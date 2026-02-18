【ジムニーノマド（JC74W）専用】 ラゲッジ収納ボックス販売開始。収納スペースの少ないノマドでも、しっかり積めるラゲッジへ！取付はラゲッジ部分にはめ込むだけ！アウトドアにおすすめのカスタムパーツ。
ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックス
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックスを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、限られたラゲッジスペースを有効活用し、荷物をまとめて収納できる構造により、ノマドの積載力をスマートにアップデートします。
【製品情報】
参考販売価格：17,400円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
Amazon公式ストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1608NMDRB
Yahoo!ショッピング公式ストア：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1608nmdrb.html
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1608NMDRB
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1608nmdrb.html
選ばれる5つのPOINT- 40Lの収納力
- 簡単取り付け
- 分割式・仕切り脱着
- ラゲッジボード（専用蓋）付き
- 2列目と繋がりフラットに
選ばれる5つのPOINT
荷物がまとまり、積載量もUP
収納スペースの少ないノマドでもしっかり積めるラゲッジへ。
荷物がまとまり、積載量もUP
POINT1 40L 収納可能
デッドスペースを活かして、荷物をしっかり積める収納力
40L 収納可能
POINT2 専用設計・簡単取付
ラゲッジ部分にはめ込み、マジックテープで固定するだけ！
専用設計・簡単取付
使用イメージ
使用イメージ
POINT3 分割式×仕切り脱着
荷物に合わせてレイアウト変更可能。
取り外して長物を入れることもできます。
分割式×仕切り脱着
POINT4 ラゲッジボード（専用蓋）付き
見た目スッキリ
荷物を隠して収納、散らからないラゲッジに
ラゲッジボード（専用蓋）付き
POINT5 荷物が乗っていても取り出しOK！
耐荷重30kg！
サッと取り出せるから、積み替えの手間と時間を減らします。
荷物が乗っていても取り出しOK！
POINT5 2列目と繋がりフラットな床を作れる
段差がなくなり、長い荷物も置きやすい
2列目と繋がりフラットな床を作れる
アウトドア・釣り・作業台として
アウトドア・釣り・作業台として
ジムニーと旅に出よう
ジムニーと旅に出よう
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種]
SUZUKI/スズキ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド
[適合型式]
JC74W（5ドア）
[適合グレード]
FC（5MT）、FC（4AT）
注意）スズキセーフティサポート装着車対応
注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応
[適合年代]
2025年4月（令和7年4月）～
※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
製品詳細
製品詳細
[材質]
ABS樹脂
[重量]
6.3kg
[耐荷重]
30kg
[容量]
約40L
[商品構成]
本体（分割式）、ラゲッジボード
注意）製造工程上、表面に製造痕が見られる場合がございますが、ご使用上の問題はございません。
商品画像
イメージ１.
イメージ２.
イメージ３.
他車種の展開
ジムニーシエラ/ノマド専用「ドアグリップポケット」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000079792.html
ジムニーノマド JC74専用 「電源一体型コンソールボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000828.000079792.html
ジムニーシリーズ専用商品「アームレスト収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000837.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/