TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート』について、弊社リサーチャーの佐藤照穂、前田雅俊のインタビュー記事を2026年2月17日に公開したことをお知らせいたします。
◆今回の調査を実施しようとしたきっかけや背景の部分から伺えればと思います。
前田：そうですね、大きく2つの理由があります。1つ目の理由は、2024年に発刊した国内版のトレンドレポートが、お客様から予想よりも大きな反響をいただいたことです。トレンドレポートでは、普段のレポートで扱わない・・・
◆なるほど、お客様の声から生まれたレポートというわけですね。海外のトレンドとなると範囲が広くて、一括りにまとめ切れないような印象があるのですが、全体に関わるようなトレンドはあるのでしょうか？
佐藤：はい、大きく「予防ニーズの拡大」、「個別化栄養」、「剤形の多様化」の3つを挙げることができると思います。まず、「予防ニーズの拡大」については、先進国の高齢化を背景に、幅広い年齢層で疾病に対する予防意識が・・・
◆ありがとうございます。ちなみに、他の商品ではどんなものが人気を集めているのですか？
前田：はい、成分としては乳酸菌・ビフィズス菌を配合した商品が、様々なヘルスクレームで人気を獲得しています。近年は海外でも”腸管免疫”や”腸脳相関”といったワードに対する認知が広がっており、・・・
◆ありがとうございます。最後に、今回のレポートで注目してほしい！と思うポイントがありましたら紹介してください。
佐藤：今回のレポートでは、GLP-1やパーソナル、女性の健康、脳機能など、国内と関連性が高い注目テーマも個別に分析しております。海外に向けた戦略決定だけでなく、今後の国内でもご活用いただけるような最新情報を揃えております。もちろん、海外の情報についても・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6772/
2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
ー35兆円市場を牽引する世界的潮流と、次なる成長軸ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250673
発刊日：2025年12月8日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
