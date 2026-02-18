【シリーズ累計販売台数10,000台突破】自走式草刈機 クサノザウルス「WGC530」シリーズ、発売以来の支持に応え“エンジン刷新”と進化モデル「WGC530 PLUS」を展開

株式会社ホンダウォーク

株式会社ホンダウォーク（本社：新潟県上越市、代表取締役社長：石塚祥平、以下 当社）は、PLOW（プラウ）ブランドの自走式草刈機 クサノザウルス「WGC530」シリーズ（WGC530／WGC530 PLUS）において、シリーズ累計販売台数が10,000台を突破したことをお知らせいたします（当社集計）。

2023年10月のWGC530販売開始以降、空き地・休耕地・公園・校庭・グラウンドなど「広い面積を、よりラクに、より速く」管理したいというニーズを背景に、全国のお客様にご支持いただいてきました。

また、2025年にはシリーズ全体のパワーユニット（搭載エンジン）を刷新。ベーシックモデルの仕様変更に加え、始動性と操作性を極めた上位モデル「WGC530 PLUS（ホンダエンジン搭載）」をラインアップに追加し、より幅広いユーザーにフィットするシリーズへと進化しています。

■シリーズ累計販売台数10,000台突破（当社集計）

クサノザウルス WGC530シリーズは、「刈払機で広い面積を草刈りしている方」に向けた“省力化・効率化”の選択肢として提案を強化し、導入が広がってきました。

※累計販売台数：WGC530／WGC530 PLUS の合算 ※集計期間：2023年10月～2026年2月16日（当社集計）

■【データ分析】 ユーザーが実感した「導入メリット」TOP5

シリーズ累計10,000台突破の背景には、確かな顧客満足があります。当社に寄せられた約380件の製品レビューに対しテキストマイニング（文章解析）を行った結果、購入者の97%が「★4以上」の高評価をつけており、多くのお客様が以下のメリットを実感していることがデータから明らかになりました。

満足度97%。時短と負担軽減が選ばれる最大の理由。

【第1位】 約3人に2人が実感！ 作業時間の短縮（時短・タイパ） ... 言及率 65%

「半日かかっていた作業が1時間で終わった」「従来の1/3の時間で済んだ」など、劇的な時短効果に関する記述が最も多く見られました。休日の貴重な時間を守る、圧倒的なタイパ（タイムパフォーマンス）が最大の評価ポイントです。

【第2位】 身体的負担の軽減（腰・疲労） ... 言及率 60%

「腰が痛くない」「散歩感覚で作業できる」といった記述が6割を超えました。重い機械を振り回す必要がない自走式ならではのメリットが、腰痛に悩む方や高齢層を中心に熱く支持されています。

【第3位】 コストパフォーマンス ... 言及率 45%

一般的な自走式草刈機の市場相場に対し、国産エンジン搭載でありながら手頃な価格設定を実現した点が、「価格以上の価値がある」「コスパ最強」と高く評価されています。

【第4位】 操作性・始動性 ... 言及率 40%

「女性でもエンジンが一発でかかる」「組立が動画を見て簡単にできた」など、機械への苦手意識を払拭する扱いやすさが選ばれる理由です。特にエンジンを刷新した現行モデルやPLUSモデルでの評価が顕著です。

【第5位】 仕上がり・後処理（集草不要） ... 言及率 30%

刈り取った草を細かく粉砕・排出するため、「刈った草を集めて捨てる手間がない」「ゴルフ場のように仕上がりが綺麗」という、作業プロセス全体の効率化がランクインしました。

※分析概要：2023年10月～2026年2月16日までに当社ECサイト等に寄せられた購入者レビュー（約380件）を対象とした分析結果。言及率は、コメント記述のあるレビューを母数とし、各メリットに関するキーワードが含まれる割合を算出。

■WGC530シリーズの歩みと、選べる2つのラインアップ

2023年10月の初代モデル発売以降、「安価で高性能な自走式草刈機」としてご支持をいただく一方で、女性や高齢のユーザー様からは「エンジンの始動をもっと軽くしてほしい」「歩く速度を調整したい」という切実なご要望もいただいておりました。 そこで2025年、私たちはシリーズを「コストパフォーマンス追求モデル」と「快適性・機能性追求モデル」の2ライン体制へと進化させました。

【シリーズ進化の変遷】

・2023年10月：初代「WGC530」発売

「自走式は高くて買えない」という常識を覆す価格でデビュー。圧倒的なコストパフォーマンスで市場を開拓しました。

・2025年5月：標準モデル 仕様変更（第2世代へ）

初代のコンセプト「シンプル＆高コスパ」はそのままに、搭載エンジン等の仕様を見直し、長期的な安定供給が可能な体制へと移行しました。

・2025年6月：上位モデル「WGC530 PLUS」誕生

「誰でも無理なく扱える」**を目指し開発。軽い力でかかるエンジン、手元で変えられる速度調整機能を搭載し、ユーザーの裾野を広げました。

【現在の製品ラインアップ】

現場のニーズに合わせて、性格の異なる2つのモデルからお選びいただけます。

1. WGC530（標準モデル） ～圧倒的な「コストパフォーマンス」を追求～

必要な機能だけに絞り込み、導入しやすい価格を実現したスタンダードモデルです。シンプルな構造でメンテナンスもしやすく、体力のある方や、平地をガンガン刈りたい方に最適です。

・主な特徴： 1速（固定）走行、MEIKIパワー製エンジン搭載

製品ページは こちらから(https://ec.plow-power.com/products/ph-wgc530)

2. WGC530 PLUS（上位モデル） ～「使いやすさ」と「快適性」を追求～

「エンジンの掛けやすさ」と「速度調整」にこだわった進化モデルです。オートチョーク採用で始動が軽く、無段階変速により草の密度や歩くペースに合わせて速度を調整可能。女性やご高齢の方、起伏のある現場におすすめです。

・主な特徴： 無段階変速、HONDA製エンジン（オートチョーク）搭載

製品ページは こちらから(https://ec.plow-power.com/products/ph-wgc530pls)

【代表コメント】 株式会社ホンダウォーク 代表取締役社長 石塚祥平

「WGC530シリーズをお選びいただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。 発売開始以降、“広い草刈りをラクにしたい”という現場の声に支えられ、シリーズ累計10,000台という節目を迎えることができました。

私たちは、草刈りを『重労働』から『管理作業』へ変えていくことを目指しています。今後も、より安心して使えて、より効率よく、より快適に作業できる製品づくりとサポート体制の強化に取り組んでまいります。」

「AGRI EXPO新潟2026」出展について

当社は、2026年2月に開催される「AGRI EXPO新潟2026」へ出展予定です。会場では、クサノザウルス WGC530シリーズの導入相談や活用シーンのご案内を予定しています。

・会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金）

・時間：10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）

・会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

※事前登録者は無料

会社概要

社名：株式会社ホンダウォーク

代表者：代表取締役社長 石塚祥平

設立：2005年

本社所在地：〒942-0261 新潟県上越市三和区末野新田338

事業内容：PLOWブランド製品の企画・開発・製造・販売、実店舗プラウの運営、ネットショップ運営、修理・整備 ほか