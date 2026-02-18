不動産仲介会社NFC、体制強化に向け第三者割当増資を実施

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介 以下ユニオンテック）のグループ会社である株式会社NFC（以下NFC）は、ユニオンテックを引受先とする第三者割当増資を実施しました。

昨年7月に設立した不動産仲介会社のNFCは、立ち上げ初期からの事業進捗が好調であることを踏まえ、本増資により事業成長に向けた体制強化を図り、今後の事業拡大を加速させていきます。

NFC設立の背景

ユニオンテックはこれまで、クリニックやオフィス、商業施設を中心に、内装設計・施工事業を展開してきました。その事業活動の中で近年、内装に関する相談とあわせて、「物件選定の段階から相談したい」「移転先の検討についても一緒に考えてほしい」といった要望が継続的に寄せられていました。

従来は不動産仲介会社との連携を通じて対応してきましたが、物件選定から内装設計・施工までを一気通貫で提供することで、より顧客のニーズに即したサービスが提供できるようになると考えました。

こうした背景から、ユニオンテックは物件選定の段階から内装を含めた検討を行い、移転や開業に関する一連のプロセスに対応するため、2025年7月に株式会社NFCを設立しました。

また、ユニオンテックでは、事業領域の拡大とグループ会社の増加を背景に、事業間連携を強化し、グループ経営体制への移行を進めています※1。NFCは、内装事業の現場で生まれたニーズを起点に立ち上がった事業の一つであり、事業間連携を前提としたグループ経営体制のもとで育成していく事業として位置づけています。

※1 プレスリリース：ユニオンテック、“101名の事業責任者”を創出する中期成長戦略「UT101」を始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000031121.html)（2025年12月）

設立から半年間で約50件の引き合いを獲得

NFCは設立以降、少人数体制での立ち上げでありながら、半年間で約50件の引き合いを獲得しており、事業として順調な立ち上がりを見せています。

NFCでは、テナント情報の蓄積やオーナーとの交渉力に加え、内装デザイン・設計・施工を手がけてきたユニオンテックの知見を活かし、入居後の空間イメージや事業目的を前提とした物件提案を行っています。ユニオンテックが内装事業において、10,000件以上の空間づくりに携わってきた経験から、「どの物件を選ぶべきか」だけでなく、「選ばない方がよい物件」を含めた判断軸を持てる点が、NFCならではの特徴です。

物件検討の初期段階において、空間の完成イメージや概算費用を短期間で提示できる点もNFCの強みです。ユニオンテックに、デザインチーム、CG制作チーム、積算チームを有しているため、物件ごとの条件に応じて、空間イメージと費用感を含めた検討材料を早期に提示する体制を構築しています。これにより、顧客は複数物件を比較検討する段階から、より現実的な判断を行うことが可能になります。

第三者割当増資の実施と今後の展望

今回の第三者割当増資は、事業の提供体制を拡充し、成長フェーズを次の段階へ進めることを目的としています。人材採用および業務基盤の強化を通じて、NFCならではの強みを活かしながら、より多くの顧客からの相談に対応できる体制を整えていきます。

株式会社NFC 代表取締役 保阪 涼太よりコメント

NFCは、ユニオンテックの内装事業の現場で寄せられていた「物件選定の段階から相談したい」という声を起点に立ち上げた事業です。設立から約半年という短い期間ではありますが、一定の引き合いをいただけるようになり、事業としての手応えを感じ始めています。

今回の第三者割当増資は、こうした初期段階の進捗を踏まえ、次の成長に向けた基盤を整えるための判断です。

今後は、物件選定と空間づくりを切り離さずに考えるという価値を、より多くのお客さまに提供できるよう、体制の強化に取り組んでいきたいと考えています。

株式会社NFCについて

株式会社NFCは、ユニオンテック株式会社の子会社として、不動産仲介事業を展開しています。「空間体験を、仲介からデザインする。」というビジョンのもと、不動産取引をゴールとするのではなく、その先の使われ方や価値創出までを見据えた提案を行うことを目指しています。

ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」「施工BPO事業」を展開。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

