「楽天ブックス」、卒業シーズンに向けて、ユーザーが選んだ「世代別 思い出の卒業ソングランキング2026」を発表

楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店「楽天ブックス」は、3月の卒業シーズンに向けて、「楽天ブックス」ユーザー3,248名を対象としたアンケートを実施し、その結果をもとに「世代別 思い出の卒業ソングランキング2026」を本日発表しました。

■□ 調査結果サマリー □■

・ランキング1位は「昭和世代」「平成世代」で『仰げば尊し』、「令和世代」は『旅立ちの日に』

・「思い出の卒業ソングを選んだ理由」1位は全世代で「卒業式など学校行事で歌ったから」。各世代からエピソードが集まる

・音楽の視聴方法は「昭和世代」では「CDを購入」が1位に。「令和世代」のCD購入理由は「アーティストを応援したいから」が最多

■□ 調査結果概要 □■

■ランキング1位は「昭和世代」「平成世代」で『仰げば尊し』、「令和世代」は『旅立ちの日に』

本アンケートでは18歳時点（高校卒業時）の元号を基準とし、1971年生まれまでの「昭和世代」、1972年～2001年生まれの「平成世代」、2002年生まれ以降の「令和世代」のユーザーにそれぞれ思い出の卒業ソングを尋ねました。「昭和世代」と「平成世代」では合唱曲『仰げば尊し』が共通して1位となりましたが、「令和世代」では7位（12.3%）と、世代による違いがみられました。

「令和世代」の1位は合唱曲『旅立ちの日に』で、同楽曲は、1991年に埼玉県の市立中学校の教員によって作られてから、2000年代以降の卒業ソングの定番として親しまれていることがわかります。また、「令和世代」ではレミオロメン『3月9日』やRADWIMPS『正解』など2000年代以降に発表された楽曲も多くランクインしています。

■「思い出の卒業ソングを選んだ理由」1位は全世代で「卒業式など学校行事で歌ったから」。各世代からエピソードが集まる

各世代に「思い出の卒業ソングを選んだ理由」を聞いたところ、全世代で「卒業式など学校行事で歌ったから」が1位となり、卒業式などで合唱した楽曲が思い出に残っているユーザーが多いことがわかりました。また、「卒業ソングに関連する思い出」（自由回答）について尋ねたところ、「昭和世代」では、「荒井由実の『卒業写真』の歌詞が実際の場面と重なって、今でも胸が年甲斐もなくキュンとなる」や、「平成世代」では「中学の卒業式にレミオロメンの『3月9日』とイルカの『なごり雪』を歌った。その当時一緒にいた友人と何回もMDで聞いて歌っていたので思い出す」といった思い出、「令和世代」ではRADWIMPSの『正解』について「卒業式のためにたくさん練習したが、コロナ禍で開催が危うくなった時が不安だった。色々配慮してなんとか歌って卒業することができたのは本当によかった」といったエピソードが集まりました。

■音楽の視聴方法は「昭和世代」では「CDを購入」が1位に。「令和世代」のCD購入理由は「アーティストを応援したいから」が最多

「普段、音楽を聴くために、どのような音楽商品・サービスを利用しているか」と聞いたところ、「昭和世代」では「CDを購入」が、「平成世代」と「令和世代」では「無料の動画サイト」が1位という結果になりました。「CDを購入」に関しては、「平成世代」と「令和世代」でもそれぞれ2位となり、「無料・有料の音楽配信サービス」を上回る結果となりました。また、1年以内にCDを購入したことがあると回答したユーザーに対し、「CDを購入する理由」を質問したところ、「昭和世代」「平成世代」では「作品を手元に持っておきたいから」が1位なのに対し、「令和世代」では「アーティストを応援したいから」が1位という結果になり、推し活を楽しんでいる「令和世代」のユーザーが多いことが見受けられます。



「楽天ブックス」は本やCD、DVD、ゲームなどの販売を通じて、今後も皆様の充実したエンターテインメントライフを応援してまいります。

■調査概要

調査エリア： 全国

調査対象者： 「楽天ブックス」ユーザー

回収サンプルサイズ： 3,248サンプル

調査期間： 2026年1月23日（金）～1月28日（水）

調査実施機関： 「楽天ブックス」

