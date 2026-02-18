全国31,574件の病院・クリニックを検索できる『メドノア病院検索』を公開～ED治療・AGA・美容整形・医療脱毛・包茎治療の5カテゴリで、信頼できる医療機関を簡単検索～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342120/images/bodyimage1】
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』を2026年2月18日に公開いたしました。
メドノア病院検索は、「信頼できる病院・クリニックを見つける」をコンセプトに、5つの診療カテゴリで合計31,574件の医療機関情報を掲載しています。PC・スマートフォンから無料・登録不要でご利用いただけます。
【掲載カテゴリと登録件数】
メドノア病院検索では、以下の5カテゴリで医療機関を検索できます。
・ED治療が受けられる病院：16,556件
・AGAの相談ができる病院：12,950件
・美容整形外科：1,098件
・医療脱毛クリニック：816件
・包茎治療クリニック：154件
最も掲載件数が多いのは「ED治療が受けられる病院」で16,556件、次いで「AGAの相談ができる病院」が12,950件と、男性の健康に関する悩みに対応した医療機関を幅広くカバーしています。
【メドノア病院検索の特長】
■ カテゴリ別のアクセスランキング
トップページでは、各カテゴリのアクセスランキングTOP5を掲載しています。多くの方に閲覧されている医療機関をひと目で確認できるため、病院選びの参考としてご活用いただけます。
■ ピックアップ病院の紹介
各カテゴリごとにピックアップ病院も掲載しており、ランキングとは異なる視点から医療機関を知ることができます。
■ 無料・登録不要で利用可能
会員登録やログインは不要です。どなたでもすぐにお近くの医療機関を検索できます。
今後も、メドノア病院検索の拡充や皆さまの健康管理に役立つツールを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
【メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）】
・ED治療が受けられる病院：https://www.edsnv.com/hospital/e/
・AGAの相談ができる病院：https://www.edsnv.com/hospital/a/
・美容整形外科：https://www.edsnv.com/hospital/b/
・医療脱毛クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/d/
・包茎治療クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/h/
【メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://www.edsnv.com/tools/hensachi
・ウォーキング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan
・メンテナンスカロリー計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan
・ランニング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア編集部 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』を2026年2月18日に公開いたしました。
メドノア病院検索は、「信頼できる病院・クリニックを見つける」をコンセプトに、5つの診療カテゴリで合計31,574件の医療機関情報を掲載しています。PC・スマートフォンから無料・登録不要でご利用いただけます。
【掲載カテゴリと登録件数】
メドノア病院検索では、以下の5カテゴリで医療機関を検索できます。
・ED治療が受けられる病院：16,556件
・AGAの相談ができる病院：12,950件
・美容整形外科：1,098件
・医療脱毛クリニック：816件
・包茎治療クリニック：154件
最も掲載件数が多いのは「ED治療が受けられる病院」で16,556件、次いで「AGAの相談ができる病院」が12,950件と、男性の健康に関する悩みに対応した医療機関を幅広くカバーしています。
【メドノア病院検索の特長】
■ カテゴリ別のアクセスランキング
トップページでは、各カテゴリのアクセスランキングTOP5を掲載しています。多くの方に閲覧されている医療機関をひと目で確認できるため、病院選びの参考としてご活用いただけます。
■ ピックアップ病院の紹介
各カテゴリごとにピックアップ病院も掲載しており、ランキングとは異なる視点から医療機関を知ることができます。
■ 無料・登録不要で利用可能
会員登録やログインは不要です。どなたでもすぐにお近くの医療機関を検索できます。
今後も、メドノア病院検索の拡充や皆さまの健康管理に役立つツールを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
【メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）】
・ED治療が受けられる病院：https://www.edsnv.com/hospital/e/
・AGAの相談ができる病院：https://www.edsnv.com/hospital/a/
・美容整形外科：https://www.edsnv.com/hospital/b/
・医療脱毛クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/d/
・包茎治療クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/h/
【メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://www.edsnv.com/tools/hensachi
・ウォーキング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan
・メンテナンスカロリー計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan
・ランニング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア編集部 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
プレスリリース詳細へ