ホテル経営実践ゼミ第3期募集開始！現場のノウハウと伴走力で結果にコミットする実践プログラム

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A）の子会社である株式会社宿屋塾（東京都新宿区 代表取締役：山本拓嗣）は、「ホテル経営実践ゼミ」の第3期を開講し、2026年2月20日（金）より受講生の募集を開始いたします。



本ゼミは、スモールラグジュアリーホテルの運営やAI搭載のPMS開発など、多方面で活躍するホテリエ・吉成太一氏を講師に迎え、ホテル経営の最前線で求められる「実践知」を2026年5月から9月までの期間にわたり伝授するものです。





ホテル経営実践ゼミ」第3期開講の背景

過去2回開催された本ゼミでは、吉成氏が培ってきた経営技術の提供とともに、受講者のホテルの経営・運営を直接伴走いたしました。受講生が実際の現場で成果を残した実績を受け、この度、第3期の開催を決定いたしました。

2026年度は、深刻化する人材不足やDX化、顧客ニーズの多様化といった最新の業界動向を踏まえ、カリキュラムをさらにアップデートして提供いたします。

第3期主要コンテンツ

募集概要

【日時】 ：2026年5月13日～9月1日

※期間中、全18回の講義を実施。

対面講義（懇親会有）とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式です。

【定員】 ：20名

【締め切り】 ：2026年4月13日※定員になり次第、締め切らせていただきます。

【受講料】 ：受講プランの詳細は下記となります。

●スタンダードプラン（法人個人可能／20名）：298,000円(税別)

（分割払いの場合：59,600円（税別）×5か月）

・ゼミへの参加

・資料提供（スライド／動画）

・Slackなどによる受講生や講師とのコミュニケーション

●プレミアムプラン（法人限定３社まで）：990,000円(税別)

（分割払いの場合：198,000円（税別）×5カ月）

・ゼミへの参加

・資料提供（スライド／動画）

・事業伴走 ／実働型コンサルティング

・既存プロジェクトのサポート

・社内研修の実施

※現地訪問は相談／交通費／宿泊費実費

・Slackなどによる受講生や講師とのコミュニケーション

【申し込み】 ：https://yadoyajuku.com/school/2026/0217/2575/

※コンサルティング会社へお勤めの方は対象外です。

講師プロフィール

吉成 太一（よしなり たいち）氏







ホテル支配人。

1980年福島県生まれ。

米国の高校に留学し、帰国後に札幌大学に進学。人材会社や飲食店サポート企業を経て、二期倶楽部に就職。その後、 瀬戸内リトリート青凪、NOT A HOTEL MANAGEMENTなどで総支配人を歴任。2018ミシュラン最高評価 / 2019オートグランドール・ホテルアワード"Best General Manager in Japan" 受賞など。





【株式会社宿屋塾・概要】

会社名 ：株式会社宿屋塾

創業 ：2010年4月

代表取締役 ：山本拓嗣

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区 新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 3F

サイト ：https://yadoyajuku.com/

株式会社 宿屋塾は、宿泊業界における人材育成を目的として2010年に設立されたホテルビジネス、ホテルマネジメントに特化したビジネススクールです。実務に直結した専門的な教育プログラムを提供しており、ホテルや旅館などの宿泊施設で即戦力となる人材を育成しています。また、研修受託事業を通じてマネジャー育成研修の設計・運営も数多く行っており、ホスピタリティ業界の人材育成において重要な役割を果たしています。