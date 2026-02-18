耐熱衝撃試験機の世界市場2026年、グローバル市場規模（圧縮空気流式、水冷急冷式）・分析レポートを発表
2026年2月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「耐熱衝撃試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、耐熱衝撃試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、耐熱衝撃試験機の世界市場規模は2024年に190百万米ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には235百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.1パーセントとされ、材料評価の高度化や品質保証要求の継続が市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。試験装置は精密部品や制御機器の調達が国際化しやすく、関税や物流条件の変化がコストと納期に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
耐熱衝撃試験機は、材料が急激な温度変化を受けた際の耐性を評価するための装置です。加熱と冷却のサイクルを用いて、実使用環境で発生し得る熱衝撃を模擬し、材料の性能変化を測定します。特に、高温と低温を急速に切り替えたときの耐久性や安定性を評価する目的で使用されます。
熱衝撃によって発生するひび割れ、強度低下、表面損傷などのリスクを把握できるため、製品設計や材料選定、品質管理において重要な役割を担います。評価対象は耐火材、セラミックス、ガラスなどが中心であり、温度変動にさらされる用途の材料開発や受入検査で活用されています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、耐熱衝撃試験機市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は産業活動、品質規格の強化、材料開発投資などの影響を受けるため、競争環境や需給トレンド、需要を左右する要因について幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、産業構造や試験需要の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの試験方式や材料用途が今後の需要を支えるのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、耐熱衝撃試験機市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品戦略、販売地域の選定、研究開発方針の検討に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
【主要企業の分析】
本調査では、ESPEC、Tenney Environmental、CSZ Testing、Russells Technical Products、DGBELL、Luoyang Precondar Instruments、Xiangtan Xiangyi Instrument、Bamboo Rock Testing Instrumentsなどが主要企業として取り上げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「耐熱衝撃試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、耐熱衝撃試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、耐熱衝撃試験機の世界市場規模は2024年に190百万米ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には235百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.1パーセントとされ、材料評価の高度化や品質保証要求の継続が市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。試験装置は精密部品や制御機器の調達が国際化しやすく、関税や物流条件の変化がコストと納期に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
耐熱衝撃試験機は、材料が急激な温度変化を受けた際の耐性を評価するための装置です。加熱と冷却のサイクルを用いて、実使用環境で発生し得る熱衝撃を模擬し、材料の性能変化を測定します。特に、高温と低温を急速に切り替えたときの耐久性や安定性を評価する目的で使用されます。
熱衝撃によって発生するひび割れ、強度低下、表面損傷などのリスクを把握できるため、製品設計や材料選定、品質管理において重要な役割を担います。評価対象は耐火材、セラミックス、ガラスなどが中心であり、温度変動にさらされる用途の材料開発や受入検査で活用されています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、耐熱衝撃試験機市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は産業活動、品質規格の強化、材料開発投資などの影響を受けるため、競争環境や需給トレンド、需要を左右する要因について幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、産業構造や試験需要の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示され、どの試験方式や材料用途が今後の需要を支えるのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、耐熱衝撃試験機市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品戦略、販売地域の選定、研究開発方針の検討に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
【主要企業の分析】
本調査では、ESPEC、Tenney Environmental、CSZ Testing、Russells Technical Products、DGBELL、Luoyang Precondar Instruments、Xiangtan Xiangyi Instrument、Bamboo Rock Testing Instrumentsなどが主要企業として取り上げられています。