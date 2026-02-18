ポイントサイト「ワラウ」、新たに「メルカリポイント」への交換に対応開始！
株式会社オープンスマイル
株式会社オープンスマイル（本社：静岡県浜松市、代表取締役：鈴木浩之）は、運営するポイントサイト「ワラウ（https://www.warau.jp/）」において、2026年2月18日より新たに「メルカリポイント」をポイント交換先として導入いたします。
ワラウポイントを「メルカリポイント」に交換することで、フリマアプリ「メルカリ」でのお買い物はもちろん、全国のコンビニやネットショップの「メルペイ」加盟店での決済にもご利用いただけます。
■交換概要
交換レート：1pt ➔ メルカリポイント 1円分（期間限定ポイント）
最低交換pt：300pt ～
交換日数 ：即時
交換手数料：無料
※交換後のメルカリポイントは「期間限定ポイント」となります。
※有効期限はポイント交換後から180日間です。期限を過ぎると失効しますのでご注意ください。
今後も皆さまのニーズに合わせてワラウポイントの交換先を充実させ、より使いやすいポイントサイトを目指してまいります。引き続き、ワラウをよろしくお願いいたします。
■株式会社オープンスマイル 会社概要
会社名：株式会社オープンスマイル
代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之
所在地 ：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F
URL：https://www.opensmile.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社オープンスマイル 広報担当
お問い合わせフォームよりお問い合わせください
URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/