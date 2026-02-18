【ジムニーノマド（JC74W）専用】 ラゲッジ収納ボックス販売開始。収納スペースの少ないノマドでも、しっかり積めるラゲッジへ！取付はラゲッジ部分にはめ込むだけ！アウトドアにおすすめのカスタムパーツ。

Fun Standard株式会社

ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックスを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、限られたラゲッジスペースを有効活用し、荷物をまとめて収納できる構造により、ノマドの積載力をスマートにアップデートします。



【製品情報】

参考販売価格：17,400円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：


Amazon公式ストア：


https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1608NMDRB



Yahoo!ショッピング公式ストア：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1608nmdrb.html



選ばれる5つのPOINT

- 40Lの収納力
- 簡単取り付け
- 分割式・仕切り脱着
- ラゲッジボード（専用蓋）付き
- 2列目と繋がりフラットに


荷物がまとまり、積載量もUP

収納スペースの少ないノマドでもしっかり積めるラゲッジへ。



POINT1　40L 収納可能

デッドスペースを活かして、荷物をしっかり積める収納力




POINT2　専用設計・簡単取付

ラゲッジ部分にはめ込み、マジックテープで固定するだけ！




使用イメージ



POINT3　分割式×仕切り脱着

荷物に合わせてレイアウト変更可能。


取り外して長物を入れることもできます。



POINT4　ラゲッジボード（専用蓋）付き

見た目スッキリ


荷物を隠して収納、散らからないラゲッジに



POINT5　荷物が乗っていても取り出しOK！

耐荷重30kg！


サッと取り出せるから、積み替えの手間と時間を減らします。



POINT5　2列目と繋がりフラットな床を作れる


段差がなくなり、長い荷物も置きやすい



アウトドア・釣り・作業台として



ジムニーと旅に出よう



適合車種/型式/グレード/年式


[適合車種]
SUZUKI/スズキ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド

[適合型式]
JC74W（5ドア）

[適合グレード]
FC（5MT）、FC（4AT）
注意）スズキセーフティサポート装着車対応
注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応

[適合年代]
2025年4月（令和7年4月）～



※型式は車検証をご確認ください。


※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。



製品詳細


[材質]
ABS樹脂

[重量]
6.3kg

[耐荷重]
30kg

[容量]
約40L

[商品構成]
本体（分割式）、ラゲッジボード

注意）製造工程上、表面に製造痕が見られる場合がございますが、ご使用上の問題はございません。





CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/