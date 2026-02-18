〈The CLASIK〉 Women’s Collection for LAND OF TOMORROW

株式会社 トゥモローランド



ランド オブ トゥモロー各店にて、〈THE CLASIK〉のウィメンズコレクションを発売開始いたします。



伝統と普遍性、そして品質と格式を重んじながらも、新たな様式を創造する 〈THE CLASIK〉は、 クラシックでありながら現代的なスタイルを提案するブランドです。 ブランドのキーワードは、NEW CLASSIC／NEW ORDER／NEW MODERN。 “デザインしないこと”、そして“意味のある仕立て”を理念に掲げ、上質なブリティッシュクラシック、 ブリティッシュオーダーの精神を現代に再構築しています。 使用する素材や付属は、品質のみならず歴史的背景や文化的意義にもこだわり、 世界最高峰のテキスタイルを厳選。それらを日本の高い技術力と緻密なクオリティで仕立て上げることで、 伝統の中に新しさが息づく洋服を生み出しています。



ウィメンズコレクションは、メンズのエッセンスを織り交ぜたラインアップ。 コート、シャツ 2 型、ジャケット、スラックス、ショーツ 1 型の全 7 型を順次展開いたします。 ランド オブ トゥモロー各店限定でのお取り扱いとなる特別なコレクションです。 普遍的なデザインと上質な素材で構築する、洗練されたベーシックスタイルをご提案いたします。



また、2 月 20 日(金)より各店にて「NEW IN〈THE CLASIK〉」と題し、 メンズ・ウィメンズともに 2026 春夏コレクションを展開いたします。




















- 商品ラインアップ

Trench Coat \163,900（2月20日発売）


Poncho \202,400（2月20日発売）


Blouson \86,900（3月下旬入荷予定）


Shirt \42,900（white/navy）


Shirt \55,000（black/brown）（3月下旬入荷予定）


Slacks \54,450（3月下旬入荷予定）


Shorts \46,200（4月下旬入荷予定）



- 展開店舗

ランド オブ トゥモロー 丸の内店


〒100-0005


東京都千代田区丸の内 2-6-1


丸の内パークビル ブリックスクエア 1F・2F


TEL 03-3217-2855 ランド オブ トゥモロー



心斎橋パルコ店


〒542-0085


大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-8-3


心斎橋パルコ北館 3F


TEL 06-6252-9797



- WEB SNS

https://store.tomorrowland.co.jp/store/landoftomorrow/


https://www.instagram.com/land_of_tomorrow/WEB/SNS