株式会社事業家集団、「創業支援ポータル」立ち上げに向け支援企業・専門家パートナー募集を開始
株式会社事業家集団（本社：東京都／代表：田辺由美子）は、創業期の起業家を支える新サービス 「創業支援ポータル」 の立ち上げに向けて、創業支援に携わる企業・士業事務所などの掲載パートナー募集を開始いたしました。
本ポータルは、起業家が抱える
- 信頼できる専門家が見つからない
- 税理士や制作会社の選定に迷う
- 相談先が分からず創業が思うように進まない
といった課題を解決するために構想された、創業支援に特化したマッチング型プラットフォームです。
現在、サービス公開に先駆けて、共に創業者を支える支援パートナーを募集しています。
■ 創業支援ポータルとは
「創業支援ポータル」は、創業期に必要となる支援サービスを一元化し、起業家が安心して相談できる支援者と出会える環境を提供します。
単なる企業掲載サイトではなく、
“厳選されたプロフェッショナルとの信頼ある出会い” を創出することを目的としています。
■ 募集する支援パートナー領域
現在、以下のような創業支援に携わる企業・専門家を募集しています。
- 税理士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
- Web制作・ブランディング支援企業
- マーケティング・SNS支援企業
- 資金調達や補助金支援に関わる企業・専門家
- その他、創業者支援に強みを持つ企業・専門家
※創業ポータルへの掲載には、弊社独自の審査がございます。
■ 動画で“人”の魅力が伝わる掲載設計
本ポータルでは、支援者の魅力をより正確に伝えるため、紹介動画コンテンツを活用した掲載モデルを採用予定です。
テキストだけでは伝わりにくい
- 人柄
- 想い
- 支援スタイル
を可視化することで、起業家とのミスマッチを防ぎ、信頼から始まる相談・契約につながります。
■ 支援企業にとってのメリット
創業期のユーザーは支援ニーズが非常に高く、ポータル掲載により以下の価値が期待できます。
- 創業意欲の高い起業家層への直接リーチ
- 広告に頼らない信頼型集客
- 動画によるブランディング強化
- 長期的な顧客との関係構築
■ 今後の展開
「創業支援ポータル」は 2026年2月にプレサイトを公開。
まずは東京・大阪エリアを中心に支援ネットワークを拡大してまいります。
「創業支援ポータル」プレサイト
https://note.com/jigyoka/p/jigyokashudan_sogyo_portal
今後は自治体や金融機関との連携なども視野に入れ、全国の創業者を支える基盤づくりを進めてまいります。
■ 掲載をご希望の企業・専門家の皆さまへ
現在、サービス立ち上げに伴い 掲載パートナー企業を募集しています。
ご興味のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社事業家集団
創業支援ポータル運営事務局
お問い合わせフォーム：
https://www.jigyoka.co.jp/?page_id=19