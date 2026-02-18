『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

2026年6月14日(日)から「Season 35 Summer version」としてニューロフィードバック、黄斑色素、温泉・入浴の健康効果、マグネシウム、味覚障害などで臨床や研究の第一線でご活躍されている各分野における第一人者の著名な先生による講演を開催します。

参加無料でネット環境があればご自宅や職場から気軽にご視聴いただけます。

是非お誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです。


Season35全6p


●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 1 Episode 205

2026年6月14日(日)10:00～12:00

『ニューロフィードバックのエビデンス：臨床で活用できる脳のトレーニング』

伊藤 明子 先生 / Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック / 院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives / 代表理事

有限会社アクエリアス / 代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 / 医師　MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 / 客員研究員


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yy1rzFLWTdy3bqP-OsA_LQ



●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 2 Episode 206

2026年6月21日(日)10:00～12:00

『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』※同時通訳付き

“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”

シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple

School of Optometry, Aston University, Honorary Professor

Division of Research, Enterprise and Innovation, University of Bristol, Head of Industry Partnerships

Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N5Kbe3NnRzqDjsBRxKSLhg



●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 3 Episode 207

2026年7月5日(日)10:00～12:00

『ルテイン＆ゼアキサンチンの最新エビデンス～黄斑色素から読み解く視機能』

橋本 正史 先生 / Dr. Masashi Hashimoto

ケミン・ジャパン株式会社 / 代表取締役

一般社団法人健康食品産業協議会 / 副会長

横浜薬科大学 / 客員教授


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hPzH4EPoSpOBtBat003YSw



●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 4 Episode 208

2026年7月12日(日)10:00～12:00

『温泉・入浴医学の基礎』

早坂 信哉 先生 / Dr. Shinya Hayasaka

東京都市大学 理工学部医用工学科 / 教授

一般財団法人日本健康開発財団温泉医科学研究所 / 所長


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X30ikovHQX-ST4PfE7-Jzg



●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 5 Episode 209

2026年7月26日(日)10:00～12:00

『健康な体に欠かせないマグネシウムの働き』

五十里 彰 先生 / Dr. Akira Ikari

岐阜薬科大学 / 理事・副学長

生化学研究室 / 教授

教学IR推進室 / 室長


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UtmxoE1MTCW2IzqPjb9kEg



●Sunday Wellness Breeze Season 35 Stage 6 Episode 210

2026年8月2日(日)10:00～12:00

『味覚障害から読み解く低亜鉛血症―高齢者の「おいしくない」とは？』

任 智美 先生 / Dr. Tomomi Nin

兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 / 准教授


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-BTJ2SCVTr-N8DuTU258dw


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



■会社概要

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング