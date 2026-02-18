～宝塚エデンの園×宝塚市消防～　 宝塚エデンの園　解体予定建物(E棟)での消防訓練イベント

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人 聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市／理事長：青木善治）が運営する介護付有料老人ホーム・宝塚エデンの園（兵庫県宝塚市／園長：請川哲也／以下、宝塚エデンの園）は、老朽化に伴う建替工事を2026年3月より行います。

これに先立ち、2026年2月26日（木）から28日（土）の3日間、宝塚エデンの園にて消防訓練イベントを開催いたします。今回、解体予定建物（E棟）の有効活用の一環として、宝塚市消防本部・西消防署による実践的消防訓練を実施していただく運びとなりました。

主な訓練内容は次の3つです。

（1）火災想定訓練：疑似燃焼を行い消防署員によるベランダ・廊下からの消火訓練

（2）救助救出訓練：鍵の掛った居室の閉じ込め等を想定して消防署員による救助を行うためドア・

壁等を破壊し突入救出訓練、屋上からバスケット担架を使用した高所からの救助救出訓練

（3）自衛消防訓練：消防署より指導を受けて消火器・屋内消火栓を使用した職員・入居者（希望者）

による自衛消防訓練

実際の建物を使用した消防訓練は、全国的にも非常に珍しい取り組みであり、地域の防災力向上に

寄与する貴重な機会となります。

つきましては、最終日となる2月28日（土）に、地域の皆さまにもご見学いただける機会を設けました。

【日程】 2月28日（土） 13時30分～16時30分※見学可能日※

【場所】 宝塚エデンの園 ロビー内、C棟中央玄関前

【時間】 １.10時30分～12時00分 火災想定訓練

模擬燃焼、放水等

２.13時30分～15時30分 消防車両（ポンプ車、はしご車）展示

13時45分～14時00分の間に、はしご車のはしごを伸ばしてもらいます。

３.14時30分～15時30分 消防隊による高所からの救助救出訓練

屋上からバスケット担架使用

４.15時30分～16時30分 自衛消防隊（職員）による消火訓練

実際の消火栓、消火器使用

５.16時30分 訓練終了

消防隊の災害出動等により中止となる場合があります。

※２.３.は直接現場をご見学いただけます。写真撮影可能となっております。

※１.４.の訓練はE棟内で実施するため、直接ご覧いただけませんがロビーにてテレビ中継を行います。

■本プレスリリースに関する問合せ先

介護付有料老人ホーム 宝塚エデンの園 担当：岩井、蒔田

電話：0797-76-3800 (月～金曜日：8：30～17：00)

ホームページ https://www.seirei.or.jp/eden/takarazuka/