株式会社オープンスマイル

株式会社オープンスマイル（本社：静岡県浜松市、代表取締役：鈴木浩之）は、運営するポイントサイト「ワラウ（https://www.warau.jp/）」において、2026年2月18日より新たに「メルカリポイント」をポイント交換先として導入いたします。




ワラウポイントを「メルカリポイント」に交換することで、フリマアプリ「メルカリ」でのお買い物はもちろん、全国のコンビニやネットショップの「メルペイ」加盟店での決済にもご利用いただけます。




■交換概要


交換レート：1pt ➔ メルカリポイント 1円分（期間限定ポイント）


最低交換pt：300pt ～


交換日数　：即時


交換手数料：無料


※交換後のメルカリポイントは「期間限定ポイント」となります。


※有効期限はポイント交換後から180日間です。期限を過ぎると失効しますのでご注意ください。




今後も皆さまのニーズに合わせてワラウポイントの交換先を充実させ、より使いやすいポイントサイトを目指してまいります。引き続き、ワラウをよろしくお願いいたします。




■株式会社オープンスマイル　会社概要


会社名：株式会社オープンスマイル


代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之


所在地 ：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F


URL：https://www.opensmile.co.jp/




■お問い合わせ先


株式会社オープンスマイル 広報担当


お問い合わせフォームよりお問い合わせください


URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/