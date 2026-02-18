「サーキュラーデザインビルドコンセプトブック」をWEBサイトに公開

株式会社 竹中工務店

竹中工務店（社長：佐々木正人）は、「サーキュラーデザインビルドコンセプトブック」を当社コーポレートサイトに公開しました。サーキュラーデザインビルド(R)とは、当社が提唱する考え方で、建築物の設計および施工段階でリユース・リサイクル建材の選択や解体を考慮した設計手法の検討などを行うことで、サーキュラーエコノミーを実現していく取り組みです。本コンセプトブックは、この取り組みの考え方と実践例をまとめたものです。

サーキュラーデザインコンセプトブック 表紙

＜Webサイト＞

日本語版 ：https://www.takenaka.co.jp//library/booklet/

英語版 ：https://www.takenaka.co.jp/takenaka_e//library/

■「環境戦略2050」における位置づけ

竹中グループでは「脱炭素」「資源循環」「自然共生」をバランス良く調和させることでリジェネラティブでウェルビーイングな未来の実現を目指した「環境戦略2050」を2025年4月に策定しました。

「資源循環」では、サーキュラーデザインビルドを実施するプロジェクトについて以下の目標を掲げています。

・2030年： サーキュラーデザインビルドACTIONS※ 100％

・2050年： サーキュラーデザインビルドプロジェクト 100％

※「サーキュラーデザインビルド」の実現に向けた技術実装や提案活動などを「ACTIONS」と表現し、

これらの取り組みを促進する活動。

■本コンセプトブックの目的

竹中グループが掲げる「リジェネラティブ・ワークス(R)」の理念に基づき、本コンセプトブックは以下を目的としています。

・サーキュラーデザインビルドの考え方と実践例を広く発信

・ステークホルダーとの共通理解を深める

・資源循環の推進を通じて、サーキュラーエコノミー実現への対話と協働を促進