金) 13:00-14:30 ※日本時間

■参加費：無料

■方 式：オンライン（ZOOM）※お申込みの方にURLをお送りします

■定 員：1,000名

■主 催：認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会、日本貿易振興機構（ジェトロ）

＜プログラム概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54579/table/74_1_c981dfe170e54758effca71da4e0fdae.jpg?v=202602180251 ]

■お申込み方法■

以下の「イベントに申し込む」ボタンからお申込みください。

締切：2月19日（木）12:00まで

※ 定員に達し次第締め切ります。※ 後日アーカイブ配信を予定しています。

【本ウェビナーについての問い合わせ先】

認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会 担当：高階（たかしな）

Email：event@shaplaneer.org TEL：03-3202-7863

窓口時間：10時～18時（日・月・祝日定休）

■登壇者紹介

イベントに申し込む :https://www.shaplaneer.org/news/events/260213_bdelection/日下部 尚徳（くさかべ なおのり）

立教大学異文化コミュニケーション学部准教授

元シャプラニール理事

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士（人間科学）。専門は国際協力論、開発社会学、南アジア地域研究。著作に『自分ゴトとして考える難民問題: SDGs時代の向き合い方』岩波書店(2025年）、『ロヒンギャ問題とは何か――難民になれない難民』（編著）明石書店(2019年)、『わたし8歳、職業、家事使用人。: 世界の児童労働者1億5200万人の1人』合同出版(2018年 )、『バングラデシュを知るための66章【第3版】 (エリア・スタディーズ32) 』（編著）明石書店(2017年)など。

片岡 一生（かたおか かずいき）

日本貿易振興機構 （ジェトロ） ダッカ事務所長

経営コンサルティング会社、監査法人、在外公館に勤務後、2022年1月ジェトロ入構。調査部米州課リサーチマネージャー、九州・沖縄地域本部長補佐を経て、2025年6月から現職。ダッカ日本商工会の事務局長と日本バングラデシュ商工会議所の共同事務局長も務めている。

村山 真弓（むらやま まゆみ）

認定NPO法人シャプラニール 代表理事

ジェトロ・アジア経済研究所 地域研究センター 中東・南アジア研究グループ 上席主任研究員

専門は南アジア（バングラデシュ、インド）地域研究とジェンダー、雇用問題、域内関係。上智大学卒業後、1984年アジア経済研究所入所。同研究所主任調査研究員、バングラデシュ日本大使館専門調査員、アジア経済研究所理事等を経て、2025年より現職。著作に『これからのインド：変貌する現代世界とモディ政権』（編）東京大学出版会(2021年)、『バングラデシュを知るための66章【第3版】 (エリア・スタディーズ32) 』（編著）明石書店(2017年)、『知られざる工業国バングラデシュ』（編著）アジア経済研究所(2014年)など。

支援が届きにくい「取り残された人々、課題」にアプローチ

“貧困のない社会の実現” めざす国際協力NGO

1972年創立の国際協力NGO。「貧困のない社会の実現」を掲げ、バングラデシュ、ネパールと日本国内で、児童労働の予防と削減、防災・減災活動や多文化共生事業等を通じた「取り残された人々・課題」の問題解決を行っています。

・団 体 名：認定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

・所 在 地：東京都新宿区西早稲田2-3-1 早稲田奉仕園内

・代 表 者：村山 真弓（代表理事） ・創 立：1972年9月1日

・主な活動国：バングラデシュ、ネパール、日本

・主な活動内容：児童労働の予防削減、防災・減災支援、災害緊急救援・復興支援、多文化共生への取り組み、フェアトレード活動、開発教育および出版活動、スタディツアー等

・公式サイト：https://www.shaplaneer.org/

・オンライン通販ショップ「クラフトリンク」：https://craftlink.shop/