高槻市は、令和8年2月25日（水曜日）に開会する令和8年第1回市議会定例会に提出する令和8年度当初予算案を取りまとめました。

令和8年度当初予算の主な内容としては、本市西部の都市拠点である富田地区でのまちづくりの推進（新公共施設、歴史文化施設の整備、富田支所等の建て替えに向けた設計等）、北摂初となる特定教育・保育施設等における2歳児クラスの保育料無償化、JR高槻駅北駅前広場に将棋をモチーフにしたモニュメントベンチを設置する、将棋のまちを感じられる公共空間の創出、災害対策の中枢拠点「危機管理センター」の開設、「健康医療先進都市たかつき」推進の取り組みとして、医歯薬連携による地域医療体制の構築やすい臓がん早期診断プロジェクトの支援、全ての人が安心して楽しく過ごせるにぎわいや交流の創出拠点「たかつき未来パーク」の整備推進、高槻城公園北エリアの一次開園、キャンプ場や史跡芥川城跡も含めた摂津峡全体のリニューアルに向けた取り組み、包括連携協定を締結した雅楽協会とのワークショップ開催の予算など。一般会計で1,511億8,996万1千円を計上しています。

【主な予算内容】 ※（新）：新規事業、（拡）：拡充事業（単位：千円）

（都市機能）

・ＪＲ高槻駅南地区の再整備に向けた取組を支援（23,152）

市街地再開発準備組合による計画骨子の作成にあわせ、公共施設の配置検討を行うなど、準備組合の再整備に向けた取組を支援

・（新）富田地区のまちづくりを推進（137,996（債務負担行為12,713））

新公共施設の整備、歴史文化施設の整備、富田支所等の建て替えなど、本市西部の都市拠点としてふさわしいまちづくりを推進

・富寿栄住宅の建替事業を完了（1,381,789）

2期住宅棟が完成した富寿栄住宅について、旧住宅棟の解体や公園整備等を実施し、建替事業を完了

・ＪＲ高槻駅北側にエスカレーター等を整備（843,845（債務負担行為523,200））

市営バス乗り場や関西将棋会館への動線において、下りエスカレーター整備や歩道の美装化等を実施

・駅周辺公衆トイレをリニューアル（256,905）

ＪＲ高槻駅西口及びＪＲ摂津富田駅北の公衆トイレをバリアフリートイレに改修

・（新）ＪＲ摂津富田駅北側に密閉型公共喫煙所を新設（30,225）

ＪＲ摂津富田駅北側に密閉型公共喫煙所を新設し、周辺を路上喫煙禁止区域に指定

・（新）水道料金基本料金6か月分を無償化【物価高騰対策】（813,376）

物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するため、水道料金の基本料金6か月分を無償化（令和8年4月～9月検針分）

・（拡）水道管の漏水調査に人工衛星を活用（7,677）

人工衛星を用いた水道管の漏水調査を実施し、漏水対策を強化

（安全・安心）

・（新）「危機管理センター」を開設（11,238）

災害対策の中枢拠点として「危機管理センター」を4月に開設（平常時は防災啓発・研修の拠点として活用）

・（拡）貯水機能付給水管を避難所2か所に設置（53,850）

災害時の飲用水確保のため、避難所（中学校2校）に貯水機能付給水管を設置

・（拡）特殊詐欺対策機器の無料貸出数を拡大（6,380）

65歳以上の高齢者がいる世帯に加え、75歳以上の単身世帯で希望する全ての人に特殊詐欺対策機器を貸与

（子育て・教育）

・（拡）認定こども園化を推進（724,279）

令和9年度に認定こども園に移行する松原幼稚園、北清水幼稚園の整備等を実施

（令和8年度は阿武野幼稚園、芥川幼稚園が移行）

・（新）2歳児クラスの保育料を無償化【北摂初】（446,127）

特定教育・保育施設等における2歳児クラスの保育料無償化を実施

・（新）私立小中学校就学者の給食費相当額を支給【北摂初】（102,210）

給食費無償化の対象外となっている、私立小中学校等に通学している児童生徒の給食費相当額を支援

・（拡）「見守り付き校庭開放」の実施校を拡大（153,298）

小学校の校庭を有効活用し、安全・安心な居場所を提供する「見守り付き校庭開放」の実施校を20校から40校に拡大

・（新）幼児二人同乗用自転車の購入費を補助【北摂初】（23,607）

幼児二人同乗用自転車（3人乗り自転車）の購入費を補助

・（拡）水泳授業の民間活用を拡大（51,116）

民間事業者を活用した水泳授業の対象校及び対象施設を拡大

・（新）小寺池図書館をリニューアル（157,691）

小寺池図書館に自習室や親子でくつろげるスペースを整備し、より快適に利用できる施設としてリニューアル（自習室は芝生・服部図書館にも設置）

（健康医療・福祉）

・（拡）健康医療先進都市たかつきの推進（7,612）

(新)医歯薬連携による地域医療体制「たかつきモデル」の構築・(新)すい臓がん早期診断プロジェクトの支援・(新)若年がん患者の在宅介護サービス利用料の助成

・「たかつき未来パーク」の整備を推進（890,642）

たかつき未来パークの整備を推進(令和11年度開設)、ワークショップの開催など運営開始に向けた気運を醸成

・（新）災害時要援護者支援や災害ボランティアセンター運営体制を充実（990）

ＩＣＴを活用した災害時要援護者の安否確認訓練を実施するほか、災害ボランティアセンターの運営支援システムを導入

・（新）高齢者に補聴器の購入費用を助成（6,000）

加齢に伴う聴力低下により補聴器が必要と認められた高齢者に購入費用を助成

・（新）手話通訳を介した電話リレーサービスを導入（72）

聴覚障がい者が円滑に市へ問合せ等を行えるよう、手話通訳を介した電話リレーサービスを導入

（観光・産業）

・（新）将棋のまちを感じる公共空間を創出（100,470）

ＪＲ高槻駅の北駅前広場に将棋のまちを感じられる公共空間を創出（将棋をモチーフにしたモニュメントベンチを設置）

・（新）「（仮称）日本たかつき歴史大学」開校に向けた取組（682）

高槻の歴史と文化財を日本の歴史の中に位置付け、体系的に学ぶ「（仮称）日本たかつき歴史大学」の令和9年度の開校に向けた検討。オープンキャンパスの実施

・高槻城公園北エリアの一次開園、オープニングイベントの実施（1,621,302）

高槻城公園北エリアの一次開園（令和9年3月）に向けた整備を進めるとともに、歴史と文化をテーマとしたオープニングイベントを実施

・摂津峡全体のリニューアルに向けた取組を推進（814,321（債務負担行為42,500））

青少年キャンプ場や史跡芥川城跡も含めた摂津峡全体のリニューアルに向けた取組を推進

・JAたかつきと連携した農業振興の推進（3,800）

JAたかつきと締結した包括連携協定に基づき、農業振興を一層推進

・商工会議所と連携した商工業振興の推進（2,100）

商工会議所と締結した包括連携協定に基づき、商工業振興を一層推進

（市民生活）

・（新）「高齢者等ごみ出し支援」を開始（6,100）

家庭ごみの持ち出しが困難な高齢者等の世帯に戸別収集を行う「高齢者等ごみ出し支援」を開始

・（新）「書かない窓口システム」を導入（119,582）

市民課に「書かない窓口システム」を導入するほか、音声を認識する字幕表示システム等を導入

・合葬式墓地を増設（98,026）

合葬式墓地の埋蔵可能数を1万体から2万5千体に増設

・雅楽の普及啓発など伝統芸能文化を振興（2,500）

雅楽協会との包括連携協定に基づき、ワークショップを開催し、雅楽の普及啓発に取り組むなど、伝統芸能文化を振興

（行財政運営）

・（拡）「デジタル高槻市役所」の実現に向けた取組（10,486）

「デジタル高槻市役所」の実現に向け、デジタルデバイド対策を拡充するほか、全庁におけるＡＩの利用を促進

・ふるさと寄附金の取組を推進（498,468）

ふるさと寄附金及び企業版ふるさと納税において、更なる寄附金の増加を目指した取組を推進