株式会社事業家集団、「創業支援ポータル」立ち上げに向け支援企業・専門家パートナー募集を開始

株式会社事業家集団

株式会社事業家集団（本社：東京都／代表：田辺由美子）は、創業期の起業家を支える新サービス 「創業支援ポータル」 の立ち上げに向けて、創業支援に携わる企業・士業事務所などの掲載パートナー募集を開始いたしました。

本ポータルは、起業家が抱える

- 信頼できる専門家が見つからない- 税理士や制作会社の選定に迷う- 相談先が分からず創業が思うように進まない

といった課題を解決するために構想された、創業支援に特化したマッチング型プラットフォームです。

現在、サービス公開に先駆けて、共に創業者を支える支援パートナーを募集しています。

■ 創業支援ポータルとは

「創業支援ポータル」は、創業期に必要となる支援サービスを一元化し、起業家が安心して相談できる支援者と出会える環境を提供します。

単なる企業掲載サイトではなく、

“厳選されたプロフェッショナルとの信頼ある出会い” を創出することを目的としています。

■ 募集する支援パートナー領域

現在、以下のような創業支援に携わる企業・専門家を募集しています。

- 税理士- 公認会計士- 社会保険労務士- 行政書士- 司法書士- 弁護士- Web制作・ブランディング支援企業- マーケティング・SNS支援企業- 資金調達や補助金支援に関わる企業・専門家- その他、創業者支援に強みを持つ企業・専門家

※創業ポータルへの掲載には、弊社独自の審査がございます。

■ 動画で“人”の魅力が伝わる掲載設計

本ポータルでは、支援者の魅力をより正確に伝えるため、紹介動画コンテンツを活用した掲載モデルを採用予定です。

テキストだけでは伝わりにくい

- 人柄- 想い- 支援スタイル

を可視化することで、起業家とのミスマッチを防ぎ、信頼から始まる相談・契約につながります。

■ 支援企業にとってのメリット

創業期のユーザーは支援ニーズが非常に高く、ポータル掲載により以下の価値が期待できます。

- 創業意欲の高い起業家層への直接リーチ- 広告に頼らない信頼型集客- 動画によるブランディング強化- 長期的な顧客との関係構築

■ 今後の展開

「創業支援ポータル」は 2026年2月にプレサイトを公開。

まずは東京・大阪エリアを中心に支援ネットワークを拡大してまいります。



「創業支援ポータル」プレサイト

https://note.com/jigyoka/p/jigyokashudan_sogyo_portal

今後は自治体や金融機関との連携なども視野に入れ、全国の創業者を支える基盤づくりを進めてまいります。

■ 掲載をご希望の企業・専門家の皆さまへ

現在、サービス立ち上げに伴い 掲載パートナー企業を募集しています。

ご興味のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社事業家集団

創業支援ポータル運営事務局

お問い合わせフォーム：

https://www.jigyoka.co.jp/?page_id=19