【ルイ・ヴィトン】ウィメンズ・アクセサリー「LV スクリプト」の新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、ウィメンズ・アクセサリー「LV スクリプト」の新作を発売しました。

ニコラ・ジェスキエールによる2025春夏コレクションのランウェイを彩る印象的な背景として初めて登場した「LV スクリプト」のシグネチャー。大胆で表現力豊かなエネルギーをウィメンズ・アクセサリーに吹き込み、存在感と個性が際立つ多彩なアイテムに昇華させています。

メゾンのオリジナルシグネチャーがあしらわれた、「ピアス・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで精緻に仕上げたディテールは、流れるような筆記体で「Louis Vuitton」と綴られています。デイリーからフォーマルまで、あらゆる装いに幻想的なアクセントを添える個性的なアイテム。

製品名：ピアス・LV スクリプト

価格：51,700円

素材：メタル

トレンド感溢れるモダンなエレガンスを放つ「フープPM・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで仕上げたフープには、滑らかに流れるような手書き風の「Louis Vuitton Paris」のシグネチャーがあしらわれています。プレシャスでフェミニンなイヤリングは、あらゆる装いにさりげない魅力を添えます。

製品名：フープPM・LV スクリプト

価格：70,400円

素材：メタル

精緻なデザインが魅力の「ネックレス・LV スクリプト」。繊細なゴールドカラーのチェーンに吊り下げられたセンターピースには、流れるような手書き風の「Louis Vuitton Paris」シグネチャーがあしらわれています。この上なくフェミニンでプレシャスなこのネックレスは、あらゆる装いにさりげない幻想的なアクセントを添えます。

製品名：ネックレス・LV スクリプト

価格：88,000円

素材：メタル

シンプルでありながらも個性的なデザインの「リングセット・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで仕上げた2つのリングには、洗練された手書き風の書体でメゾンの名が綴られています。あらゆる装いにさりげない幻想的なアクセントを添える、上品なアイテム。

製品名：リングセット・LV スクリプト

価格：71,500円

素材：メタル

ルイ・ヴィトンの新しいシグネチャーをあしらった、「ブレスレット・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで仕上げたアイテムです。2本のチェーンを繋げて仕上げられ、それぞれにはメゾンの名が滑らかで流れるような手書き風で施され、独特のデザインが光ります。単体でも重ね着けでも、あらゆる装いにチャーミングな華やかさを添えます。

製品名：ブレスレット・LV スクリプト

価格：81,400円

素材：メタル

トレンド感溢れる洗練されたデザインの「バッグチャーム・LV スクリプト チェーン」。普段の装いにもフォーマルなスタイルにも洗練されたアクセントを添える、メゾンならではのシグネチャーが光るアイテムです。光沢感のあるゴールドカラーのチェーンが2つのスナップフックの間に吊り下げられ、流れるような手書き風で「Louis Vuitton Paris」の文字を施しているデザイン。スタイリッシュかつエレガントな雰囲気を放つ、個性を際立たせるアイキャッチーなチャームです。

製品名：バッグチャーム・LV スクリプト チェーン

価格：93,500円

素材：メタル

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。