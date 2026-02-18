現役高校生による出版社×現役高校生の著者が放つ異色の輝き。「いま、何を残したいのか」を大切に、仲間と作り上げた青春の記録！ 写真集『未完成』2月18日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、パートナー企業であるポエムピース株式会社が『未完成』（企画・編集 えぬ出版）を2026年2月18日に発売することをお知らせいたします。
人生をかけてきたバレエの道を諦め、俳優として再出発した高校生KOTO渾身の写真集。
長年の夢を失ってから新たな目標を見出すまでの軌跡を、瑞々しい写真とまっすぐな文章で表現しました。
特筆すべきは、本書が現役高校生を中心に制作されたということ。
高校生の木村里歩さんが出版社「えぬ出版」を立ち上げ、共に学ぶ俳優KOTOさんと1st写真集を企画しました。
何もかもが初めての連続のなか、未完成なまま挑戦すること、その過程ごと残すことに意味があると考えた彼女たちの想いが詰まっています。
「最近の若者は本を読まない」と言われる時代に、一から本づくりに挑戦する若者たちの熱を感じてください。
現役高校生が立ち上げたZ世代発の出版社「えぬ出版」
1st写真集『未完成』完成!!
出版社も著者も現役高校生という異色の組み合わせ。
どのページをひらいても若さと「未完成」の輝きがキラキラとこぼれ出します。
KOTOさんはプロのバレエダンサーを夢見て懸命に努力を続けていましたが、挫折を経験し、その後人生に大きな転機が訪れ、俳優の道に進むことを決意しました。
不安や迷いもある日々の中で希望を見出し、彼女は夢に向かって果敢に挑戦し続けています。
これから夢に向かって一歩踏み出そうとしている同世代にも、夢を見失いそうになっている大人世代にも、共感され愛され続けるフォトブックになることでしょう。
【著者プロフィール】
著：KOTO（こと）
俳優。2009年2月26日生まれ、東京都出身。
シュタイナー学園に入学するため神奈川に移住。
中学1年生から海外で活躍するプロバレエダンサーを目指しバレエだけに集中するが、疲労骨折と学園の卒業演劇でシェイクスピアの主演を演じたのをきっかけに表現の道を選び、現在も俳優として活動中。
写真：さけとも
写真家。1968年大阪生まれ、大阪在住。
色鮮やかで明るい女性のポートレート写真に定評あり。
8年前からOurPhotoで出張撮影を始め、年間約150組を撮影。
利用者からの評価も高く、人気フォトグラファーランキングでは常に上位にランクインするなど、好評を博している。
著書に写真集『みうみう』（みらいパブリッシング）などがある。
【書籍概要】
書名：未完成
著：KOTO 写真：さけとも
発売日：2026年2月18日
価格：2200円(税込)
体裁：A5判 32ページ ソフトカバー オールカラー
ISBN：978-4-908827-96-9
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
