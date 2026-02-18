KDDI×FULMA、全国小中学生動画コンテストを振り返る、

子どもクリエイターを応援するイベントを開催！

「GINZA 456 Created by KDDI」にて作品上映、トークセッション、ワークショップを実施！





KDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田浩路、以下 KDDI）とFULMA株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：齊藤涼太郎）は3月28日に、全国小中学生動画コンテストのファイナリスト作品の上映および、審査員を務めていただいた水溜りボンド・カンタ氏とアニメーション作家・伊藤有壱氏による特別トークセッションをKDDIのブランド体験施設「GINZA 456 Created by KDDI」で開催いたします。

■ 全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards（フルマクリエイターアワード）は、次世代を担う小学生・中学生から才能溢れるクリエイターを発掘、育成し、子どもと社会をつなぐ、小中学生向け動画制作コンテストです。

2025年11月15日(土) に、東京お台場にある日本科学未来館で最終審査会が開催され、10組のファイナリストによるプレゼンテーションと動画作品の発表が行われました。

<コンテスト公式サイト>

https://fulma-creator-awards.com/

■ 登壇者紹介

水溜りボンド カンタ／YouTubeクリエイター

「水溜りボンド」として相方トミーとともにYouTubeを中心に活動。 2015年の活動開始以来、さまざまな「気になるけど自分ではやらないこと」を動画投稿し、幅広い世代から支持を獲得。チャンネル登録者数は400万人を超える。 個人チャンネル「カンタの大冒険」での編集技術を駆使したハイクオリティーなトリック動画は海外でも大人気。 また、本名の「佐藤寛太」名義にて、映像監督としても活躍している。

伊藤有壱／アニメーション作家

I.TOON Ltd.代表。クレイを中心にあらゆる技法を駆使したアニメーション映像、キャラクターを制作。代表作は、クレイアニメ「ニャッキ！」、ミスタードーナツ「ポン・デ・ライオン」TVCM、みんなのうた「グラスホッパー物語」、宇多田ヒカル「traveling」MVアニメーションパート。 オリジナル短編「HARBOR TALE」は、チェコ共和国はじめ世界２６ヵ国で受賞、上映。横浜市「ガーデンネックレス横浜」公式マスコット「ガーデンベア」デザイン。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授。日本アニメーション協会監事。ASIFA（世界アニメーションフィルム協会）日本理事。

■ イベント内容

①作品上映

～未来の映像制作を切り開く子どもたちの才能を一挙紹介～

全国小中学生動画コンテストでファイナリストに選ばれたTOP10の作品を上映。子どもならではの斬新な発想と映像表現を迫力のスクリーンでお楽しみください。

②トークセッション

～カンタ氏と伊藤有壱氏が語る、子どもたちの映像作品の魅力と映像表現で大切なこと～

トークセッションでは、子どもたちが制作した作品を振り返りながら、映像制作に挑戦する意義、その未来を語ります。第一線で活躍するお二人だからこそ感じた次世代への期待、映像表現において大切なことを語り合います。

③参加者ワークショップ＆交流会

～同じ趣味や興味を持った仲間たちと繋がれる場所～

小中学生クリエイター同士で交流ができる時間を持ちます。子ども一人一人が持つクリエイターとしての側面を、仲間たちと出会うことでさらに深める機会になることを願っています。

■ 私たちの想い

～KDDI株式会社の想い～

KDDIでは、事業戦略である「サテライトグロース戦略」の中で、未来に向けた取り組みの一つである「For Future 未来人財・スタートアップ育成」 をテーマとして掲げています。

「全国小中学生動画コンテスト」は、未来を担う若い世代の才能と意欲を発掘、育成する素晴らしいコンテストとして、当社も応援させていただきました。

今回、FULMAとKDDIと共同で開催する当イベントが、未来の動画クリエイターたちの大きなモチベーションにつながることを願います。

～FULMA株式会社の想い～

FULMAは、次世代を担う小学生・中学生から才能溢れるクリエイターを発掘、育成し、子どもと社会をつなぐことを目的に、全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awardsを開催しています。今回、コンテストの最終審査会で審査員を務めていただいたカンタさんと伊藤有壱さんをお招きし、お二人が考える映像制作との向き合い方や思いを聞くことを通じて、子どもたちの世界の見方が広がるきっかけになれば幸いです。

■ 開催概要

日 時：2026年3月28日(土) 13:00～16:30

会 場：GINZA 456 Created by KDDI

住 所：〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目5番6号

登壇者：水溜りボンド カンタ（YouTubeクリエイター）、伊藤 有壱（アニメーション作家）

参加者：小中学生のコンテスト応募者とその保護者50名

共 催：KDDI株式会社 / FULMA株式会社

第１部：子どもたちが制作した作品の上映

第２部：カンタ氏×伊藤有壱氏によるトークセッション

第３部：参加者ワークショップ＆交流会

▽参加申込み：下記URLよりお申し込みください。

https://fulma-creator-awards.com/event/YL51dd_D

▽昨年の様子

https://tobira.kddi.com/for-future/article00256/

https://fulma.com/blogs/75