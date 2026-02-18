「肉のエサカ」グランドオープン記念！！グランドオープンを記念して、「肉のエサカ神戸元町店」で2月20日（金）～2月28日（土）の8日間限定商品の販売を開始！おすすめ国産牛ステーキを特別価格でご提供！！

株式会社コズミックマーケティング神戸元町店のキャンペーンチラシ

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ泉南店」を2026年2月1日にグランドオープン致しました。そのグランドオープンを記念して、「肉のエサカ神戸元町店」は泉南店グランドオープンを記念して、普段は取り扱っていない「国産牛ステーキ」を特別価格でご提供するに至りました。

イベント概要 ：国産牛ステーキ特別価格でご提供

店名 ：肉のエサカ神戸元町店

住所 ：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１１－４

営業時間：11：00～20：00

■食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」とは？

セントラルキッチン

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。

毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

■良いもの（肉）を、最大限の企業努力により破格の価格で提供し続ける。

そもそも仕入れに対して圧倒的な強みを持つ「肉のエサカ」ですが、今回の商品に関しては、驚きの価格を実現いたしました。国産牛のステーキ135ｇを1300円（税抜き）でご提供いたします。ただし、この価格を実現させるために、商品の数量が絞られることに関してはご理解をお願いします。

■期間限定販売「国産牛ステーキ」を販売！

期間限定で販売する国産牛ステーキ

「肉のエサカ」が皆様に食べていただく国産牛ステーキに関しては、期間限定で販売をいたします。この機会に肉のエサカ元町店にご来店いただき、「国産牛ステーキ」をぜひともお楽しみください。



■もちろん、ご飯の大盛り、特盛無料！名物キムチ食べ放題、希望者はフォカッチャに変更可能

ご飯の大盛りや特盛は無料で対応可能です。（無料でフォカッチャに変更可能）更には、当店の名物キムチは食べ放題です。辛くなくて旨味がたっぷりのキムチもお楽しみいただけます。

熟練の技で半熟に焼き上げた柔らかいステーキ名物キムチも食べ放題！カウンター席もある落ち着いた店内

■店舗概要

