新生活の食費を応援　ローソンストア100「春の生活応援」　定番食材・プライベートブランドを軸に“毎日の安心価格”を提案

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（600店舗／2026年1月末現在）は、2026年2月25日(水)より「春の生活応援」を開催します。

総務省の家計調査（※）によると、消費支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は近年上昇傾向にあり、直近では約28％台と高い水準で推移しています。年代別に見ても、特に高齢世帯では食費の割合が3割を超える傾向がみられるなど、日々の食費は幅広い世代にとって大切な支出となっています。

新生活が始まる3月は、引っ越しや生活準備など出費が増える季節でもあります。ローソンストア100は、コンビニエンスストアの利便性とスーパーマーケットの品揃えを融合したバリューチェーンストアとして、毎日の食卓を支える定番商品を中心に、“いつでも安い”と感じていただける売場づくりを通じて、生活に寄り添う価格提案を行います。

（※）数値は総務省「家計調査」に基づく直近公表値より

■2月25日(水)より開始「春の生活応援」は生活シーンに寄り添った4つの施策を展開

― 毎日の“基本”を守る ―

本企画では、食卓の基礎となる野菜、日常使いのプライベートブランド「ローソンバリューライン」やオリジナル商品、備蓄性の高い缶詰商品、そして春らしい新商品まで、生活シーンに寄り添った4つの施策を展開します。

単なる値引き施策ではなく、「日々の食事をどう組み立てるか」という視点で、家計の安心を提案します。

■ 施策１. 基礎野菜のEDLP展開

じゃがいも・たまねぎ・にんじん 各1袋は、期間中毎日税込108円。

カレーやシチュー、肉じゃがなど、家庭料理の土台となる定番野菜を、引き続きEDLP（エブリデイ・ロープライス）で展開します。

日々の食卓に欠かせない食材だからこそ、「いつ来ても選びやすい価格」で提供し、新生活の家計を支えます。

■ 施策２. 新生活を支えるプライベートブランド商品集合展開

パスタ、サラダ、スープ、レトルト食品など、忙しい新生活に寄り添うプライベートブランド商品を売場で集合展開します。

自炊を始める方にも、忙しい方にも使いやすいラインアップをまとめて提案することで、“迷わず選べる売場”を実現します。

ローソンストア100のプライベートブランド「ローソンバリューライン（VL）」は、価格と品質のバランスを追求した定番商品群として、毎日の食卓を支えています。

■ 施策３. ツナ缶のお得なバンドル販売

アレンジの幅が広く、備蓄性にも優れたツナ缶を、2個同時に購入すると税込価格より66円引きの、150円で購入できるバンドル企画として販売します。

パスタ、サラダ、サンドイッチなど多用途に活用できる定番食材を、まとめ買いしやすい形で提案します。

■ 施策４. 白と黒のメロンパン新発売

「春の生活応援」の“うれしい”象徴として、新商品の「白いメロンパン」「黒いメロンパン」を発売します。

「白いメロンパン」には北海道産牛乳入りのホイップ、「黒いメロンパン」にはチョコレートホイップがサンドされています。

税込127円で味わうデザート感覚のメロンパンは、小腹満たしにもぴったりの商品です。

日々の生活に、小さな楽しさを添える商品として提案します。

（左）白いメロンパン 北海道産牛乳入りホイップ

（右）黒いメロンパン チョコホイップ

各本体価格118円(税込127円)

2026年3月11日(水)発売

■ ローソンストア100が考える「生活応援」

エンゲル係数の上昇が示すように、食費は家計における重要な支出です。ローソンストア100は、「あたらしい、おいしい、うれしい」というストアコンセプトのもと、定番食材を中心に“いつでも安い”と感じていただける売場づくりを推進してまいります。

新生活シーズンにおいても、生活者の毎日に寄り添う価格と商品提案を通じ、家計の安心を支えてまいります。

