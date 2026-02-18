東京・新宿を中心にワインバーを展開するマルゴグループの愛知県初出店店舗、「ワインビストロ＆ベーカリー MARUGO-D（マルゴディー）」（所在地：愛知県刈谷市）は、オープン1周年を記念し、2026年2月10日（火）から期間限定の『1周年記念感謝祭』を開催いたします。

https://denso-dsquare.jp/marugo-d_info

■ 1周年の感謝を込めた「Thank you プラン」

オープン以来、多くのお客様にご愛顧いただいた感謝を込め、MARUGO-Dの魅力を一皿に凝縮したフルコース仕立ての特別プランを、“サンキュープライス”の3,900円（税込）でご提供いたします。プラン名： Thank you プラン（乾杯ドリンク付き）価格： 3,900円内容： 真鯛のカルパッチョ、竹代ポークのメンチカツ、鴨胸肉のロースト、スパゲッティペスカトーレ、さらには3種のデザート盛り合わせまで。乾杯のワインやビールもセットになった、大変お得な内容です。

■ 贅沢食材を惜しみなく使用した「スペシャル アラカルト」

この期間しか味わえない、最高級食材を使用した限定メニューも登場します。黒毛和牛フィレ肉のステーキ： 3,900円黒毛和牛フィレ肉＆フォアグラのロッシーニ： 4,900円濃厚‼雲丹のクリームパスタ： 1,800円鴨の生ハムとモッツァレラのガーリックトーストブルスケッタ：1p 450円 2p 800円自家製デニッシュのポットパイ風 トリュフ香るクラムチャウダー： 1,200円

■ 1周年特別ワインリスト「1本限りの特別価格」

マルゴグループの強みであるワインラインナップも、1周年を祝う特別仕様に。シャンパーニュの代名詞「マム グラン コルドン」や、希少な「ムルソー」などが、最大3,900円OFFの特別価格でボトル提供されます。また、グラスワインも2,000円からご用意し、お一人様でも贅沢な時間をお楽しみいただけます。

【イベント概要】開催期間： 2026年2月10日（火）～2月28日（日）※特別ワインリストは2月10日～2月22日の期間限定・数量限定となります。場所： ワインビストロ＆ベーカリー MARUGO-D住所： 愛知県刈谷市中山町2-38 D-Square地下1階予約・お問い合わせ： 0566-70-8305

https://reserve.toretaasia.com/marugo-d#/

■ MARUGO-D（マルゴディー）について

「ワインをもっと日常に」をコンセプトに、ソムリエが厳選した世界各国のワインと、店内のベーカリーで焼き上げる自家製パン、本格的なフレンチ・イタリアンをベースにしたビストロ料理を楽しめるお店です。愛知県初進出のマルゴグループ店舗として、刈谷の地で新しいワイン文化を提案しています。

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/marugo_d_0220?igsh=eGZ1ZmNmN3Z2NzBo/