ブッキング・ドットコム、2026年の「日本で最も居心地の良い都市」10選を発表！

Booking.com Japan K.K.

【2026年2月18日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com は、今年で14回目となる「Traveller Review Awards」*の受賞パートナーの発表に合わせ、2026年の「日本で最も居心地の良い都市」**10選を発表しました。

2026年の「日本で最も居心地の良い都市」10選

- 高山市（岐阜県）- 屋久島（鹿児島県）- 奄美市（鹿児島県）- 読谷村（沖縄県）- 野沢温泉村（長野県）- 富士吉田市（山梨県）- 北谷町（沖縄県）- 富士河口湖町（山梨県）- ニセコ町（北海道）- 由布市（大分県）

「Traveller Review Awards」は、ブッキング・ドットコムが世界中の旅行者から寄せられた3億7,000万件を超える信頼できるクチコミをもとに、世界各地で卓越したホスピタリティを一貫して提供しているパートナーを表彰するもので、「日本で最も居心地の良い都市」はその受賞施設の割合に基づいて選出しています。

2026年の「日本で最も居心地の良い都市」10選には、今年、「世界で最も居心地の良い都市」10選(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%81-%E3%80%8CTraveller-Review-Awards-2026-%E3%80%8D%E7%99%BA%E8%A1%A8-%EF%BC%81-%E5%85%A8%E4%B8%96%E7%95%8C181%E4%B8%87%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%8C%E5%8F%97%E8%B3%9E/)にも選ばれた岐阜県高山市をはじめ、北海道から沖縄まで、日本全国のさまざまな都市が選出されました。世界自然遺産に登録されている鹿児島県の屋久島や奄美、日本有数の温泉地である野沢温泉村や由布市など、昨年選出された都市(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E5%B1%85%E5%BF%83%E5%9C%B0%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E9%83%BD%E5%B8%82-%E3%80%8D10%E9%81%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8-%EF%BC%81-%E3%80%8C%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6-%E3%80%8D-%E3%80%8C%E5%A5%84%E7%BE%8E-%E3%80%8D%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%AA%E5%A0%B4%E6%89%80-%E3%80%81-%E3%80%8C%E9%87%8E%E6%B2%A2%E6%B8%A9%E6%B3%89-%E3%80%8D-%E3%80%8C%E7%94%B1%E5%B8%83-%E3%80%8D%E6%B8%A9%E6%B3%89%E5%9C%B0%E3%81%8C%E4%BA%BA%E6%B0%97/)が今年も引き続き選ばれた一方、新たに、富士山の絶景スポットが有名な山梨県の富士吉田市や、沖縄県の中部エリアに位置する読谷村、北谷町などが10選に入りました。

ブッキング・ドットコム 日本代表のLuiz Rodrigues（ルイス・ロドリゲス）は、次のように述べています。

「ブッキング・ドットコムが発表する『日本で最も居心地の良い都市』は、その年の『Traveller Review Awards』を受賞した宿泊施設の割合をもとに選出されたものです。選出された都市は、ホスピタリティにあふれた、旅行者が心温まる体験ができる旅先といえるでしょう。

2026年の10選では、世界でも高く評価された高山市をはじめ、北海道から沖縄まで、日本各地の多様な都市が選ばれました。自然や温泉、地域ならではの文化や暮らしに触れられることが、旅行者にとっての“居心地の良さ”につながっていることがうかがえます。

ブッキング・ドットコムでは、ホテルや旅館をはじめ、ヴィラやコテージ、グランピング施設など、幅広いタイプの宿泊施設を予約することができます。ぜひこの機会に、まだ訪れたことのない日本国内の都市で、新たな旅の魅力を発見していただければ幸いです。」

本リリースでは、2026年の「日本で最も居心地の良い都市」10選に選ばれた都市の中から、おすすめの宿泊施設をご紹介します。

おすすめの宿泊施設

■庭園と感動の宿 富士山温泉 ホテル鐘山苑（山梨県富士吉田市）

https://www.booking.com/hotel/jp/kaneyamaen.ja.html

■Kawaguchiko Country Cottage Ban（山梨県富士河口湖町）

https://www.booking.com/hotel/jp/kawaguchiko-country-cottage-ban.ja.html

■由布院別邸 樹（大分県由布市）

https://www.booking.com/hotel/jp/yufuin-bettei-itsuki.ja.html

■コテージ 森のこかげ（鹿児島県屋久島）

https://www.booking.com/hotel/jp/cottage-morinokokage.ja.html

■北谷温泉 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート（沖縄県北谷町）

https://www.booking.com/hotel/jp/bei-gu-wen-quan-rekuchong-nawa-bei-gu-supa-rizoto.ja.html

*「Traveller Review Awards 2026」の受賞条件

宿泊施設：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、3件以上のクチコミに基づく平均クチコミスコアが8.0点以上（10点満点）であること

レンタカー会社：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、10件以上のクチコミに基づく平均クチコミスコアが8.0点以上（10点満点）であること

タクシー会社：2025年11月30日23:59（中央ヨーロッパ標準時）時点で、2,000回の乗車を完了し、平均クチコミスコアが4.6点以上（5点満点）であること

ブッキング・ドットコムに利用体験のクチコミを投稿できるのは、実際に当社プラットフォームで宿泊施設を予約したり、車をレンタルしたり、タクシーに乗車したりしたユーザーのみです。クチコミが何らかの方法で編集されたり調整されたりすることはありません。そのため旅行者は、ブッキング・ドットコムに掲載されているすべての宿泊施設や地上交通手段サービス提供会社に関するクチコミについて、他の旅行者による実際の体験に基づく記述として参考にすることができます。

** 「日本で最も居心地の良い都市」は、「Traveller Review Award 2026」の受賞施設数の割合に基づいて選ばれています。また前提として、対象となる宿泊施設が50軒以上ある都市が条件となっています。

###

Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。