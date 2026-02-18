現役高校生による出版社×現役高校生の著者が放つ異色の輝き。「いま、何を残したいのか」を大切に、仲間と作り上げた青春の記録！ 写真集『未完成』2月18日発売

現役高校生による出版社×現役高校生の著者が放つ異色の輝き。「いま、何を残したいのか」を大切に、仲間と作り上げた青春の記録！ 写真集『未完成』2月18日発売