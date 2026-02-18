株式会社オープンスマイル

株式会社オープンスマイル（本社：静岡県浜松市、代表取締役：鈴木浩之）は、運営するポイントサイト「ワラウ（https://www.warau.jp/）」において、2026年2月18日より新たに「メルカリポイント」をポイント交換先として導入いたします。

ワラウポイントを「メルカリポイント」に交換することで、フリマアプリ「メルカリ」でのお買い物はもちろん、全国のコンビニやネットショップの「メルペイ」加盟店での決済にもご利用いただけます。

■交換概要

交換レート：1pt ➔ メルカリポイント 1円分（期間限定ポイント）

最低交換pt：300pt ～

交換日数 ：即時

交換手数料：無料

※交換後のメルカリポイントは「期間限定ポイント」となります。

※有効期限はポイント交換後から180日間です。期限を過ぎると失効しますのでご注意ください。

今後も皆さまのニーズに合わせてワラウポイントの交換先を充実させ、より使いやすいポイントサイトを目指してまいります。引き続き、ワラウをよろしくお願いいたします。

■株式会社オープンスマイル 会社概要

会社名：株式会社オープンスマイル

代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之

所在地 ：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F

URL：https://www.opensmile.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社オープンスマイル 広報担当

お問い合わせフォームよりお問い合わせください

URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/