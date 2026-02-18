明治製薬、札幌大丸にて期間限定ポップアップストアを開催

株式会社ラッキー

明治製薬株式会社（本社：富山県、代表取締役社長：石黒香那子）は、エイジングケアサプリメント「NMN」シリーズの魅力を、より多くのお客様に体験を通じてお届けするため、大丸札幌店にて期間限定のポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップストアでは、話題の成分「NMN」を配合したサプリメントをはじめ、明治製薬が展開する最新のヘルスケア製品を、実際に手に取りながらご覧いただけます。会場には製品知識に精通したスタッフが常駐し、お客様一人ひとりのライフスタイルや日々のコンディションに寄り添いながら、無理のない健康ケアの考え方や製品選びについてご案内いたします。

近年、健康への関心が高まる一方で、「何を選べばよいかわからない」「自分に合っているか不安」と感じる方も少なくありません。本イベントでは、そうした気持ちに寄り添いながら、日々の暮らしに無理なく取り入れられる健康ケアのヒントをご紹介します。

ぜひこの機会に、

ご自身の生活に寄り添うヘルスケアとの出会いをお楽しみください。

■開催概要

期間：2026年2月18日（水）～2月24日（火）

場所：大丸札幌 1階イベントスペース（吹き抜け下）

営業時間：10:00～20:00

■お得なセット販売（各3個セット・税込）

今回のポップアップストア開催を記念し、人気のNMNシリーズをはじめとする製品を、お得な限定キットとしてご用意しました。通常販売では実現できない特別価格でご提供いたします。

１.NMN10000 Plus ３個セット(税込 238,010円)

〈トータルエイジングケアを求める方へ〉

２.NMN15000 Plus ３個セット(税込 338,029円)

〈ワンランク上のケアを求める方へ〉

３.NMN20000 Plus ３個セット(税込 406,004円)

〈脳の健康サポートを求める方へ〉

４.NMN30000Plus 2個セット (税込 406,004円)

〈独自の東洋素材や免疫成分を取り入れたい方へ〉

５.納豆キナーゼ8000 ３個セット (税込 41,400円)

〈めぐりをサポートする健康成分を高配合〉

【明治製薬NMNとは】

明治製薬が取り扱う「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」は、近年、健康や美容に関心を持つ方々の間で注目されている成分のひとつです。NMNは、補酵素NAD⁺に関係するとされ、さまざまな分野の研究でも取り上げられています。当社では、原料の選定から製造に至るまで、医薬品のGMP（適正製造基準）に準拠した品質管理を徹底し、純度にこだわったNMN配合製品を展開。日々のライフスタイルに取り入れやすいアイテムとして、幅広いお客様にご利用いただいています。

【会社紹介】

・明治製薬株式会社

設立：1951年2月7日

代表取締役：石黒 香那子

本社：〒936-0021富山県滑川市中川原77番地

URL：https://meijiseiyaku.co.jp/

1951年に富山県滑川市で、配置販売向け医薬品メーカーとしてスタートした明治製薬。

富山県は約80社もの製薬業者が存在しており、その中で明治製薬は70年以上にわたり、医薬品GMPに準拠した管理のもと、約60種類ほどの医薬品・健康食品を提供し続けております。

製造に関して全て医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ医薬品に準拠した検査方法で品質管理を行っております。

・株式会社ラッキー

設立：2010年4月6日

代表取締役：小泉 優衣

本社： 〒170-0014 東京都豊島区池袋3-67-10

URL：https://www.lucky-tokyo.com/

株式会社ラッキーは、『幸せをつくる』をテーマに、自社企画かつ品質にこだわった酒類、健康補助食品、化粧品の販売をしております。