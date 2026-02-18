山下駅-妙見口駅間 折り返し専用車両7200系2両編成 ラッピング列車「茜音（あかね）」「藍彩（あい）」1周年記念イベントの開催について

阪急阪神ホールディングス株式会社

能勢電鉄 山下駅～妙見口駅間折り返し専用車両7200系×2両編成のラッピング列車「茜音」と「藍彩」の2編成が、2025年3月のデビューから1周年を迎えます。

1周年を迎えるにあたり、多彩なイベントを開催し、改めてこの2編成のデザインとコンセプトを広くお伝えすると共に、「大阪府最北端の鉄道駅」である妙見口駅へ多くのお客様に訪れていただける機会となれば幸いです。この2編成が次の1年もご乗車いただく皆様の日常に、ちょっとした「イロドリ」を添えるものとなりますよう、1周年企画をお楽しみください。

詳細は次の通りです。

1.ラッピング列車「茜音」「藍彩」1st Anniversary 記念運行について

1周年記念ヘッドマークと車内記念プレートを掲出し期間限定で運行します。

〇掲出期間：2026年3月3日（火）～5月末頃

※予告なく変更になる場合があります。

2.イロドリ 写真展・展覧会の開催について

○茜音・藍彩とイロドリ写真展

昨年7月より実施している写真募集企画「茜音・藍彩とイロドリ」にご応募いただいた作品の中から選考した写真作品を、妙見口駅待合室に展示します。

お客様ならではの感性で撮影された四季折々の写真を通して、待合室で電車をお待ちいただく時間にもイロドリを。

・期間：2026年3月3日（火）～ ※終了時期未定

○イロドリ展覧会の開催

茜音・藍彩のラッピングデザインを監修した名古屋学芸大学の植松准教授のもと、自然あふれる妙見線の「光・風・川」をテーマに、学生たちが服飾デザインの学びを活かして制作した作品を、車内吊りポスタ-にして茜音・藍彩の車内で期間限定で展示します。

妙見線の自然をモチーフに、幅広い服飾デザインを学ぶ学生ならではの視点で描かれた世界観が、車内空間に「イロドリ」を添えます。妙見線と車内が融合した表現を、ぜひお楽しみください。

・期間：2026年3月14日（土）～約1週間

【協力】

名古屋学芸大学 メディア造形学部ファッション造形学科

3.エキタグ「茜音・藍彩1周年記念ver.」の設置について

エキタグ（運営：ジェイアール東日本企画）にて、デビュー1周年を迎えた「茜音・藍彩」に乗車すると、デジタルスタンプを取得することができます。

また、現在展開中の山下・笹部・光風台・ときわ台・妙見口 各駅のデジタルスタンプも、「茜音・藍彩 1周年記念ver.」にデザイン変更します。どちらも期間限定の開催となりますので、期間中にご乗車いただき、特別デザインのデジタルスタンプをお楽しみください。

※デジタルスタンプの取得には、デジタルスタンプアプリ「エキタグ」のダウンロードが必要です。

※茜音・藍彩は検査等により運行しない日がございます。期間中の運行予定はホームページにてご確認ください。

〇期間：2026年3月6日（金）～5月31日（日）

※各駅のデジタルスタンプは期間終了後、通常デザインへ変更します。

4.デジタル企画券「のせでん1dayパス 茜音・藍彩1周年記念ver.」の発売

お子様と乗車いただけるお得なデジタル乗車券「のせでん1dayパス・茜音・藍彩1周年記念ver.」をご用意しました。

○発売額：

800円

大人1名と小児1名 能勢電車全線一日乗り放題

○発売期間：2026年3月3日（火）～5月31日（日）

○有効期間：2026年3月3日（火）～5月31日（日）

○お子様とご乗車いただく方法

・事前にご購入いただいたQRコード乗車券をスマートフォンなどに表示していただき、改札機に設置する読み取り部にかざすことで、ご乗車いただけます。

・チケット購入者（大人）が、表示されたQRコードを改札機にかざします。同行者（お子様）を先に改札させてください。

・QRコードは1人につき1つです。左にスワイプすることで次のQRコードを表示させることができます。

5.特別連結列車展示・貸切運行 記念イベントの開催について

3月14日（土）に、茜音（7210編成）と藍彩（7211編成）の2編成を連結し、1周年記念イベントを開催します。（雨天決行・荒天中止）

◎特別連結列車 展示

・日時：2026年3月14日（土）9時30分～13時00分

・場所：妙見口駅 1号線

・参加費：無料※ただし妙見口駅までの運賃はお支払いください。

・内容：

（1）導入1周年記念グッズ販売

（2）「イロドリ」缶バッジワークショップ（有料）

（3）地元店舗・団体による「イロドリマーケット」の開催

・手作りパン屋さんたるてぃ～ぬ（パンの販売）

・とよの場（とよのサイダーの販売）

◎特別連結列車 貸切運行

・日時：2026年3月14日（土）13時30分～

・行路：妙見口駅～川西能勢口駅 片道約25分

※川西能勢口駅までは停車駅はありません。

※川西能勢口駅に到着後、自由解散。

・申込：不要

・定員：250名＜先着＞

・運賃：妙見口駅～川西能勢口駅間の普通運賃（360円）または、のせでん1dayパス（QR乗車券）

6.導入1周年記念グッズ・大阪府最北端の駅グッズの発売について

〇3月14日（土） 妙見口駅記念イベント内

※その他の発売場所は決まり次第お知らせします。

※画像はイメージです。

※すべて税込金額です。

●茜音・藍彩1周年 記念グッズ（一部）

●大阪府最北端の駅「妙見口駅」来駅記念グッズ（一部）

※写真は全てイメージです。

※記載している情報は、本日現在のものです。予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●能勢電鉄ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp

この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当

TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730

（平日9時30分～17時00分）

