第16回　九州駅弁グランプリ

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州では、2025 年10 月から４か月間にわたり、駅社員が厳選した“駅社員おすすめの駅弁”全52 品を対象に、お客さま投票を実施してまいりました。期間中、3,136 件の投票をいただき、このたび決勝に進出する10 種類の駅弁が決定いたしました。

今年度は、九州新幹線開業・JR 博多シティ開業15 周年を記念し博多阪急で開催される「全国有名駅弁とうまいもの大会」特設ブースにて『決勝大会』を実施いたします。会場で対象の駅弁10 種類をご購入・召し上がっていただいたうえ、投票にご参加いただけます。

なお、A 部門（1,400 円以下）とB 部門（1,401 円以上）の2 部門を設け、それぞれのグランプリを決定いたします。

皆さまのご来場・ご投票をお待ちしております。

１ 九州駅弁グランプリ「決勝大会」開催概要

（１）日 時：2026 年３月６日（金）、３月７日（土） 両日とも12:00 から

（２）会 場：博多阪急８階催場「全国有名駅弁とうまいもの大会」特設ブース内

https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2026/0205ekiben/

※博多阪急「全国有名駅弁とうまいもの大会」は３月３日（火）～９日（月）開催

（３）販売数：１日あたり１駅弁30 食（お一人さま１種類につき２個までの購入可）

（３）参加方法：

２ 結果発表について

発表時期： 2026 年3 月中旬頃

発表方法：「九州駅弁グランプリ」専用サイトにて発表 https://www.jrkyushu.co.jp/train/ekiben/

※結果発表のリアルタイムイベント（表彰式等）の開催はございません。

※予選（お客さま投票）の投票結果と決勝投票の結果を総合的に加味し、A 部門・B 部門それぞれのグランプリを決定します。

３ 駅弁グランプリとは

・九州各県から厳選された駅弁の中から、お客さまの投票によって賞を決定するイベントです。

・今年度は初めて「駅社員おすすめの駅弁」として全52 品をご紹介。駅弁グランプリ初登場の

駅弁もエントリー。

４ 九州駅弁グランプリ決勝進出駅弁決定までの流れ

（１）対象店舗にて駅弁グランプリ対象駅弁（全52 種類）をご購入いただき、駅弁に貼付の

「投票シール」から投票（投票期間：2025 年10 月１日～2026 年１月31 日）

【審査項目】「味」「こだわり・郷土感」「盛り付け」「パッケージ」

（２）投票結果をもとに、決勝大会へ進出する10 種類の駅弁を決定

５ 九州駅弁グランプリ決勝進出駅弁10 種類のご紹介

「九州駅弁グランプリ」専用サイトはコチラ⇒ https://www.jrkyushu.co.jp/train/ekiben/