【ORANGE RANGE、結成25周年】

伝説の幕開けを飾る一夜限りの “ベストヒット・チャンプルー”開催決定！ 「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE 【祝】25周年 ベストヒット・チャンプルー」





2026年7月26日（日）、横浜BUNTAIにて「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2026」の開催が決定しました。これまで音楽史に名を刻む数々の伝説的ステージをアーティストとともに生み出してきた「YOKOHAMA UNITE 音楽祭」が、2026年に迎えるのは――結成25周年のORANGE RANGE。

「ベストヒット・チャンプルー」と題し、誰もが知る代表曲とともに、令和の音楽シーンで再評価が高まる彼らの“今”を横浜BUNTAIに結集。25周年イヤーの幕開けにふさわしい、祝祭の一夜をお届けします。

YOKOHAMA UNITE音楽祭は「アーティスト×ファン×街」をつなぎ、周年という節目を“特別な体験”として刻んできたイベントです。

これまで、BRAHMAN結成30周年で全72曲・4時間を駆け抜けた伝説の「六梵全書 Six full albums of all songs」公演、スチャダラパーは、「チャンピオン・カーニバル ～スチャダラパー35周年シリーズファイナル～」と題し、電気グルーヴとレキシを迎えた異種格闘技戦とも言うべき三つ巴の対バン企画、佐野元春はライブデビューの地・横浜で45周年アニバーサリー・ツアーの集⼤成ともいえるファイナル公演「横浜フォーエバー 45周年アニバーサリーツアー・ファイナル 佐野元春 & ザ・コヨーテバンド」を開催するなど、アーティストの“過去・現在・未来”をつなぐ特別なステージを数多く生み出してきました。

また、アーティストのヒストリー展示や、横浜でのシティプロモーション、飲食店とのコラボレーション、さらに特別な体験を約束する観覧席など、ライブの枠を超えて“1日がまるごと一生の思い出になる”体験価値を提供してきました。

そして2026年、YOKOHAMA UNITE 音楽祭が迎えるのは--25周年イヤーのORANGE RANGE。

2000年代初頭、日本中の夏を席巻した楽曲群は“平成レトロ”の象徴として語られる一方で、『イケナイ太陽』（令和 ver.）MVが2,900万回再生を突破、『おしゃれ番長 feat.ソイソース』はTikTokの関連動画は総再生数3億回超という爆発的な拡散を記録。

さらに昨年末、19年ぶりとなるNHK紅白歌合戦への出場も実現し、懐かしさを超えて令和の最前線でトレンドを生み出すアーティストへと進化を遂げています。

ジャンルに縛られない精神と、多幸感あふれるメロディは新世代のクリエイターや若いリスナーにも強く支持され、「あの頃の青春が、今の最先端」へとアップデートされたORANGE RANGEの価値は、令和においてさらに存在感を増し続けています。

本公演は、ORANGE RANGEのベストヒットライブであり、25年間の歴史を塗り替える“過去最高の熱量”を横浜BUNTAIに注ぎ込みます。音楽ファンを魅了する、この日だけの特別なセットリストや演出、そしてゲストの出演もあるかも…！？ どうぞご期待ください。ORANGE RANGEの新章が、ここ横浜から始まります。

ORANGE RANGEからコメントが到着！！

ORANGE RANGEコメント

25周年イヤーの幕開けを、横浜BUNTAIという特別な場所で迎えられることを心から嬉しく思います。

「ベストヒット・チャンプルー」は、これまでと今、そしてこれからのORANGE RANGEを煮て、焼いて、炒めて、揚げて、アゲる一夜限りの祝祭。

みんなで最高の空間を楽しみましょう！

ORANGE RANGE（HIROKI）

本公演のRANGE AID+超最速「先着」先行受付が2月18日（水）18:00よりスタートいたします。25周年イヤーの幕開けをともに迎える“最速で参加できる機会”となりますので、ぜひお見逃しなく。尚、プレミアムラウンジソファBOX席とプレミアムラウンジカウンター席を取り扱うJ:COMご加入者さま限定先行（抽選）は同日受付開始。続くプレイガイド先行は3月下旬より順次受付開始予定です。

詳細は公式サイトにてご確認ください。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE 【祝】25周年 ベストヒット・チャンプルー

公演日時・出演者：2026年7月26日（日）16:00開場/17:00開演 ORANGE RANGE

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

RANGE AID+超最速「先着」先行

受付期間：2026年2月18日（水）18:00～2月21日（土）23:59まで

券種：

フロントサイド指定席

アリーナ指定席

スタンド指定席

ファミリールーム（8名定員）

ファミリールーム（9名定員）

ファミリールーム（12名定員）

各券種で特典付きチケットを販売。特典の内容は後日公式サイトにて発表いたします。

※ファミリーマート決済につきましては2月19日（木）23:59まで

※お申込者数が一定数に達し次第、締め切らせていただきます。

詳細：https://yokohama-unite.com/

J:COMご加入者さま限定先行（抽選）

受付期間：2026年2月18日（水）18:00～3月3日（火）23:59まで

券種：

プレミアムラウンジソファBOX席（4名定員）

プレミアムラウンジソファBOX席（3名定員）

プレミアムラウンジカウンター席

詳細：https://yokohama-unite.com/

プレイガイド先行

受付期間：2026年3月下旬受付開始予定

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」実行委員会

チケット購入に関するお問い合わせ：

チケットぴあヘルプページにございます「ヘルプ検索」にてFAQをご確認ください。

解決しない場合は、FAQ内にある「お問い合わせ」のリンクから飛べるフォームよりお問い合わせいただきますようお願いいたします。

チケットぴあサイトのIDやパスワードを忘れてしまった場合も以下をご参照ください。

https://t.pia.jp/help/index.jsp

公演に関するお問い合わせ：

株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

（平日10:00～18:00)