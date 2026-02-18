【ゼッテリア】春はやっぱり、たまてり！今年は大葉タルタルソースで爽やかに！ゼッテリア「たまてりフェア」開催！
ゼッテリアは、徐々に春の気配を感じるこの時期定番の「たまてりフェア」を今年も開催します。
「大葉タルタルたまてりバーガー」は、ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉をタルタルソースに加えた大葉タルタルソースや、ゼッテリア特製てりやきソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともに、小麦やバターの風味がふわっと香る、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。
大葉の爽やかな風味とタルタルソースの程よい酸味が特長の大葉タルタルソースが、コク深いてりやきソースの味わいを引き立て、最後までさっぱりとお楽しみいただける一品に仕上げました。
また、プリプリサクサク食感のえびパティを合わせた「大葉タルタルたまてりえびバーガー」や、定番の「たまてりバーガー」、チェダーチーズを合わせた「チーズたまてりバーガー」も販売します。
ぜひこの機会に、ゼッテリアの「たまてりフェア」をお楽しみください。
※表示価格は全て税込です。
※一部店舗を除く211店舗で販売予定です。（2月18日時点）
※3月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。
【商品概要】
New!!
商品名：大葉タルタルたまてりバーガー
価格：580円
商品概要：ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉をタルタルソースに加えた大葉タルタルソースや、ゼッテリア特製てりやきソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともに、小麦やバターの風味がふわっと香
る、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ
商品です。
New!!
商品名：大葉タルタルたまてりえびバーガー
価格：580円
商品概要：プリプリサクサク食感のえびパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、特製てりやきソース、大葉タルタルソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。
New!!
商品名：たまてりバーガー
価格：540円
商品概要：ビーフ100％のジューシーなパティに、店内で焼いたたまごを合わせ、特製てりやきソース、レタスなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟みました。濃厚でコク深い味わいの特製てりやきソースとぷるぷる食感のたまごをシンプルに楽しめるバーガーです。
New!!
商品名：チーズたまてりバーガー
価格：590円
商品概要：「たまてりバーガー」にチェダーチーズを合わせた商品です。コク深くまろやかな味わいのチェダーチーズが、濃厚な味わいのてりやきソースと相性抜群です。
【ゼッテリアについて】
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、2023年9月に東京都港区に1号店をオープンしました。
看板メニュー「絶品ビーフバーガー」や、季節感のある多彩なフェア商品をはじめ、「シェーキ」などのスイーツカテゴリーも取り揃えています。
また、日本発祥のバーガーチェーンとして、一部の店舗では和柄や浮世絵を取り入れた店舗デザインを使用したり、ボックス席を設置したりするなど、親しみのある居心地の良い空間をご用意しています。
ゼッテリアは今後も、多くのお客様にとって身近なバーガーチェーンへと成長していきます。