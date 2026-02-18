【ジムニーノマド（JC74W）専用】 ラゲッジ収納ボックス販売開始。収納スペースの少ないノマドでも、しっかり積めるラゲッジへ！取付はラゲッジ部分にはめ込むだけ！アウトドアにおすすめのカスタムパーツ。

Fun Standard株式会社ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニーノマド専用 ラゲッジ収納ボックスを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、限られたラゲッジスペースを有効活用し、荷物をまとめて収納できる構造により、ノマドの積載力をスマートにアップデートします。

【製品情報】

参考販売価格：17,400円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

Amazon公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1608NMDRB

Yahoo!ショッピング公式ストア：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1608nmdrb.html

選ばれる5つのPOINT

荷物がまとまり、積載量もUP

収納スペースの少ないノマドでもしっかり積めるラゲッジへ。

荷物がまとまり、積載量もUP

POINT1 40L 収納可能

デッドスペースを活かして、荷物をしっかり積める収納力

40L 収納可能

POINT2 専用設計・簡単取付

ラゲッジ部分にはめ込み、マジックテープで固定するだけ！

専用設計・簡単取付

使用イメージ

使用イメージ

POINT3 分割式×仕切り脱着

荷物に合わせてレイアウト変更可能。

取り外して長物を入れることもできます。

分割式×仕切り脱着

POINT4 ラゲッジボード（専用蓋）付き

見た目スッキリ

荷物を隠して収納、散らからないラゲッジに

ラゲッジボード（専用蓋）付き

POINT5 荷物が乗っていても取り出しOK！

耐荷重30kg！

サッと取り出せるから、積み替えの手間と時間を減らします。

荷物が乗っていても取り出しOK！

POINT5 2列目と繋がりフラットな床を作れる

段差がなくなり、長い荷物も置きやすい

2列目と繋がりフラットな床を作れる

アウトドア・釣り・作業台として

アウトドア・釣り・作業台として

ジムニーと旅に出よう

ジムニーと旅に出よう

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

SUZUKI/スズキ

JIMNYNOMADE/ジムニーノマド



[適合型式]

JC74W（5ドア）



[適合グレード]

FC（5MT）、FC（4AT）

注意）スズキセーフティサポート装着車対応

注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応



[適合年代]

2025年4月（令和7年4月）～

※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

製品詳細

製品詳細



[材質]

ABS樹脂



[重量]

6.3kg



[耐荷重]

30kg



[容量]

約40L



[商品構成]

本体（分割式）、ラゲッジボード



注意）製造工程上、表面に製造痕が見られる場合がございますが、ご使用上の問題はございません。

他車種の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/