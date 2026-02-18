CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店オープン10周年記念「ラッキーカプセル」キャンペーン ！先着100名様に刺繍入りくるみボタンをプレゼント

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、日本橋人形町店は、2026年2月25日(水)に開店10周年を迎えます。10周年を記念して、「ラッキーカプセル」キャンペーンを実施します。

CLASSICS the Small Luxuryの母体となるブルーミング中西の本社が構える日本橋人形町の地で、

2016年にオープンし、以来、多くのお客様に「一枚のハンカチーフに込める想い」を提案してまい

りました。その「想い」とは、創業146年のブルーミング中西がものづくりに込める想い、そして贈り手や使い手であるお客様が、大切な人や大切な毎日に込める想い、その両方です。老舗が息づく人形町の街で、季節のご挨拶や、人生の節目、結婚式や入学祝いなどのハレの日の一枚など、さまざまなお客様に寄り添いながら重ねてきた10年。それらの想いが時を超えて生み出す「つながり」こそが、ハンカチーフが紡ぐことのできる価値であると、私たちは考えています。これからもCLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店は、創業の地・人形町に根ざしながら、ハンカチーフを通して想いをつなぐ存在であり続けます。

■日本橋人形町店10周年記念「ラッキーカプセル」キャンペーン概要

2026年2月25日（水）より、ハンカチーフをご購入のお客様を対象に、店頭にて「ラッキーカプセル」を実施いたします。ラッキーカプセルの中には、ひとつひとつ刺繍を施したオリジナルの「くるみボタン」をご用意。先着100名様限定の特別企画です。

くるみボタンには、感謝の気持ちを込めた数字「39（サンキュー）」や「Merci」の刺繍をあしらいました。ハンカチーフコンシェルジュが、ハンカチーフのデザインを最大限に活かしながら、それぞれに合う刺繍フォントを組み合わせ、手仕事で丁寧に仕立てたオリジナルアイテムです。これまで支えてくださった皆さまへの感謝をかたちにした、ささやかな記念品です。

ギフトBOXにつけたり、ゴムに通してヘアゴムにしたりと、さまざまなアレンジをお楽しみいただけます。

＜キャンペーン概要＞

期間：2026年2月25日（水）～なくなり次第終了

内容：ハンカチーフをご購入のお客様を対象に、くるみボタンが入ったラッキーカプセルを1回お楽しみいただけます（先着100名様）

対象店舗： CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店

■店舗限定商品をご紹介

「人形町」の文字をグラフィカルにあしらった一枚や、ビジュアルアーティストのミック・イタヤ氏が人形町にまつわるアイコンをイメージして描き下ろしたデザインなど、日本橋人形町店限定のハンカチーフをご用意しております。ご自身用にはもちろん、人形町を訪れた記念のアイテムとしてもおすすめです。

左から）人形町-City Typography-/【日本橋人形町店限定】ミック・イタヤ 人形町の女神たち

・人形町-City Typography- \2,200（税込）

・【日本橋人形町店限定】ミック・イタヤ 人形町の女神たち \2,750（税込）

■CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店

住所

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-4-5

TEL

03-5623-9171

営業時間

月～金 11:00～18:00

土曜 12:00～18:00

定休日

日曜日・夏季休暇・年末年始

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ