株式会社国際システム、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社国際システム（沖縄県 代表取締役社長 笠井明、以下国際システム）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
国際システムは、沖縄を拠点にシステム開発からIT基盤の構築、保守・運用までをトータルに支援するIT企業です。卸売業向けの「さすがクラウド」などの自社製品提供や、高品質なニアショア開発に強みを持ちます。豊富な実績と最新技術を活かし、お客様とITの架け橋として課題を解決します。
同社では、精緻な原価計算の実現と社内情報の一元化のためにシステム導入を検討していました。ZACの選定にあたっては、上記の課題解決とともに着地見込管理の効率化が期待できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
