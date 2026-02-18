¡ÖÄê´ü·ô£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹
µþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§°æ¾å¶ÕÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü·ô¹ØÆþ»þ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢㈱¥¹¥ë¥Ã¤ÈKANSAI¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÄê´ü·ô£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄê´ü·ô¤¦¤ê¤Ð¤Ë¤Æ¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ËÄÌ³Ø¾ÚÌÀ½ñ¤ä¸øÅª¾ÚÌÀ½ñÅù¤òÄè¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ³ØÄê´ü·ôÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤«¤é»öÁ°¤Ë¼êÂ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â´¶ÈÍ½ÄêÇ¯·î¤Þ¤Ç¤Ï±ØÀßÃÖ¤ÎÄê´ü·ô¡¡¡¡£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹ÂÐ±þ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î·ôÇäµ¡¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë5»þ～£²¡¥Í½Ìó¤Ç¤¤ëÄê´ü·ôÅù¡Ê£±¡ËÄÌ³ØÄê´ü·ô¡Ê¿·µ¬¡¦·ÑÂ³¡Ë¡¦ÄÌ³Ø¾ÚÌÀ½ñÅù¤Î²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦Â´¶ÈÍ½ÄêÇ¯·îÆü¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÌ³Ø¾ÚÌÀ½ñÅù¤¬¤¢¤ì¤ÐÄê´ü·ô·ôÌÌ¤ËÂ´¶ÈÍ½ÄêÇ¯·î¡ÊÎã¡§29/3Â´¡Ë¤¬°õ»ú¤µ¤ì¡¢¿Êµé¤ÎÅÔÅÙ£×£Å£ÂÍ½Ìó¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹ÂÐ±þ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î·ôÇäµ¡¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö£×£Å£ÂÍ½ÌóÂÐ±þ·ôÇäµ¡¡×¡Ë¤Ç·ÑÂ³¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¦Äê´ü·ô£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹°Ê³°¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢Äê´ü·ô·ôÌÌ¤ËÂ´¶ÈÍ½ÄêÇ¯·î¤Î°õ»ú¤¬Ìµ¤¤Äê´ü·ô¤Ç¤â¡¢Æ±°ì¶è´Ö¤òÆ±°ìÇ¯ÅÙÆâ¤Ë°ú¤Â³¤¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡Ê·ÑÂ³¹ØÆþ¡Ë¡¢£×£Å£ÂÍ½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤ª»ý¤Á¤ÎÄê´ü·ô¤òÄê´ü·ôÈ¯ÇäÍÑ¤Î·ôÇäµ¡¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¢¤·¡¢¿Êµé»þ¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¤¬4·î30Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡Ë¤ä¿·Ç¯ÅÙ½é¤á¤Æ¤Î¹ØÆþ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÇÂ´¶ÈÍ½ÄêÇ¯·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊËÜÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍÑ²¼¤µ¤¤¡£¡Ê£²¡ËÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¡Ê¿·µ¬¡Ë¡¦£×£Å£ÂÍ½Ìó´°Î»¸å¡¢ÄÌÍÑ³«»ÏÆü¤Î14ÆüÁ°¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¦Æ±°ì¶è´Ö¤ò°ú¤Â³¤¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡Ê·ÑÂ³¹ØÆþ¡Ë¡¢£×£Å£ÂÍ½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤ª»ý¤Á¤ÎÄê´ü·ô¤òÄê´ü·ôÈ¯ÇäÍÑ¤Î·ôÇäµ¡¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£³¡Ë¤³¤É¤â£É£Ã£Ï£Ã£Á¡¦»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¡¢»áÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ¤Î²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡££³¡¥£×£Å£ÂÍ½ÌóÂÐ±þ·ôÇäµ¡¡¦Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Äê´ü·ôÅù¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡Ö£×£Å£ÂÍ½ÌóÂÐ±þ·ôÇäµ¡¡×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤«¤é±Ø¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Æ°Äê´ü·ôÈ¯¹Ôµ¡¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄê´ü·ô¤¦¤ê¤Ð¡Ê·¸°÷Áë¸ý¡Ë¡×¤Ç¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡Ê»²¹Í¡ËËÜ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Î£×£Å£ÂÍ½ÌóÂÐ±þ·ôÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ±Ø¡¡¡¡¡¦Íä²°¶¶±Ø¡¢µþ¶¶±Ø¡¢¼é¸ý»Ô±Ø¡¢¿²²°Àî»Ô±Ø¡¢¹áÎ¤±à±Ø¡¢ËçÊý»Ô±Ø¡¢¾ÀÍÕ±Ø¡¢Ãæ½ñÅç±Ø¡¢½ÐÄ®Ìø±Ø¡¢¤Ó¤ï¸ÐÉÍÂçÄÅ±Ø¡¡¡¡¡¦È¯Çä»þ´Ö¡§5»þ～23»þ¡¡¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î±Ø¤Ë¤â½ç¼¡ÀßÃÖÍ½Äê¡¡¡¡¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÅù¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¡¢¡¡¡¡°ìÉô¤Î±Ø¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÆÁàºî¡¢Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡££´¡¥ £×£Å£ÂÍ½Ìó¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Ú£Ó£Ô£Å£Ð£±¡Û¡¦Äê´ü·ô£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÊÀìÍÑ£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¡£¡¦¾ÚÌÀ½ñ¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢²èÁü¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ³Ø¾ÚÌÀ½ñÅù¤Î²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨¤³¤É¤â£É£Ã£Ï£Ã£Á¤Î¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Î»áÌ¾µÚ¤ÓÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ¤Î²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦Äê´ü·ô¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢ÄÌÍÑ³«»ÏÆü¤Î£±¤«·îÁ°¤«¤é²ÄÇ½¡£¡Ú£Ó£Ô£Å£Ð£²¡Û¡¦¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¤òÅö¼Ò¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢³ÎÇ§·ë²Ì¤òÍ½Ìó´°Î»Æü¤ÎÅöÆüËô¤ÏÍâÆü¤Ë£Å¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢£Å¥áー¥ë¤Ë¤Ï¹ØÆþ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê£Ñ£Ò¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓÍ½ÌóÈÖ¹æ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú£Ó£Ô£Å£Ð£³¡Û¡¦£×£Å£ÂÍ½ÌóÂÐ±þ·ôÇäµ¡¤Ç£Ñ£Ò¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êËô¤ÏÍ½ÌóÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¡£¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ê¤É¤òÁªÂò¡£¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢Äê´ü·ôÈ¯¹Ô¡£¡¦Äê´ü·ô¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÄÌÍÑ³«»ÏÆü¤Î14ÆüÁ°¤«¤é²ÄÇ½¡££µ¡¥ ¤½¤ÎÂ¾¡¦²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¢Ç¯²ñÈñµÚ¤ÓÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¡¦ÄÌ³ØÄê´ü·ô¡Ê¿·µ¬¡¦¿Êµé»þ¤Î·ÑÂ³¹ØÆþ¡ËµÚ¤Ó¤³¤É¤â£É£Ã£Ï£Ã£Á¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡¢Äê´ü·ô¤¦¤ê¤Ð¤Ë¤ÆÄÌ³Ø¾ÚÌÀ½ñ¤ä¸øÅª¾ÚÌÀ½ñÅù¤ò¤´Äè¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¡Ö£É£Ã£Ï£Ã£Á¡×¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö£Ñ£Ò¥³ー¥É¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡££¶¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡µþºåÅÅ¼Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§06-6945-4560¡ÊÊ¿Æü9»þ～19»þ¡¢ÅÚµÙÆü9»þ～17»þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê12/30～1/3¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤ÏµþºåÅÅ¼Ö¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¡ÖÄê´ü·ô£×£Å£ÂÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Êhttps://www.keihan.co.jp/traffic/ticket/commuterpass/webyoyaku/¡Ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê¡¡¾åhttps://newscast.jp/attachments/vYrwmi5yFdYbO07625bp.pdf